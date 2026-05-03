Cara mendapatkan tiket NBA New York Knicks vs Philadelphia 76ers: Babak playoff, harga, dan informasi lainnya

New York Knicks dan Philadelphia 76ers akan bertarung dalam laga seru saat babak semifinal WilayahTimur dimulai di Madison Square Garden pada Senin, 4 Mei 2026.

Pertandingan ini mempertemukan dua rival paling legendaris di NBA di bawah sorotan lampu yang paling terang. Knicks yang menempati unggulan ke-3 memastikan tempat mereka setelah seri enam pertandingan yang penuh pertarungan fisik melawan Hawks, sementara 76ers yang menempati unggulan ke-7 baru saja meraih kemenangan mengejutkan yang bersejarah. Setelah tertinggal 3–1 di babak pertama, Philadelphia bangkit kembali untuk menyingkirkan Boston Celtics yang menempati unggulan ke-2 dalam tujuh pertandingan yang menegangkan, dipimpin oleh upaya luar biasa dari Joel Embiid.

GOAL memiliki ulasan lengkap tentang cara mendapatkan tiket untuk seri yang sangat dinanti ini di "The Mecca" dan di luarnya.

Berapa harga tiket playoff Knicks vs. 76ers?

Seiring dimulainya seri ini di Manhattan, harga tiket mencapai tingkat "Mecca". Permintaan untuk pertandingan putaran kedua di Madison Square Garden saat ini merupakan yang tertinggi di liga.

Pertandingan 1 (New York): Harga tiket termurah saat ini di pasar sekunder seperti TickPick dan SeatGeek mulai dari sekitar $422 . Harga tiket untuk kursi kelas menengah di tingkat 100 umumnya berkisar antara $850 hingga $1.400 .

Pertandingan 2 (New York): Untuk pertandingan Rabu malam, harga tiket kelas bawah sudah naik, dengan harga mulai dari $504 .

Pertandingan 3 (Philadelphia): Saat seri ini berlanjut ke Xfinity Mobile Arena , tiket kelas bawah sedikit lebih terjangkau, saat ini mulai dari sekitar $279 .

Kursi Pinggir Lapangan: Pengalaman premium di pinggir lapangan di MSG untuk Pertandingan 1 dihargai dengan angka yang sangat tinggi, dengan beberapa opsi "VIP Baris 1" terdaftar hingga $14.000 .

Faktor-faktor yang memengaruhi harga antara lain:

Faktor Embiid: Setelah kembali dari operasi usus buntu darurat di tengah seri melawan Boston, Joel Embiid kembali ke performa MVP-nya. Ketersediaannya dan momentum 76ers setelah "reverse sweep" atas Celtics telah menjadikan ini tontonan wajib nasional.

Demam Kejuaraan Knicks: Dipimpin oleh Jalen Brunson dan Karl-Anthony Towns , Knicks memiliki peluang terbaik untuk meraih gelar juara dalam beberapa dekade terakhir. Keyakinan bahwa ini bisa menjadi "tahunnya" membuat persediaan tiket di MSG sangat terbatas.





Lokasi Playoff NBA 2025/26 berdasarkan Harga Tiket Masuk (Game 1, Babak 2)

Tim Arena Harga Tiket Masuk New York Knicks Madison Square Garden $422+ OKC Thunder Paycom Center $210+ San Antonio Spurs Frost Bank Center $165+ Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena $279+ (Pertandingan ke-3)





NYK - Performa Semua Atlanta Hawks 89 - 140 New York Knicks M

New York Knicks 126 - 97 Atlanta Hawks M

Atlanta Hawks 98 - 114 New York Knicks M

Atlanta Hawks 109 - 108 New York Knicks K

New York Knicks 106 - 107 Atlanta Hawks K PHI - Performa Semua Boston Celtics 100 - 109 Philadelphia 76ers M

Philadelphia 76ers 106 - 93 Boston Celtics M

Boston Celtics 97 - 113 Philadelphia 76ers M

Philadelphia 76ers 96 - 128 Boston Celtics K

Philadelphia 76ers 100 - 108 Boston Celtics K

