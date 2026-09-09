Norwegia menjamu Denmark di Ullevaal Stadion, Oslo, pada Kamis, 24 September, untuk membuka kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di Liga A, Grup A4 bersama Portugal dan Wales. Dua tetangga Skandinavia itu akan kembali bertemu pada November dalam momen yang benar-benar bersejarah, karena itu akan menjadi pertemuan kompetitif pertama mereka di ajang ini.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Norwegia vs Denmark sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan kick-off Norwegia vs Denmark di UEFA Nations League A?

Norwegia vs Denmark berlangsung di Ullevaal Stadion, Oslo, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi melalui broadcaster regional Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 1 24 Sep 2026 - 14.45 Ullevaal

Di mana membeli tiket Norwegia vs Denmark?

Tiket untuk leg di Oslo pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi Federasi Sepakbola Norwegia, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual secara umum. Saluran resmi Danish Football Union (DBU) menjadi tujuan pertama yang setara untuk leg balasan di Kopenhagen.

StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual. Platform itu menampilkan berbagai opsi tempat duduk untuk laga pembuka di Ullevaal Stadion, Oslo, serta listing untuk leg balasan di Parken Stadium, Kopenhagen.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal pembelian tiket untuk duel ini:

Penjualan umum resmi - dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya mendekati hari pertandingan

Pertemuan perdana - karena ini menjadi pertemuan pertama kedua negara di Nations League, permintaan diperkirakan akan meningkat cepat, khususnya untuk laga penutup di Kopenhagen

Transfer terjamin - setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Pasar sekunder - StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat besarnya taruhan yang melekat khususnya pada laga penutup di Kopenhagen, pemesanan lebih awal sangat direkomendasikan untuk kedua leg.

Berapa harga tiket Norwegia vs Denmark?

Harga resmi untuk leg di Oslo ditetapkan melalui saluran penjualan tiket Federasi Sepakbola Norwegia, dengan rentang penuh dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga resmi selama alokasi masih ada. Harga resmi DBU berlaku untuk leg di Kopenhagen dengan cara yang sama.

StubHub adalah pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual, dan berikut gambaran kasar tentang apa yang bisa diharapkan di sana:

Kursi termurah (Oslo): mulai sekitar €55, biasanya di tribun atas belakang gawang di Ullevaal Stadion

Kursi kelas menengah (Oslo): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan titik harga yang jauh lebih tinggi

Laga penutup Kopenhagen: harga di Parken Stadium diperkirakan akan naik saat fase grup mendekati akhir, dengan pertemuan pertama kedua negara ini sudah menarik minat awal yang signifikan

Seperti halnya laga apa pun yang bisa menentukan posisi akhir sebuah grup, harga dapat berubah cepat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Norwegia vs Denmark UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Norwegia vs Denmark

Lima pertandingan terakhir Norwegia menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan, dengan delapan gol dicetak dan sembilan kebobolan sepanjang periode itu. Penampilan terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Inggris di perempat-final Piala Dunia. Sebelum kekalahan itu, mereka meraih dua kemenangan beruntun dengan mengalahkan Brasil 2-1 dan Pantai Gading 2-1, sebelum kemudian kalah telak 4-1 dari Prancis. Norwegia membuka rangkaian lima laga itu dengan kemenangan 3-2 atas Senegal.

Lima pertandingan terakhir Denmark menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan, dengan delapan gol dicetak dan delapan kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan DR Congo dalam laga persahabatan. Sebelumnya, mereka menderita kekalahan 2-2 dari Czechia di kualifikasi Piala Dunia, menang 4-0 atas North Macedonia, kalah 4-2 dari Skotlandia, dan imbang 2-2 dengan Belarus.

Norwegia vs Denmark: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim ini terjadi dalam laga persahabatan pada Juni 2024, ketika Denmark menang 3-1 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Denmark menang tiga kali, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan Norwegia. Satu-satunya kemenangan Norwegia dalam data tersebut terjadi pada kualifikasi Kejuaraan Eropa 2011, ketika kedua tim bermain imbang 1-1 di Oslo sebelum Denmark memenangkan leg balasan 2-0 di Kopenhagen.

Klasemen Norwegia vs Denmark

Di Grup 4 UEFA Nations League A, Denmark saat ini berada di posisi pertama dan Norwegia di posisi kedua.