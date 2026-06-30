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Cara mendapatkan tiket menit terakhir Meksiko vs Ekuador: harga Piala Dunia, informasi laga babak 16 besar, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Meksiko akan menghadapi Ekuador berikutnya di Piala Dunia. Berikut cara Anda bisa mendapatkan tiketnya

Atmosfer elektrik dijamin akan terasa malam ini di Estadio Azteca yang legendaris saat tuan rumah bersama Meksiko menghadapi Ekuador dalam duel babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang bertaruh besar.

El Tri memasuki fase gugur dengan kepercayaan diri tinggi setelah finis di puncak Grup A dengan rekor sempurna tanpa cela, yang memicu keyakinan besar di seluruh negeri.

Mereka akan berhadapan dengan tim Ekuador yang tangguh, yang membuktikan kualitasnya dengan lolos dari Grup E yang berat, ditandai kemenangan kejutan dramatis atas Jerman.

Mengamankan kursi untuk duel antarbenua berintensitas tinggi menjamin atmosfer stadion yang luar biasa dengan dukungan penuh gairah dari para suporter. Jika Anda lebih suka menganalisis metrik pertandingan dan memasang taruhan langsung dari ponsel, memiliki bankroll yang lebih besar sangat disarankan. Lihat panduan promo kami untuk mengetahui kode promo 1xbet aktif terbaru hari ini.

Kapan kick-off Piala Dunia Meksiko vs Ekuador?

Meksiko vs Ekuador akan dimainkan di Mexico City Stadium (Estadio Azteca) yang bersejarah di Mexico City, Meksiko.

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World Cup - 1/16
Estadio Banorte

Apa pertandingan babak 16 besar berikutnya?

Tanggal

Pertandingan

Lokasi

Tiket

Sen, 6 Jul

Meksiko/Ekuador vs Inggris /DR Kongo

Estadio Azteca, Meksiko

Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Meksiko vs Ekuador?

Per hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia, termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-pengundian, secara resmi telah berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit Terakhir diluncurkan pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual dengan sistem siapa cepat dia dapat disertai konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Official FIFA Resale Marketplace telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.
  • Alternatifnya, penggemar dapat melihat marketplace sekunder seperti StubHub untuk tiket menit terakhir. Ingat untuk memeriksa syarat dan ketentuan dari setiap situs sekunder untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Meksiko vs Ekuador?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026.

Tiket untuk fase grup dimulai serendah $60, untuk tingkatan pendukung tertentu, sementara harga untuk final telah mencapai hingga $6.730, belum lagi marketplace sekunder dan penjualan kembali yang melonjak lebih tinggi dari itu.

Harga tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Tahap / Kategori

Rentang harga resmi

Perkiraan rentang pasar sekunder

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 besar (venue dengan permintaan tinggi)

$225 – $540

$550 – $3.200 ($1.250)

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 besar (venue standar)

$225 – $540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 Juli – 7 Juli

Babak 16 besar

$240 – $640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 Juli – 11 Juli

Perempat final

$450 – $1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Meksiko vs Ekuador

MEX

MEX - Performa

AUS
M1-0
SER
M5-1
RSA
M2-0
KOR
M1-0
CZE
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
ECU

ECU - Performa

KSA
M2-1
GTM
M3-0
CIV
K1-0
CUW
S0-0
GER
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Meksiko vs Ekuador: Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

MexicoSeriEcuador
1
3
1
Friendlies
Mexico badge
Mexico
MEX
1
Ecuador badge
Ecuador
ECU
1
FT
Copa America
Mexico badge
Mexico
MEX
0
Ecuador badge
Ecuador
ECU
0
FT
Friendlies
Mexico badge
Mexico
MEX
0
Ecuador badge
Ecuador
ECU
0
FT
Friendlies
Mexico badge
Mexico
MEX
2
Ecuador badge
Ecuador
ECU
3
FT
Friendlies
Mexico badge
Mexico
MEX
3
Ecuador badge
Ecuador
ECU
2
FT
6Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Meksiko vs Ekuador

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