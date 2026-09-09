Cara mendapatkan tiket Norwegia vs Portugal: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Norwegia akan menjamu juara bertahan Nations League, Portugal, di Ullevaal Stadion, Oslo, pada Minggu, 27 September, sebelum kedua tim kembali bertemu pada leg kedua di Estadio do Dragao, Porto, pada pekan berikutnya. Kedua laga tersebut merupakan bagian dari jadwal kompetitif League A, Grup A4, yang juga dihuni Denmark dan Wales.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Norwegia vs Portugal sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan kick-off Norwegia vs Portugal di UEFA Nations League A?

Norwegia vs Portugal digelar di Ullevaal Stadion, Oslo, pada Minggu, 27 September, dengan waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi melalui penyiar regional Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 2 27 Sep 2026 - 14.45 Ullevaal

Di mana membeli tiket Norwegia vs Portugal?

Tiket untuk laga di Oslo pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi Federasi Sepak Bola Norwegia, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual secara umum. Saluran resmi Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) menjadi tujuan pertama yang setara untuk leg kedua di Porto.

StubHub adalah pilihan yang tepat jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual. Platform itu mencantumkan berbagai pilihan tempat duduk untuk laga pembuka di Ullevaal Stadion, Oslo, serta daftar tiket untuk leg kedua di Estadio do Dragao, Porto.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal membeli tiket untuk pertandingan ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya semakin dekat ke hari pertandingan

Transfer terjamin – setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Tiket tandang – alokasi di Porto untuk suporter Norwegia yang bepergian ditangani melalui saluran FPF dan bisa terbatas

Pasar sekunder – StubHub adalah pilihan yang tepat jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual

Dengan Norwegia asuhan Haaland menarik minat besar dan status Portugal sebagai juara bertahan, pemesanan lebih awal disarankan untuk kedua leg.

Berapa harga tiket Norwegia vs Portugal?

Harga resmi untuk leg di Oslo ditetapkan melalui saluran penjualan tiket Federasi Sepak Bola Norwegia, dengan pilihan lengkap dari kursi standar hingga premium tersedia pada harga nominal selama alokasi masih ada. Harga resmi FPF berlaku untuk leg di Porto dengan cara yang sama.

StubHub adalah pilihan yang tepat jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual, dan berikut gambaran kasar tentang apa yang bisa diharapkan di sana:

Kursi termurah (Oslo): mulai sekitar €40 hingga €55, biasanya di tier atas di belakang gawang di Ullevaal Stadion

Kursi kelas menengah (Oslo): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang terasa lebih tinggi

Leg kedua di Porto: harga sedang bergerak lebih tinggi mengingat status Portugal sebagai juara bertahan, dengan permintaan resale diperkirakan meningkat saat pertandingan semakin dekat

Seperti halnya laga apa pun yang melibatkan juara bertahan, harga bisa berubah cepat, jadi mengamankan kursi Anda lebih cepat daripada nanti pada umumnya merupakan pilihan yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Norwegia vs Portugal UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Norwegia vs Portugal

Norwegia menatap pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga terakhir mereka, mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan sepanjang periode itu. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Inggris di perempat-final Piala Dunia. Sebelumnya, mereka memenangi dua laga beruntun, mengalahkan Brasil 2-1 dan Pantai Gading 2-1, dan lebih awal di turnamen itu mereka membuka perjalanan dengan kemenangan 3-2 atas Senegal.

Lima pertandingan terakhir Portugal menghasilkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, dengan sembilan gol dicetak dan tiga kebobolan. Penampilan terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Spanyol di perempat-final Piala Dunia. Sebelum itu, mereka mengalahkan Kroasia 2-1 dan mencatat kemenangan dominan 5-0 atas Uzbekistan, dengan hasil imbang melawan Kolombia dan DR Congo melengkapi rangkaian lima laga tersebut.

Norwegia vs Portugal: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi dalam laga persahabatan pada Mei 2016, ketika Portugal menang 3-0. Dari empat pertemuan yang tercatat, Portugal menang tiga kali dan Norwegia sekali, dengan satu-satunya kemenangan Norwegia datang dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa 2010 di kandang, saat mereka menang 1-0. Portugal memenangi laga kualifikasi balasan 1-0 di Lisbon pada tahun berikutnya.

Klasemen Norwegia vs Portugal

Di UEFA Nations League A Grup 4, Norwegia saat ini berada di posisi kedua dan Portugal di posisi ketiga.