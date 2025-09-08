Cara mendapatkan tiket MLB Mexico City Series 2026: Arizona Diamondbacks vs San Diego Padres, jadwal pertandingan & informasi

Ini adalah tahun yang luar biasa bagi para penggemar olahraga di Meksiko; tidak hanya negaranya menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia musim panas ini, tetapi ‘Negeri Matahari’ juga akan menyambut beberapa nama besar dalam dunia bisbol pada bulan April ini, dan Anda dapat memesan tiket untuk pertandingan MLB Mexico City Series hari ini.

Beberapa tim MLB telah bertanding di tanah Meksiko selama 30 tahun terakhir, dan 20.000 penonton menyaksikan pertandingan ganda pada tahun 2024.

Kerumunan penonton yang membludak diperkirakan akan kembali terjadi saat Arizona Diamondbacks dan San Diego Padres bertanding pada hari berturut-turut (25 dan 26 April) di Estadio Alfredo Harp Helu.

Apakah kita akan menyaksikan pesta bisbol lainnya di Meksiko? Anda bisa mengetahuinya secara langsung. Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi dan detail penting yang Anda butuhkan untuk MLB Mexico City Series 2026, termasuk di mana Anda bisa membeli tiket dan berapa harganya.

Kapan pertandingan MLB Mexico City Series 2026 akan digelar?

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Sabtu, 25 April San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks (16.00) Estadio Alfredo Harp Helu (Mexico City) Tiket Minggu, 26 April San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks (14.00) Estadio Alfredo Harp Helu (Kota Meksiko) Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket MLB Mexico City Series 2026?

Tiket MLB Mexico City Series 2026 mulai dijual untuk umum pada 19 Januari melalui halaman ‘MLB World Tour: Mexico City Series’ di situs MLB.

Namun, periode prapenjualan khusus untuk pemegang tiket musiman Arizona Diamondbacks dan San Diego Padres telah dibuka selama November/Desember 2025, sebelum penjualan umum.

Sepanjang musim, tiket pertandingan MLB dapat dibeli melalui situs resmi MLB atau situs masing-masing tim. Namun, semakin mendekati hari pertandingan, mungkin akan semakin sulit untuk membelinya melalui jalur ini, terutama untuk beberapa pertandingan yang lebih populer.

Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan situs sekunder seperti StubHub, yang dapat memberikan kesempatan terbaik bagi penggemar untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket MLB Mexico City Series 2026?

Tiket resmi untuk MLB Mexico City Series 2026 awalnya dijual mulai dari $100 (MXN 1788) ke atas, dengan harga yang sangat bervariasi tergantung pada lokasi tempat duduk di Estadio Alfredo Harp Helu. Karena tingginya permintaan dan model ‘penetapan harga dinamis’, harga tiket telah berfluktuasi sejak peluncuran awal.

Harga tiket MLB secara umum bervariasi tergantung pada tim, pertandingan, lokasi tempat duduk, dan permintaan. Tiket pertandingan musim reguler bisa mulai dari $15-$30 untuk tiket masuk umum atau kursi tingkat atas, sedangkan kursi tingkat bawah dan ruang istirahat pemain yang premium akan lebih mahal. Harga tersebut akan semakin melonjak untuk tiket pertandingan Playoff dan World Series.

Kursi terbaik untuk pertandingan MLB tergantung pada apa yang Anda cari. Berikut ini gambaran singkatnya:

Di Belakang Home Plate: Pemandangan aksi yang premium, ideal untuk penggemar sejati.

Kursi di Tingkat Dugout: Pemandangan dekat para pemain dan strategi di lapangan.

Tribun Lapangan Luar: Cocok untuk menyaksikan home run dan pengalaman penggemar yang penuh semangat.

Kursi Tingkat Klub & Suite: Fasilitas premium, lounge eksklusif, dan kenyamanan ekstra.

Ingatlah untuk terus memantau situs MLB untuk informasi tambahan dan juga situs sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan tiket terkini.

Apa yang bisa Anda harapkan dari MLB Mexico City Series

Tidak ada yang bisa menandingi kenikmatan menyaksikan pemandangan, suara, dan kegembiraan pertandingan bisbol langsung secara langsung. Suara benturan tongkat pemukul, sorak-sorai penonton, aroma popcorn dan hot dog, pertandingan MLB menawarkan momen tak terlupakan bagi setiap penggemar.

Pertandingan musim reguler sebelumnya yang diadakan di Meksiko benar-benar sesuai dengan semua hype sebelum pertandingan. Dari tahun 1996 hingga 2019, semua pertandingan musim reguler yang diadakan di Meksiko berlangsung di Monterrey.

Momen-momen berkesan terus berlanjut sejak pertandingan dipindahkan ke Mexico City pada 2023, dengan lebih dari 10 run dicetak dalam setiap pertandingan yang digelar di Estadio Alfredo Harp Helu. Faktanya, total 107 run telah tercatat dalam tujuh pertandingan musim reguler sebelumnya di Meksiko.

Meskipun San Diego Padres telah terlibat dalam berbagai pertandingan kompetitif di Meksiko, termasuk tampil dalam pertandingan ganda yang mendebarkan melawan San Francisco Giants pada tahun 2023, ini akan menjadi pertama kalinya Arizona Diamondbacks tampil dalam pertandingan musim reguler di ‘Negeri Matahari’.

Sejumlah besar bintang MLB telah memukau para penggemar di Meksiko di masa lalu, dan tahun ini pun tak akan berbeda. Beberapa di antaranya adalah Fernando Tatis Jr., Jackson Merrill, dan Manny Machado yang akan membela San Diego Padres. Sedangkan untuk Arizona Diamondbacks, patut diperhatikan pemain seperti Corbin Carroll, Ketel Marte, dan Geraldo Perdomo.

Pertandingan MLB yang diadakan di Meksiko: Hasil dan skor sebelumnya

Meskipun telah ada banyak pertandingan eksibisi/latihan musim semi MLB yang diadakan di Meksiko selama tiga dekade terakhir, pertandingan yang tercantum di bawah ini hanyalah pertandingan musim reguler yang telah digelar di sana: