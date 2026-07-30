Cara mendapatkan tiket Newcastle United vs Liverpool: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Newcastle vs Liverpool selalu menjadi salah satu duel yang paling dinantikan dalam setiap musim Premier League dan untungnya bagi fans kedua klub yang terlibat, serta penonton netral, kedua tim dijadwalkan bentrok di St James' pada Minggu, 23 Agustus, pada rangkaian pertandingan pekan pembuka. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk memesan kursi hari ini.

Untuk menambah daya tarik, Newcastle dan Liverpool memiliki manajer baru, menyusul kepergian mengejutkan Eddie Howe baru-baru ini dan pemecatan Arne Slot pada Mei.

Di sisi pemain, keduanya sama-sama kehilangan jasa nama-nama terkenal seperti Mo Salah dan Anthony Gordon, dengan sejumlah rekrutan muda didatangkan, termasuk Bazoumana Touré (Newcastle) dan Jérémy Jacquet (Liverpool).

Dengan kedua tim sama-sama ingin mengawali kampanye baru secara positif, laga ini menjanjikan satu duel berkesan lainnya. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Newcastle United vs Liverpool, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Newcastle United vs Liverpool digelar?

Newcastle United vs Liverpool dijadwalkan kick-off pada pukul 16.30 BST pada Minggu, 23 Agustus, di St James' Park, Newcastle.

Premier League - Pekan 1 23 Agu 2026 - 11.30 St James' Park

Cara membeli tiket Premier League Newcastle United vs Liverpool

Tersedia beberapa opsi pembelian tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota praktis tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Newcastle United vs Liverpool?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lainnya.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi tempat duduk: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dihargai premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya hingga 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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