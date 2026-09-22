UEFA Nations League berlanjut saat Norwegia menjamu Wales di Ullevaal Stadion, Oslo. Kedua negara Eropa itu memasuki laga ini dengan tekad meraih poin penting untuk memperkuat posisi mereka di klasemen grup.

GOAL menyajikan seluruh info resmi pertandingan, detail harga tiket, dan langkah langsung untuk memesan kursi Anda.

Kapan kick-off Norwegia vs Wales di UEFA Nations League A?

Norwegia vs Wales akan kick-off di Ullevaal Stadium, Oslo, dengan waktu kick-off pasti akan dikonfirmasi melalui penyiar regional Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 5 14 Nov 2026 - 12.00 Ullevaal

Di mana membeli tiket Norwegia vs Wales?

Tiket resmi pertandingan tunggal didistribusikan terutama melalui mitra ticketing resmi Federasi Sepakbola Norwegia, Ticketmaster Norway, yang menangani penjualan utama untuk publik umum pada laga kandang di Oslo. Suporter sebaiknya mendaftar di portal tersebut dan membeli lebih awal begitu alokasi umum dirilis.

Jika penjualan utama habis terjual atau kursi standar tidak lagi tersedia di platform resmi, platform pasar sekunder seperti StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual.

Berapa harga tiket Norwegia vs Wales?

Tiket standar pertandingan tunggal di portal tiket resmi mulai dari sekitar €40 hingga €50 untuk kursi general admission di belakang gawang di Ullevaal Stadion.

Pasar sekunder seperti StubHub mematok harga masuk mulai dari sekitar €161 di platform sekunder ketika alokasi utama standar habis terjual.

Norwegia vs Wales UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Norwegia vs Wales

Norwegia memasuki laga ini dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka, mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Inggris pada perempat-final Piala Dunia. Sebelumnya, mereka mencatat kemenangan beruntun di fase gugur, mengalahkan Brasil 2-1 dan Pantai Gading 2-1, setelah kalah telak 4-1 dari Prancis di fase grup. Norwegia membuka rangkaian lima pertandingan itu dengan kemenangan 3-2 atas Senegal.

Wales meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, mencetak 11 gol dan kebobolan delapan. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Rumania dalam laga persahabatan pada Juni. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Ghana dan Irlandia Utara, serta kalah agregat dari Bosnia dan Herzegovina dalam kualifikasi Piala Dunia. Satu-satunya kemenangan dalam periode itu diraih atas Makedonia Utara, dengan skor 7-1 pada November 2025.

Norwegia vs Wales: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada November 2011, ketika Wales menang 4-1 di Cardiff City Stadium dalam laga persahabatan. Dalam lima pertandingan tercatat terakhir, Wales menang dua kali, Norwegia sekali, dan dua laga berakhir imbang. Rekor pertemuan ini berlangsung ketat, dan Norwegia tidak pernah mengalahkan Wales dalam empat pertemuan terakhir.



