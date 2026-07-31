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Premier League
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City Ground, Nottingham
team-logoLeeds United
Book Nottingham Forest vs Leeds United Tickets

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Cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Leeds United: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Nottingham Forest
Leeds United

Semua yang perlu Anda ketahui tentang memesan tiket untuk laga pembuka Premier League Nottingham Forest

Nottingham Forest memulai kampanye Premier League mereka dengan kemenangan musim lalu dan kali ini mereka akan membidik awal positif lainnya, di bawah arahan mantan bos Palace, Oliver Glasner. Mereka akan menghadapi Leeds United di City Ground pada Sabtu, 22 Agustus.

Forest melalui musim lalu dengan pasang surut emosi. Meski melakukan pergantian manajer tidak kurang dari empat kali dan berjuang untuk bertahan di Premier League, mereka menjalani kampanye Eropa yang berkesan dan mampu menstabilkan keadaan di bawah arahan Vítor Pereira, dengan hanya kalah satu kali dalam 10 pertandingan EPL terakhir mereka.

Para suporter yang ingin membeli tiket untuk laga pembuka di City Ground akan mengharapkan pertandingan yang menghibur, karena kedua pertemuan Forest vs Leeds musim lalu berakhir 3-1 untuk kemenangan tim tuan rumah. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Nottingham Forest vs Leeds United, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Nottingham Forest vs Leeds United digelar?

Nottingham Forest menjamu Leeds United di City Ground, Nottingham, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 (BST).

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Premier League - Pekan 1
City Ground, Nottingham

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Nottingham Forest vs Leeds United?

Tersedia berbagai opsi tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode yang telah ditentukan beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket di saat-saat terakhir, suporter juga bisa membeli tiket dari platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Nottingham Forest vs Leeds United?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U-18 atau U-21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batasan usia berbeda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tier, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi tempat duduk: Kursi di bagian tengah sisi lapangan dan tier bawah dibanderol premium, sementara kursi tier atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif agar bisa masuk ke undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi maksimal £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

NFO

NFO - Performa

MUN
K3-2
BOU
S1-1
NOC
M0-2
BLB
M3-0
VSC
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
LEE

LEE - Performa

TOT
S1-1
BHA
M1-0
WHU
K3-0
WRE
K2-3
SUN
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Catatan pertemuan terbaru

Head to Head

Nottingham ForestSeriLeeds United
2
0
3
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
3
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Nottingham Forest
NFO
1
FT
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FT
Club Friendlies
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
FT
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FT
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FT
6Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Nottingham Forest vs Leeds United

Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formasi
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Leeds United crest
Leeds United
LEE

Manajer

  • O. Glasner

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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