Cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Coventry City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Para penggemar Nottingham Forest tentu berharap rekrutan mahal mereka pada musim panas, Ousmane Diomande dan Liam Delap, sudah beradaptasi dan mencapai performa terbaik saat Coventry City datang ke City Ground untuk pertandingan Premier League mereka pada Sabtu, 19 September.

Forest secara impresif menaklukkan tim promosi Leeds United (3-1) dan Burnley (4-1) musim lalu, dan mereka akan percaya diri bisa merepotkan Coventry City, yang kembali ke kasta tertinggi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, juga.

Saat kedua tim terakhir kali bertemu di Championship, lima musim lalu, Forest unggul di City Ground dengan Brennan Johnson dan James Garner mencetak gol masing-masing sebelum dan sesudah jeda untuk tuan rumah.

Bisakah Forest kembali mengatasi rival sesama Midlands mereka? Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Nottingham Forest vs Coventry City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Nottingham Forest vs Coventry City digelar?

Nottingham Forest vs Coventry City berlangsung di City Ground (Nottingham) pada Sabtu, 19 September, dengan jadwal kick-off pukul 17.30 BST.

Premier League - Pekan 5 19 Sep 2026 - 12.30 City Ground, Nottingham

Cara membeli tiket Premier League Nottingham Forest vs Coventry City

Ada beberapa opsi pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, peraturan anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam undian bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak pernah ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket dari platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Nottingham Forest vs Coventry City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan (misalnya, Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga normal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya hanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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