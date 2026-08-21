Paderborn akan menghadapi Freiburg pada Sabtu, 5 September 2026 di Home Deluxe Arena, Paderborn.

Freiburg menatap pertandingan ini dengan performa apik setelah menang tandang 3-1 atas Motherwell di kualifikasi Conference League, sementara Paderborn baru-baru ini bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pramusim. Paderborn memenangi pertemuan kompetitif terakhir antara kedua tim dengan skor 3-1 di kandang lawan di DFB-Pokal pada November 2023.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Paderborn vs Freiburg, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Paderborn vs Freiburg di Bundesliga?

Paderborn vs Freiburg digelar di Home Deluxe Arena, Paderborn, dengan kick-off dijadwalkan pada pekan pembuka Bundesliga.

Bundesliga - Pekan 2 5 Sep 2026 - 09.30 Home Deluxe Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Paderborn vs Freiburg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Paderborn vs Freiburg di Home Deluxe Arena, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Penjualan resmi utama

Toko Tiket SC Paderborn: Beli langsung melalui portal tiket online resmi SC Paderborn. Anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat akses prioritas sebelum penjualan umum dibuka.

Bursa Tiket Resmi (Zweitmarkt): Jika tiket reguler habis terjual, cek bursa resmi sekunder Paderborn di platform tiket mereka untuk tiket jual kembali dengan harga normal.

2. Bagian suporter tim tamu

Suporter SC Freiburg: Tiket untuk sektor tim tamu didistribusikan secara eksklusif melalui portal tiket klub resmi SC Freiburg untuk anggota terdaftar dan pemegang tiket musiman.

3. Pasar sekunder

Jika saluran resmi habis terjual, opsi sekunder dapat ditemukan di platform agregator tiket seperti StubHub .

Berapa harga tiket Bundesliga Paderborn vs Freiburg?

Harga tiket untuk laga-laga Paderborn bervariasi tergantung apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau platform jual kembali sekunder:

Harga resmi loket penjualan (nilai nominal)

Jika dibeli langsung melalui saluran resmi klub, harga tiket standar di Home Deluxe Arena umumnya berada dalam tingkatan berikut:

Sektor berdiri (Stehplatz): €14,50 - €16,50

Sektor duduk (Sitzplatz): €29,00 - €39,00

Platform jual kembali sekunder

Jika alokasi resmi habis terjual, tiket yang terdaftar di pasar perbandingan atau jual kembali sekunder, seperti StubHub atau platform agregasi tiket, mencerminkan permintaan pasar secara real-time dan bervariasi berdasarkan lokasi tempat duduk:

Tempat berdiri / kategori hemat: Mulai sekitar $77 - $86 (€70 - €80)

Kategori tempat duduk standar: Biasanya berkisar antara $145 - $216 (€135 - €200)

Paderborn vs Freiburg di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paderborn vs Freiburg

Lima pertandingan terakhir Paderborn semuanya merupakan laga uji coba pramusim. Mereka mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam rangkaian tersebut. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Werder Bremen pada 8 Agustus, hasil yang mereka ulangi dalam pertemuan kedua pada hari yang sama. Sebelumnya di pramusim, Paderborn mengalahkan Osnabrueck 2-0 sebelum kalah 0-2 dari Magdeburg. Mereka membuka jadwal musim panas dengan kemenangan 3-1 atas Fagiano Okayama FC.

Freiburg datang dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, termasuk laga kompetitif. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 3-1 atas Motherwell di kualifikasi Conference League pada 20 Agustus. Mereka juga mengalahkan Crystal Palace 3-0 dalam laga uji coba pada 15 Agustus dan meraih dua kemenangan 2-0 atas Strasbourg dalam dua laga pramusim beruntun pada 8 Agustus. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah kalah 0-3 dari Greuther Fuerth pada 31 Juli. Dalam lima pertandingan terakhir, Freiburg mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat gol.

Paderborn vs Freiburg: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di DFB-Pokal pada 1 November 2023, ketika Paderborn mengalahkan Freiburg 3-1 di kandang lawan. Dalam lima catatan pertemuan terakhir, Paderborn menang tiga kali dan Freiburg dua kali. Khusus di Bundesliga, Paderborn menang 2-0 di kandang Freiburg pada Januari 2020, sedangkan Freiburg menang 3-1 di kandang Paderborn pada Agustus 2019.

Klasemen Paderborn vs Freiburg

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, Paderborn berada di posisi ke-13 dan Freiburg menempati posisi ke-9.