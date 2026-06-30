Atmosfer elektrik dijamin akan terasa malam ini di Estadio Azteca yang legendaris saat tuan rumah bersama Meksiko menghadapi Ekuador dalam duel babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang bertaruh besar.

El Tri memasuki fase gugur dengan kepercayaan diri tinggi setelah finis di puncak Grup A dengan rekor sempurna tanpa cela, yang memicu keyakinan besar di seluruh negeri.

Mereka akan berhadapan dengan tim Ekuador yang tangguh, yang membuktikan kualitasnya dengan lolos dari Grup E yang berat, ditandai kemenangan kejutan dramatis atas Jerman.

Mengamankan kursi untuk duel antarbenua berintensitas tinggi menjamin atmosfer stadion yang luar biasa dengan dukungan penuh gairah dari para suporter. Jika Anda lebih suka menganalisis metrik pertandingan dan memasang taruhan langsung dari ponsel, memiliki bankroll yang lebih besar sangat disarankan. Lihat panduan promo kami untuk mengetahui kode promo 1xbet aktif terbaru hari ini.

Kapan kick-off Piala Dunia Meksiko vs Ekuador?

Meksiko vs Ekuador akan dimainkan di Mexico City Stadium (Estadio Azteca) yang bersejarah di Mexico City, Meksiko.

World Cup - 1/16 30 Jun 2026 - 22.00 Estadio Banorte

Apa pertandingan babak 16 besar berikutnya?

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket Sen, 6 Jul Meksiko/Ekuador vs Inggris /DR Kongo Estadio Azteca, Meksiko Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Meksiko vs Ekuador?

Per hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia, termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-pengundian, secara resmi telah berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit Terakhir diluncurkan pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual dengan sistem siapa cepat dia dapat disertai konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Official FIFA Resale Marketplace telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.

Alternatifnya, penggemar dapat melihat marketplace sekunder seperti StubHub untuk tiket menit terakhir. Ingat untuk memeriksa syarat dan ketentuan dari setiap situs sekunder untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Meksiko vs Ekuador?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026.

Tiket untuk fase grup dimulai serendah $60, untuk tingkatan pendukung tertentu, sementara harga untuk final telah mencapai hingga $6.730, belum lagi marketplace sekunder dan penjualan kembali yang melonjak lebih tinggi dari itu.

Harga tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Rentang harga resmi Perkiraan rentang pasar sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 besar (venue dengan permintaan tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 besar (venue standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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