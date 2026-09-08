Cara mendapatkan tiket Norwegia vs Portugal: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Norwegia menjamu juara bertahan Nations League, Portugal, di Ullevaal Stadion, Oslo, pada Minggu, 27 September, sebelum kedua tim kembali bertemu pada leg kedua di Estadio do Dragao, Porto, pada pekan berikutnya. Kedua pertandingan ini merupakan bagian dari jadwal kompetitif League A, Grup A4, yang juga melibatkan Denmark dan Wales.

Norwegia datang dengan penuh kepercayaan diri setelah penampilan kuat di Piala Dunia, dengan Erling Haaland memimpin lini depan tim yang ingin menguji diri melawan juara Eropa. Sementara itu, Portugal memasuki duel ini sebagai juara bertahan Nations League dan Eropa, yang menambah bobot besar pada kedua leg.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Norwegia vs Portugal sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan kick-off Norwegia vs Portugal di UEFA Nations League A?

Norwegia vs Portugal berlangsung di Ullevaal Stadium, Oslo, dengan waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi melalui broadcaster regional Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 2 27 Sep 2026 - 14.45 Ullevaal

Di mana membeli tiket Norwegia vs Portugal?

Tiket untuk leg Oslo pertama kali tersedia melalui kanal penjualan tiket resmi Federasi Sepakbola Norwegia, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual secara umum. Kanal resmi Federasi Sepakbola Portugal (FPF) menjadi tujuan pertama yang setara untuk leg kedua di Porto.

StubHub adalah pilihan yang bisa Anda gunakan jika daftar di situs resmi sudah habis terjual. Platform ini mencantumkan berbagai opsi tempat duduk untuk laga pembuka di Ullevaal Stadion, Oslo, serta daftar untuk leg kedua di Estadio do Dragao, Porto.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang membeli tiket untuk duel ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota ditutup, biasanya lebih dekat ke hari pertandingan

Transfer terjamin – setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberikan keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Tiket tandang – alokasi Porto untuk suporter Norwegia yang bepergian ditangani melalui kanal FPF dan bisa terbatas

Pasar sekunder – StubHub adalah pilihan yang bisa Anda gunakan jika daftar di situs resmi sudah habis terjual

Dengan Norwegia yang diperkuat Haaland menarik minat besar dan status Portugal sebagai juara bertahan, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua leg.

Berapa harga tiket Norwegia vs Portugal?

Harga resmi untuk leg Oslo ditetapkan melalui kanal penjualan tiket Federasi Sepakbola Norwegia, dengan rentang lengkap dari tempat duduk standar hingga premium tersedia dengan harga nominal selama alokasi masih ada. Harga resmi FPF berlaku untuk leg Porto dengan cara yang sama.

StubHub adalah pilihan yang bisa Anda gunakan jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, dan berikut gambaran kasar mengenai apa yang bisa diharapkan di sana:

Kursi termurah (Oslo): mulai sekitar €40 hingga €55, biasanya di tier atas di belakang gawang di Ullevaal Stadion

Kursi kelas menengah (Oslo): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang terasa lebih tinggi

Leg kedua di Porto: harga sedang bergerak lebih tinggi mengingat status Portugal sebagai juara bertahan, dengan permintaan penjualan kembali diperkirakan meningkat saat laga semakin dekat

Seperti halnya laga mana pun yang melibatkan juara bertahan, harga bisa berubah cepat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Norwegia vs Portugal UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Norwegia vs Portugal

Norwegia memasuki pertandingan ini dengan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir mereka, mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan sepanjang periode itu. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Inggris di perempat-final Piala Dunia. Sebelum itu, mereka mencatat kemenangan beruntun dengan mengalahkan Brasil 2-1 dan Pantai Gading 2-1, sebelum kalah 4-1 dari Prancis dan membuka rangkaian dengan kemenangan 3-2 atas Senegal.

Lima pertandingan terakhir Portugal menghasilkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, dengan sembilan gol dicetak dan tiga kebobolan. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Spanyol di perempat-final Piala Dunia. Sebelumnya, mereka mengalahkan Kroasia 2-1 dan Uzbekistan 5-0, serta bermain imbang 0-0 melawan Kolombia dan 1-1 kontra DR Kongo.

Norwegia vs Portugal: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi dalam laga persahabatan pada Mei 2016, ketika Portugal menang 3-0. Dari empat pertandingan yang tercatat, Portugal menang tiga kali dan Norwegia sekali. Satu-satunya kemenangan Norwegia terjadi dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa 2010, saat mereka menang 1-0 di kandang, sementara Portugal memenangkan laga kualifikasi balasan 1-0 di Lisbon pada tahun berikutnya.

Klasemen Norwegia vs Portugal

Di UEFA Nations League A Grup 4, Norwegia saat ini berada di posisi kedua dan Portugal di posisi ketiga.