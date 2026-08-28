Cara mendapatkan tiket Paderborn vs Hoffenheim: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

Paderborn akan menghadapi Hoffenheim pada Minggu, 20 September 2026 di Home Deluxe Arena, Paderborn.

Pertandingan ini menjadi pertemuan pertama mereka di kasta tertinggi sejak Mei 2020, ketika kedua tim bermain imbang 1-1 di Paderborn. Hoffenheim unggul dalam rekor pertemuan keseluruhan dengan tiga kemenangan dari lima pertemuan kompetitif terakhir mereka.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Paderborn vs Hoffenheim, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Paderborn vs Hoffenheim?

Paderborn vs Hoffenheim berlangsung di Home Deluxe Arena, Paderborn.

Bundesliga - Pekan 4 20 Sep 2026 - 13.30 Home Deluxe Arena

Cara membeli tiket Bundesliga Paderborn vs Hoffenheim

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Paderborn vs Hoffenheim yang berlangsung di Home Deluxe Arena, Paderborn, Anda memiliki beberapa opsi utama:

Saluran resmi klub

Toko Tiket Resmi SC Paderborn 07: Sebagai klub tuan rumah, Paderborn menangani penjualan tiket utama. Anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapatkan prioritas pertama, diikuti penjualan untuk umum di portal tiket resmi mereka jika kursi masih tersedia.

Toko Tiket Resmi TSG 1899 Hoffenheim: Jika Anda adalah pendukung tim tamu yang ingin duduk di sektor suporter tamu, alokasi tiket dikelola melalui saluran tiket resmi Hoffenheim untuk penggemar terdaftar dan anggota.

Platform tiket sekunder & penjualan kembali

Platform penjualan kembali resmi: Kedua klub mengoperasikan platform pertukaran tiket resmi (Zweitmarkt) tempat pemegang tiket musiman yang tidak dapat hadir bisa menjual kembali kursi mereka dengan harga nominal.

Marketplace tiket pihak ketiga: Jika alokasi resmi terjual habis, tiket sering kali dapat ditemukan di platform perbandingan tiket sekunder dan marketplace seperti StubHub. Harga di platform sekunder dapat bervariasi tergantung permintaan.

Berapa harga tiket Bundesliga Paderborn vs Hoffenheim?

Harga tiket resmi untuk pertandingan kandang SC Paderborn 07 di Home Deluxe Arena bergantung pada lokasi kursi, kategori, dan apakah Anda membeli melalui saluran utama klub atau platform penjualan kembali sekunder:

Harga resmi nominal (loket SC Paderborn)

Area berdiri (Stehplatz): €14,50 hingga €16,50

Tiket tempat duduk (Sitzplatz - standar hingga premium): €29,00 hingga €39,00

Sektor tim tamu (suporter Hoffenheim): Sekitar €14,50 hingga €19,00 untuk area berdiri, dan hingga €48,00 untuk blok tempat duduk tim tamu.

Harga pasar sekunder & penjualan kembali

Tiket masuk umum / level awal: Di platform penjualan kembali dan marketplace sekunder seperti StubHub, harga tiket biasanya mulai dari sekitar €40,00 hingga €49,00 untuk tempat duduk standar umum, tergantung permintaan.

Kursi permintaan tinggi / tengah lapangan: Kursi yang lebih dekat ke lini tengah atau kategori dengan permintaan tinggi di bursa sekunder bisa berada pada kisaran yang jauh lebih tinggi berdasarkan ketersediaan secara langsung.

Paderborn vs Hoffenheim Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paderborn vs Hoffenheim

Paderborn memasuki laga pembuka Bundesliga ini dengan satu hasil kompetitif pada musim panas ini. Mereka mengalahkan 1. FC Phoenix Luebeck 4-2 di DFB-Pokal pada 23 Agustus, satu-satunya kemenangan mereka dalam rangkaian yang juga mencakup dua hasil imbang melawan Werder Bremen, keduanya berakhir 2-2, serta kemenangan 2-0 atas Osnabrueck di pramusim. Satu-satunya kekalahan mereka datang saat menghadapi Magdeburg, yakni kalah 0-2 pada akhir Juli. Dalam lima pertandingan terakhir, Paderborn mencetak delapan gol dan kebobolan enam gol.

Hoffenheim datang dengan tiga kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-0 atas Erzgebirge Aue di DFB-Pokal pada 22 Agustus. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 dengan Tottenham Hotspur dalam laga persahabatan, setelah kalah 3-0 dari lawan yang sama sehari sebelumnya. Hasil pramusim sebelumnya mencakup kemenangan 3-0 atas Karlsruher SC dan kemenangan 3-1 melawan Holstein Kiel. Hoffenheim mencetak 12 gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Paderborn vs Hoffenheim: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 23 Mei 2020 di Bundesliga, ketika Paderborn dan Hoffenheim bermain imbang 1-1 di Home Deluxe Arena. Sebelumnya, Hoffenheim mengalahkan Paderborn 3-0 di Sinsheim pada November 2019. Dalam lima pertemuan yang tercatat antara kedua tim, Hoffenheim menang tiga kali, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan, dan kelima laga tersebut dimainkan di Bundesliga atau 2. Bundesliga.

Klasemen Paderborn vs Hoffenheim

Di klasemen Bundesliga saat ini, Paderborn berada di posisi ke-13 sementara Hoffenheim menempati peringkat ke-11.