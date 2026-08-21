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Cara mendapatkan tiket Newcastle United vs Hull City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Hull City

Cara membeli tiket pertandingan Premier League antara Newcastle United dan Hull City, termasuk informasi jadwal laga

Belum sempat mengunjungi katedral sepakbola bernama St James' Park musim ini? Anda akan segera mendapat kesempatan sempurna, karena Newcastle United menjamu Hull City dalam laga Premier League pada Sabtu, 19 September. Pesan tiket Anda hari ini.

Para suporter Newcastle sudah menyaksikan sejumlah laga penuh aksi di St James' Park, padahal musim baru saja dimulai. Newcastle mengawali dengan duel epik 2-2 melawan Liverpool di liga, lalu menyingkirkan West Brom dengan skor 3-2 di Carabao Cup untuk membuat para fans berbaju hitam-putih pulang dengan gembira.

Musim lalu, Newcastle mencatat kemenangan kandang 2-1 dan 4-3 masing-masing atas Burnley dan Leeds yang baru promosi. Matthias Jaissle, yang mengambil alih kursi manajer pada musim panas, berharap Newcastle United dapat mempertahankan tren kemenangan itu melawan pendatang baru Premier League, Hull City.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Newcastle United vs Hull City, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Newcastle United vs Hull City digelar?

Newcastle United vs Hull City berlangsung di St James' Park (Newcastle) pada Sabtu, 19 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

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Premier League - Pekan 5
St James' Park

Cara membeli tiket Premier League Newcastle United vs Hull City

Tersedia berbagai opsi pembelian tiket untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, regulasi anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursinya atau mengembalikan laga yang tidak akan digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, seperti Red Membership, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Pertukaran tiket resmi (resale): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang tidak kebagian dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Newcastle United vs Hull City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon serta batas usia berbeda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tier, misalnya Kategori A, B, atau C. Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi di tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah di kantong.
  • Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, dan hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

NEW

NEW - Performa

EVE
K3-1
B04
K1-2
STR
K1-1
LIV
S2-2
WBA
M3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
HUL

HUL - Performa

KAS
S1-1
SGE
K2-0
NCE
S0-0
MUN
M2-0
STK
M1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Newcastle UnitedSeriHull City
2
2
1
Club Friendlies
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
FT
Club Friendlies
Hull City badge
Hull City
HUL
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
FT
Carabao Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FT
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
FT
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Hull City badge
Hull City
HUL
2
FT
10Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Newcastle United vs Hull City

Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Formasi
Hull City crest
Hull City
HUL
Hull City crest
Hull City
HUL

Manajer

  • M. Jaissle

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
M
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
M
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
M
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
M
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
M
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
M
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
M
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
M
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
S
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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