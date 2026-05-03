Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Tyrell Feaster

Cara mendapatkan tiket NBA New York Knicks vs Philadelphia 76ers: Babak playoff, harga, dan informasi lainnya

Termasuk harga tiket pertandingan Knicks vs 76ers, tempat pembelian, dan informasi lainnya

New York Knicks dan Philadelphia 76ers akan bertarung dalam laga seru saat babak semifinal WilayahTimur dimulai di Madison Square Garden pada Senin, 4 Mei 2026.

Pertandingan ini mempertemukan dua rival paling legendaris di NBA di bawah sorotan lampu yang paling terang. Knicks yang menempati unggulan ke-3 memastikan tempat mereka setelah seri enam pertandingan yang penuh pertarungan fisik melawan Hawks, sementara 76ers yang menempati unggulan ke-7 baru saja meraih kemenangan mengejutkan yang bersejarah. Setelah tertinggal 3–1 di babak pertama, Philadelphia bangkit kembali untuk menyingkirkan Boston Celtics yang menempati unggulan ke-2 dalam tujuh pertandingan yang menegangkan, dipimpin oleh upaya luar biasa dari Joel Embiid.

GOAL memiliki ulasan lengkap tentang cara mendapatkan tiket untuk seri yang sangat dinanti ini di "The Mecca" dan di luarnya.

Berapa harga tiket playoff Knicks vs. 76ers?

Seiring dimulainya seri ini di Manhattan, harga tiket mencapai tingkat "Mecca". Permintaan untuk pertandingan putaran kedua di Madison Square Garden saat ini merupakan yang tertinggi di liga.

  • Pertandingan 1 (New York): Harga tiket termurah saat ini di pasar sekunder seperti TickPick dan SeatGeek mulai dari sekitar $422. Harga tiket untuk kursi kelas menengah di tingkat 100 umumnya berkisar antara $850 hingga $1.400.
  • Pertandingan 2 (New York): Untuk pertandingan Rabu malam, harga tiket kelas bawah sudah naik, dengan harga mulai dari $504.
  • Pertandingan 3 (Philadelphia): Saat seri ini berlanjut ke Xfinity Mobile Arena, tiket kelas bawah sedikit lebih terjangkau, saat ini mulai dari sekitar $279.
  • Kursi Pinggir Lapangan: Pengalaman premium di pinggir lapangan di MSG untuk Pertandingan 1 dihargai dengan angka yang sangat tinggi, dengan beberapa opsi "VIP Baris 1" terdaftar hingga $14.000.

Faktor-faktor yang memengaruhi harga antara lain:

  • Faktor Embiid: Setelah kembali dari operasi usus buntu darurat di tengah seri melawan Boston, Joel Embiid kembali ke performa MVP-nya. Ketersediaannya dan momentum 76ers setelah "reverse sweep" atas Celtics telah menjadikan ini tontonan wajib nasional.
  • Demam Kejuaraan Knicks: Dipimpin oleh Jalen Brunson dan Karl-Anthony Towns, Knicks memiliki peluang terbaik untuk meraih gelar juara dalam beberapa dekade terakhir. Keyakinan bahwa ini bisa menjadi "tahunnya" membuat persediaan tiket di MSG sangat terbatas.


Lokasi Playoff NBA 2025/26 berdasarkan Harga Tiket Masuk (Game 1, Babak 2)

Tim

Arena

Harga Tiket Masuk

New York Knicks

Madison Square Garden

$422+

OKC Thunder

Paycom Center

$210+

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

$165+

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

$279+ (Pertandingan ke-3)


Waktu kick-off New York Knicks vs Philadelphia 76ers


Berita tim & susunan pemain

Performa

New York KnicksNYK
-Performa

  • Atlanta Hawks

    89

    -

    140

    New York Knicks

    M

  • New York Knicks

    126

    -

    97

    Atlanta Hawks

    M

  • Atlanta Hawks

    98

    -

    114

    New York Knicks

    M

  • Atlanta Hawks

    109

    -

    108

    New York Knicks

    K

  • New York Knicks

    106

    -

    107

    Atlanta Hawks

    K

Philadelphia 76ersPHI
-Performa

  • Boston Celtics

    100

    -

    109

    Philadelphia 76ers

    M

  • Philadelphia 76ers

    106

    -

    93

    Boston Celtics

    M

  • Boston Celtics

    97

    -

    113

    Philadelphia 76ers

    M

  • Philadelphia 76ers

    96

    -

    128

    Boston Celtics

    K

  • Philadelphia 76ers

    100

    -

    108

    Boston Celtics

    K

Rekor Pertemuan Langsung

New York KnicksNYK

Last 5 matches

Philadelphia 76ersPHI

3

Menang

2

Menang

  • Philadelphia 76ers

    89

    -

    138

    New York Knicks

  • Philadelphia 76ers

    109

    -

    112

    New York Knicks

  • New York Knicks

    119

    -

    130

    Philadelphia 76ers

  • New York Knicks

    107

    -

    116

    Philadelphia 76ers

  • Philadelphia 76ers

    104

    -

    113

    New York Knicks

589

Poin yang dicetak

548