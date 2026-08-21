Cara mendapatkan tiket Newcastle United vs Hull City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Belum sempat mengunjungi katedral sepakbola bernama St James' Park musim ini? Anda akan segera mendapat kesempatan sempurna, karena Newcastle United menjamu Hull City dalam laga Premier League pada Sabtu, 19 September. Pesan tiket Anda hari ini.

Para suporter Newcastle sudah menyaksikan sejumlah laga penuh aksi di St James' Park, padahal musim baru saja dimulai. Newcastle mengawali dengan duel epik 2-2 melawan Liverpool di liga, lalu menyingkirkan West Brom dengan skor 3-2 di Carabao Cup untuk membuat para fans berbaju hitam-putih pulang dengan gembira.

Musim lalu, Newcastle mencatat kemenangan kandang 2-1 dan 4-3 masing-masing atas Burnley dan Leeds yang baru promosi. Matthias Jaissle, yang mengambil alih kursi manajer pada musim panas, berharap Newcastle United dapat mempertahankan tren kemenangan itu melawan pendatang baru Premier League, Hull City.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Newcastle United vs Hull City, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Newcastle United vs Hull City digelar?

Newcastle United vs Hull City berlangsung di St James' Park (Newcastle) pada Sabtu, 19 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 5 19 Sep 2026 - 10.00 St James' Park

Cara membeli tiket Premier League Newcastle United vs Hull City

Tersedia berbagai opsi pembelian tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, regulasi anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursinya atau mengembalikan laga yang tidak akan digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, seperti Red Membership, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (resale): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang tidak kebagian dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Newcastle United vs Hull City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon serta batas usia berbeda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tier, misalnya Kategori A, B, atau C. Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi di tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah di kantong.

Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, dan hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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