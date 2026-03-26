Cara mendapatkan tiket menit-menit terakhir untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Denmark dan Makedonia Utara: Jadwal 26 Maret, harga, dan informasi lainnya

Denmark bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Makedonia Utara di hadapan penonton Copenhagen yang penuh harapan pada 26 Maret, setelah penampilan yang kurang memuaskan di akhir fase grup. Lihat semua opsi tiket yang tersedia untuk pertandingan play-off Piala Dunia yang sangat dinanti ini.

Jika Denmark berhasil menang di Stadion Parken dan kemudian meraih kemenangan lagi saat bertandang melawan Republik Ceko atau Republik Irlandia (31 Maret), hal itu akan memastikan mereka lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting yang Anda butuhkan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia Denmark vs Makedonia Utara yang akan datang, termasuk di mana membeli tiket dan berapa harganya.

Kapan Kualifikasi Piala Dunia Denmark vs Makedonia Utara berlangsung?

Tanggal Jadwal (waktu setempat) Tempat Tiket Kamis, 26 Maret Denmark vs Makedonia Utara (20.45) Stadion Parken (Kopenhagen) Tiket

Cara membeli tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia Denmark vs Makedonia Utara

Tiket pertandingan Denmark vs Makedonia Utara dijual dalam beberapa periode.

Jendela penjualan pertama dimulai pada 18 Februari, yang memungkinkan anggota ‘ForDanmark’ untuk membeli tiket.

Mulai 25 Februari, anggota biasa kemudian diberi kesempatan untuk memesan tempat duduk. Periode penjualan umum akan dimulai pada 11 Maret, jika masih ada tiket yang tersisa.

Selain itu, penggemar dapat membeli tiket di pasar sekunder. StubHub adalah salah satu pengecer terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket menit-menit terakhir melalui saluran alternatif.

Tiket Kualifikasi Piala Dunia Denmark vs Makedonia Utara: Berapa harganya?

Harga tiket untuk pertandingan internasional Denmark dapat bervariasi, tergantung pada lokasi kursi, paket, dan lawan.

Harga tiket dewasa untuk pertandingan play-off mendatang melawan Makedonia Utara berkisar antara DKK 435-660 (€58-88). Penggemar Makedonia Utara yang datang ke Denmark dapat membeli tiket mulai dari MKD 3650 (€58).

Ingatlah untuk terus memantau situs asosiasi sepak bola nasional terkait untuk informasi tambahan dan juga situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Apa yang bisa Anda harapkan dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia Denmark vs Makedonia Utara?

Meskipun Denmark mengalahkan Yunani di kandang dan tandang serta mencetak enam gol saat bertandang ke Belarus, kampanye grup mereka berakhir dengan hasil yang mengecewakan. Namun, tim Denmark akan mendapat semangat dari fakta bahwa mereka hanya kalah sekali dalam tiga tahun terakhir di Kopenhagen (melawan Spanyol, November 2024).

Sementara Denmark bermimpi untuk tampil di Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, Makedonia Utara berjuang untuk mencapai putaran final turnamen tersebut untuk pertama kalinya. Meskipun hanya finis di posisi ketiga selama fase grup, The Lynxes (‘Рисови’) lolos ke babak play-off berkat penampilan mereka di UEFA Nations League.

Makedonia Utara perlu menemukan kembali semangat lama mereka, karena terakhir kali kita melihat mereka bertanding, mereka dihancurkan 7-1 oleh Wales di Cardiff. Hasil tersebut memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi empat pertandingan.

Kedua tim telah bertemu tiga kali sebelumnya dan hasilnya imbang, dengan masing-masing memenangkan satu pertandingan dan pertandingan lainnya berakhir imbang. Mereka terakhir kali bertanding pada tahun 2013, dengan Makedonia Utara menang 3-0 dalam pertandingan persahabatan internasional di Skopje, melawan tim Denmark yang diperkuat oleh Kasper Schmeichel, Daniel Agger, dan Christian Eriksen.