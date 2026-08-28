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Cara mendapatkan tiket Monaco vs Lens: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Monaco menghadapi Lens di Ligue 1. Berikut cara untuk mendapatkan tiketnya

Monaco akan menghadapi Lens pada Sabtu, 19 September 2026 di Stade Louis II, Monaco.

Dalam duel sengit dengan banyak gol pada Februari 2026, Monaco menundukkan Lens dengan kemenangan dramatis 3-2 di kandang lawan di Stade Bollaert-Delelis. Kedua tim memiliki banyak talenta ofensif, yang menjanjikan laga intens saat Lens memburu penebusan di markas lawan.  

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Monaco vs Lens, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Monaco vs Lens di Ligue 1?

Monaco vs Lens akan digelar di Stade Louis II, Monaco, dengan kick-off yang sudah dijadwalkan untuk pertandingan Ligue 1 ini.

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Ligue 1 - Pekan 5
Stade Louis II, Monaco

Bagaimana cara membeli tiket Monaco vs Lens di Ligue 1?

Tiket untuk pertandingan Ligue 1 AS Monaco vs RC Lens di Stade Louis II dapat dibeli melalui kanal resmi klub atau marketplace tiket sekunder yang berwenang:

  • Situs Ticketing Resmi AS Monaco: Tempat utama dan paling aman untuk membeli tiket adalah langsung melalui toko tiket online resmi AS Monaco.
  • Loket Tiket Stade Louis II: Tiket biasanya tersedia di loket stadion di Monaco pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan.
  • Marketplace Sekunder & Agregator: Jika alokasi resmi habis terjual, tiket tersedia di platform penjualan kembali tiket seperti StubHub.

Berapa harga tiket Monaco vs Lens di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 AS Monaco vs RC Lens di Stade Louis II bervariasi berdasarkan pilihan tribun dan platform pembelian:

  • Tiket Resmi Klub (Harga Normal): Langsung dari platform ticketing resmi AS Monaco atau loket stadion, tiket pertandingan standar biasanya mulai dari sekitar €15 hingga €25 untuk kursi di belakang gawang (Populaires/Secondes) dan berkisar antara €35 hingga €80+ untuk kursi tribun tengah samping (Premières/Honneur).
  • Marketplace Penjualan Kembali Sekunder: Di platform ticketing sekunder seperti StubHub, harga saat ini mulai dari sekitar €48 hingga €50 untuk kursi kategori entry-level, dengan opsi tempat duduk rata-rata dijual di kisaran €110 hingga €115.
  • Paket VIP & Hospitality: Pengalaman premium dan hospitality dimulai dari sekitar €110 hingga €130 per orang.

Monaco vs Lens di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Monaco vs Lens

Monaco memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Gornik Zabrze di kualifikasi Conference League pada 27 Agustus, dan mereka juga mengalahkan Le Havre 1-0 di Ligue 1 pada 23 Agustus. Satu-satunya kekalahan dalam rentetan itu terjadi saat melawan Coventry City dalam laga uji coba pramusim, dengan kalah 2-0. Monaco mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lens juga memenangi tiga dari lima laga terakhirnya, dengan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-2 atas Auxerre di Ligue 1 pada 22 Agustus, dan mereka mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 di Super Cup pada 16 Agustus. Sebelumnya pada pramusim, Lens mengalahkan Villarreal 3-1, meski kekalahan dari Sunderland dan hasil imbang tanpa gol melawan Famalicao mengganggu persiapan mereka. Lens mencetak sembilan gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut.

ASM

ASM - Performa

LIV
M2-3
COV
K2-0
GOR
M2-3
LEH
M0-1
GOR
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RCL

RCL - Performa

FAM
K0-0
VIL
M3-1
SUN
K0-2
PSG
M1-0
AJA
M5-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Monaco vs Lens: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Ligue 1 pada 21 Februari 2026, ketika Monaco menang 2-3 di kandang Lens. Sebelum itu, Monaco menjamu Lens pada November 2025 dan kalah 1-4 di Stade Louis II. Dalam lima pertandingan Ligue 1 terakhir antara kedua klub, Lens memiliki catatan yang lebih baik dengan dua kemenangan, sementara Monaco meraih dua kemenangan dan satu pertandingan berakhir imbang.

Head to Head

MonacoSeriLens
2
1
2
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
2
Monaco badge
Monaco
ASM
3
FT
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Lens badge
Lens
RCL
4
FT
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
4
Monaco badge
Monaco
ASM
0
FT
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Lens badge
Lens
RCL
1
FT
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
2
Monaco badge
Monaco
ASM
3
FT
8Gol yang Dicetak13
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Monaco vs Lens

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
M
2
LensLensRCL
110052+33
M
3
LilleLilleLIL
110020+23
M
4
LyonLyonOL
110020+23
M
5
MonacoMonacoASM
110010+13
M
6
BrestBrestB29
10102201
S
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
S
8
Le MansLe MansLEM
10102201
S
9
RennesRennesREN
10102201
S
10
LorientLorientFCL
10100001
S
11
NiceNiceNCE
10100001
S
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
S
13
TroyesTroyesTRO
10100001
S
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
K
15
AngersAngersSCO
100102-20
K
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
K
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
K
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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