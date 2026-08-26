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Cara mendapatkan tiket Osasuna vs Espanyol: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Osasuna menghadapi Espanyol di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Osasuna akan menghadapi Espanyol pada Minggu, 13 September 2026 di Estadio El Sadar, Pamplona.

Dalam pertemuan head-to-head terbaru mereka di venue yang sama pada Mei 2026, Espanyol meraih kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna. Secara historis, pertemuan kedua tim di El Sadar berlangsung ketat dengan selisih hasil yang tipis.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Osasuna vs Espanyol, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Osasuna vs Espanyol di LaLiga?

Osasuna vs Espanyol digelar di Estadio El Sadar, Pamplona, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

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LaLiga - Pekan 5
Estadio El Sadar

Bagaimana cara membeli tiket Levante vs Barcelona di LaLiga?

Untuk membeli tiket Levante vs Barcelona di LaLiga tanpa menggunakan tautan web eksternal, Anda bisa mendapatkannya melalui saluran resmi dan berwenang berikut:

Platform langsung resmi

  • Portal tiket resmi Levante UD: Saat Levante menjadi tuan rumah pertandingan ini di Estadio Ciutat de València, beli langsung dari bagian penjualan tiket di situs resmi Levante UD. Pemegang tiket musiman biasanya mendapat akses prioritas dan diskon.
  • Portal tiket resmi FC Barcelona: Saat Barcelona menjadi tuan rumah pertandingan di Camp Nou atau stadion yang mereka tunjuk, beli tiket langsung melalui situs resmi atau aplikasi seluler FC Barcelona.
  • Loket resmi: Tiket bisa dibeli langsung pada hari pertandingan, atau pada hari-hari menjelang laga, di loket stadion tuan rumah, selama acara belum sold out.

Platform tiket sekunder: Penjual ulang tiket atau marketplace sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Levante vs Barcelona di LaLiga?

Harga tiket Levante vs Barcelona di LaLiga bervariasi tergantung kategori kursi dan jalur pembelian:

Harga standar loket langsung & resmi

  • Harga nominal / kursi standar: Harga tiket resmi langsung biasanya berkisar antara €90 hingga €230 untuk area tempat duduk standar seperti bagian Gol Corner, Lateral, atau Central Tribuna.
  • Kursi VIP & premium: Tempat duduk kelas atas atau paket hospitaliti umumnya dimulai dari €300+.

Marketplace penjualan ulang tiket sekunder

  • Level masuk / harga terendah yang tersedia: Di marketplace tiket sekunder, seperti StubHub, harga awal umumnya mulai sekitar $130-$170.
  • Permintaan tinggi / kursi tengah: Kursi premium di area tengah lapangan atau listing penjualan ulang yang terlambat bisa dibanderol lebih dari €200 hingga €400+, tergantung ketersediaan dan permintaan pasar.

Osasuna vs Espanyol di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Osasuna vs Espanyol

Lima pertandingan terakhir Osasuna semuanya merupakan laga pramusim, dengan hasil tiga kemenangan dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Al-Ain, dan sebelumnya mereka juga kalah 2-1 dari SSC Napoli dalam pemanasan terakhir mereka. Di sisi positif, kemenangan atas Norwich City, Ipswich Town, dan Racing Santander menunjukkan mereka mampu meraih hasil dalam laga persahabatan, meski kualitas lawan sangat bervariasi dalam lima pertandingan tersebut.

Lima pertandingan terakhir Espaynol mencakup laga kompetitif dan persahabatan, dengan hasil satu kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 dari Real Madrid di LaLiga, meski sebelumnya mereka mengalahkan Levante 3-0 pada pekan pembuka musim. Pada pramusim, mereka bermain imbang 3-3 dengan Middlesbrough dan 2-2 dengan Burnley, serta kalah 3-1 dari Coventry City. Dalam lima pertandingan tersebut, Espanyol mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan.

OSA

OSA - Performa

IPS
M1-2
NOR
M1-2
NAP
K2-1
ALA
K0-2
LEV
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ESP

ESP - Performa

BUR
S2-2
MID
S3-3
COV
K3-1
LEV
M3-0
RMA
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Osasuna vs Espanyol: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berlangsung di LaLiga pada 17 Mei 2026, dengan Espanyol menang 2-1 sebagai tim tamu di Estadio El Sadar. Sebelumnya, Espanyol menang 1-0 saat menjamu Osasuna pada 31 Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Espanyol sedikit lebih unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Osasuna, dengan dua hasil imbang melengkapi catatan tersebut, termasuk hasil 0-0 di kandang Espanyol pada Desember 2024 dan imbang 1-1 pada Februari 2023.

Head to Head

OsasunaSeriEspanyol
1
2
2
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FT
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FT
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FT
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FT
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FT
4Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Osasuna vs Espanyol

Di papan atas klasemen awal LaLiga, Espanyol berada di posisi kelima sementara Osasuna menempati peringkat ke-16.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
M
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
8
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
S
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
K
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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