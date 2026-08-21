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Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoCoventry City
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Cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Coventry City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Nottingham Forest
Coventry City

Cara membeli tiket untuk pertandingan Premier League antara Nottingham Forest dan Coventry City, termasuk informasi laga

Para penggemar Nottingham Forest tentu berharap rekrutan mahal mereka pada musim panas, Ousmane Diomande dan Liam Delap, sudah beradaptasi dan mencapai performa terbaik saat Coventry City datang ke City Ground untuk pertandingan Premier League mereka pada Sabtu, 19 September.

Forest secara impresif menaklukkan tim promosi Leeds United (3-1) dan Burnley (4-1) musim lalu, dan mereka akan percaya diri bisa merepotkan Coventry City, yang kembali ke kasta tertinggi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, juga.

Saat kedua tim terakhir kali bertemu di Championship, lima musim lalu, Forest unggul di City Ground dengan Brennan Johnson dan James Garner mencetak gol masing-masing sebelum dan sesudah jeda untuk tuan rumah.

Bisakah Forest kembali mengatasi rival sesama Midlands mereka? Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Coventry City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Nottingham Forest vs Coventry City digelar?

Nottingham Forest vs Coventry City berlangsung di City Ground (Nottingham) pada Sabtu, 19 September, dengan jadwal kick-off pukul 17.30 BST.

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Premier League - Pekan 5
City Ground, Nottingham

Cara membeli tiket Premier League Nottingham Forest vs Coventry City

Ada beberapa opsi pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, peraturan anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam undian bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak pernah ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket dari platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Nottingham Forest vs Coventry City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan (misalnya, Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya hanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

NFO

NFO - Performa

BAR
K0-1
B04
M2-1
B29
M2-0
LEE
K0-1
LEE
K0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
COV

COV - Performa

NOR
S0-0
ESP
M3-1
ASM
M2-0
ARS
K3-0
PLY
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Nottingham ForestSeriCoventry City
3
0
2
Club Friendlies
Coventry City badge
Coventry City
COV
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FT
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FT
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FT
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FT
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FT
8Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Nottingham Forest vs Coventry City

Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formasi
Coventry City crest
Coventry City
COV
Coventry City crest
Coventry City
COV

Manajer

  • O. Glasner

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
M
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
M
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
M
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
M
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
M
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
M
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
M
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
M
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
S
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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