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Cara mendapatkan tiket Paderborn vs Freiburg: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Paderborn menghadapi Freiburg di Bundesliga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Paderborn akan menghadapi Freiburg pada Sabtu, 5 September 2026 di Home Deluxe Arena, Paderborn.

Freiburg menatap pertandingan ini dengan performa apik setelah menang tandang 3-1 atas Motherwell di kualifikasi Conference League, sementara Paderborn baru-baru ini bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pramusim. Paderborn memenangi pertemuan kompetitif terakhir antara kedua tim dengan skor 3-1 di kandang lawan di DFB-Pokal pada November 2023.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Paderborn vs Freiburg, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Paderborn vs Freiburg di Bundesliga?

Paderborn vs Freiburg digelar di Home Deluxe Arena, Paderborn, dengan kick-off dijadwalkan pada pekan pembuka Bundesliga.

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Bundesliga - Pekan 2
Home Deluxe Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Paderborn vs Freiburg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Paderborn vs Freiburg di Home Deluxe Arena, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Penjualan resmi utama

  • Toko Tiket SC Paderborn: Beli langsung melalui portal tiket online resmi SC Paderborn. Anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat akses prioritas sebelum penjualan umum dibuka.
  • Bursa Tiket Resmi (Zweitmarkt): Jika tiket reguler habis terjual, cek bursa resmi sekunder Paderborn di platform tiket mereka untuk tiket jual kembali dengan harga normal.

2. Bagian suporter tim tamu

  • Suporter SC Freiburg: Tiket untuk sektor tim tamu didistribusikan secara eksklusif melalui portal tiket klub resmi SC Freiburg untuk anggota terdaftar dan pemegang tiket musiman.

3. Pasar sekunder

  • Jika saluran resmi habis terjual, opsi sekunder dapat ditemukan di platform agregator tiket seperti StubHub.

Berapa harga tiket Bundesliga Paderborn vs Freiburg?

Harga tiket untuk laga-laga Paderborn bervariasi tergantung apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau platform jual kembali sekunder:

Harga resmi loket penjualan (nilai nominal)

Jika dibeli langsung melalui saluran resmi klub, harga tiket standar di Home Deluxe Arena umumnya berada dalam tingkatan berikut:

  • Sektor berdiri (Stehplatz): €14,50 - €16,50
  • Sektor duduk (Sitzplatz): €29,00 - €39,00

Platform jual kembali sekunder

Jika alokasi resmi habis terjual, tiket yang terdaftar di pasar perbandingan atau jual kembali sekunder, seperti StubHub atau platform agregasi tiket, mencerminkan permintaan pasar secara real-time dan bervariasi berdasarkan lokasi tempat duduk:

  • Tempat berdiri / kategori hemat: Mulai sekitar $77 - $86 (€70 - €80)
  • Kategori tempat duduk standar: Biasanya berkisar antara $145 - $216 (€135 - €200)

Paderborn vs Freiburg di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paderborn vs Freiburg

Lima pertandingan terakhir Paderborn semuanya merupakan laga uji coba pramusim. Mereka mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam rangkaian tersebut. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Werder Bremen pada 8 Agustus, hasil yang mereka ulangi dalam pertemuan kedua pada hari yang sama. Sebelumnya di pramusim, Paderborn mengalahkan Osnabrueck 2-0 sebelum kalah 0-2 dari Magdeburg. Mereka membuka jadwal musim panas dengan kemenangan 3-1 atas Fagiano Okayama FC.

Freiburg datang dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, termasuk laga kompetitif. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 3-1 atas Motherwell di kualifikasi Conference League pada 20 Agustus. Mereka juga mengalahkan Crystal Palace 3-0 dalam laga uji coba pada 15 Agustus dan meraih dua kemenangan 2-0 atas Strasbourg dalam dua laga pramusim beruntun pada 8 Agustus. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah kalah 0-3 dari Greuther Fuerth pada 31 Juli. Dalam lima pertandingan terakhir, Freiburg mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat gol.

SCP

SCP - Performa

OKA
M3-1
FCM
K0-2
OSN
M2-0
SVW
S2-2
SVW
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
SCF

SCF - Performa

GFT
K0-3
STR
M2-0
STR
M2-0
CRY
M3-0
MOT
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Paderborn vs Freiburg: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di DFB-Pokal pada 1 November 2023, ketika Paderborn mengalahkan Freiburg 3-1 di kandang lawan. Dalam lima catatan pertemuan terakhir, Paderborn menang tiga kali dan Freiburg dua kali. Khusus di Bundesliga, Paderborn menang 2-0 di kandang Freiburg pada Januari 2020, sedangkan Freiburg menang 3-1 di kandang Paderborn pada Agustus 2019.

Head to Head

PaderbornSeriFreiburg
2
0
3
DFB-Pokal
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
FT
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FT
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
FT
2. Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
FT
2. Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
FT
8Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Paderborn vs Freiburg

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, Paderborn berada di posisi ke-13 dan Freiburg menempati posisi ke-9.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KoelnFC KoelnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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