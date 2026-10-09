NFL kembali ke Mexico City untuk laga Sunday Night Football pekan ke-11 yang dipastikan berlangsung sengit saat Minnesota Vikings menghadapi San Francisco 49ers. Digelar di Estadio Banorte yang ikonik di Mexico City, duel International Series ini mempertemukan dua kekuatan NFC di selatan perbatasan.

GOAL menyajikan seluruh detail yang diperlukan mengenai jadwal pertandingan, struktur harga resmi, dan cara mendapatkan kursi sekarang juga sebelum alokasi habis terjual.

Kapan NFL Mexico City Game digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Minggu, 22 Nov 2026 pukul 18.20 Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers Estadio Banorte, Mexico City, Meksiko Tiket

Di mana membeli tiket NFL Mexico City Game?

Tiket resmi utama untuk NFL Mexico City Game didistribusikan langsung melalui Ticketmaster Mexico dan portal resmi tim.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir.

Berapa harga tiket NFL Mexico City Game?

Tiket standar satu pertandingan di kanal penjualan resmi dimulai dari $120 USD untuk tempat duduk tingkat atas, sementara pemandangan sentral di ring bawah mencapai hingga $450 USD melalui loket resmi utama.

Jika alokasi umum resmi habis terjual, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi pada saat-saat terakhir, dengan listing level masuk yang dimulai sekitar $250 USD tergantung lokasi kursi dan ketersediaan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang NFL Mexico City Game

Ekspansi NFL International Series ke Mexico City menandai salah satu acara yang paling dinantikan dalam kalender football. Estadio Banorte menawarkan atmosfer luar biasa, memadukan energi stadion dataran tinggi dengan drama olahraga internasional level tertinggi. Minnesota dan San Francisco memiliki roster yang padat dan sarat kekuatan bintang, memastikan duel primetime yang tak terlupakan di Sunday Night Football.

Fan yang bepergian ke Mexico City untuk pertandingan ini dapat menantikan perayaan akhir pekan penuh yang mencakup fan zone, pengalaman NFL interaktif, dan acara tim yang dilokalkan di seluruh ibu kota. Karena minat perjalanan lokal dan internasional yang sangat besar, fan sangat disarankan untuk mengamankan tiket pertandingan dan akomodasi perjalanan lebih awal.



