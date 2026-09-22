UEFA Nations League menghadirkan laga internasional menarik saat Irlandia Utara menghadapi Ukraina di Windsor Park, Belfast. Kedua tim Eropa memasuki pertandingan berisiko tinggi ini dengan target meraih poin penting dalam kampanye grup mereka.

GOAL menyajikan semua detail mengenai informasi penting pertandingan, harga tiket, dan langkah langsung untuk memesan kursi Anda.

Kapan kick-off Irlandia Utara vs Ukraina di UEFA Nations League B?

Irlandia Utara vs Ukraina berlangsung di Windsor Park, Belfast, dengan kick-off dijadwalkan pada 28 September 2026.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Windsor Park

Di mana membeli tiket Irlandia Utara vs Ukraina?

Tiket resmi utama pertandingan didistribusikan melalui portal tiket Irish Football Association, yang menangani penjualan standar untuk laga internasional kandang di Windsor Park. Suporter sebaiknya mendaftar lebih awal di platform resmi untuk mengamankan tiket standar kategori general admission.

Jika alokasi utama terjual habis atau kursi standar tidak lagi tersedia di situs resmi, platform tiket sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis.





Berapa harga tiket Irlandia Utara vs Ukraina?

Tiket standar pertandingan tunggal di portal tiket resmi mulai dari sekitar €35 hingga €45 untuk area tempat duduk general admission di Windsor Park.

Harga masuk di pasar sekunder seperti Ticombo mulai dari sekitar €345 di platform sekunder ketika alokasi standar habis di saluran penjualan tiket utama.

Irlandia Utara vs Ukraina UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Irlandia Utara vs Ukraina

Irlandia Utara mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan mencetak empat gol dan kebobolan tujuh. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Prancis pada Juni 2026, sementara hasil sebelumnya termasuk imbang 1-1 melawan Wales dan menang 1-0 atas Guinea. Mereka juga menelan kekalahan 2-0 dari Italia dalam kualifikasi Piala Dunia. Satu-satunya titik terang dalam rangkaian itu adalah kemenangan 1-0 atas Luksemburg pada November 2025.

Ukraina memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, kalah dalam dua laga lainnya, dan telah mencetak lima gol sembari kebobolan empat. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Polandia pada Mei 2026, dan mereka juga mengalahkan Albania 1-0 serta Islandia 2-0 dalam periode itu. Kekalahan dari Swedia dan Prancis, dengan yang terakhir berupa kekalahan 4-0 dalam kualifikasi Piala Dunia, menjadi titik rendah dalam lima pertandingan tersebut.

Irlandia Utara vs Ukraina: Rekor pertemuan terkini

Kedua tim telah bertemu empat kali dalam catatan yang tersedia, dengan Ukraina menang sekali, Irlandia Utara menang sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Pertemuan terbaru terjadi dalam laga persahabatan pada Juni 2021, yang dimenangi Ukraina 1-0. Rangkaian pertemuan ini memiliki karakter ketat dan minim gol, dengan tiga dari empat pertandingan menghasilkan total tidak lebih dari satu gol, sementara hasil paling menonjol Irlandia Utara adalah kemenangan 2-0 atas Ukraina di Euro 2016.



