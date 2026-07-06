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Book Portugal vs Spain Tickets

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Cara mendapatkan tiket menit-menit terakhir untuk pertandingan babak 16 besar Portugal vs Spanyol: Harga tiket Piala Dunia di Dallas, informasi jadwal derby Iberia, dan lainnya

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Tickets
World Cup
Portugal
Spain
C. Ronaldo
L. Yamal

Kita akan menyaksikan pertandingan seru derby Iberia di babak 16 besar Piala Dunia. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Ini adalah laga babak 16 besar yang dinantikan semua orang, terutama mereka yang berada di Semenanjung Iberia. Spanyol akan berhadapan dengan tetangga sekaligus rival mereka, Portugal, di Dallas pada Senin (6 Juli), dengan tiket ke perempat final Piala Dunia sebagai taruhannya.

Banyak yang mengira bahwa itu adalah penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di Piala Dunia, ketika ia ditarik keluar saat pertandingan melawan Kroasia, tetapi sundulan Gonçalo Ramos di menit-menit akhir terbukti menjadi gol penentu kemenangan, dan membawa Portugal melaju ke babak berikutnya.

Namun, apakah CR7 & kawan-kawan mampu menembus pertahanan tim Spanyol yang tangguh, yang belum pernah kebobolan gol di Piala Dunia FIFA 2026? Yang semakin memperumit situasi, tidak termasuk kekalahan dalam adu penalti, La Roja saat ini sedang menjalani rekor tak terkalahkan yang menakjubkan dalam 35 pertandingan berturut-turut.

Kapan pertandingan Portugal vs Spanyol dimulai?

Pertandingan babak 16 besar yang sangat dinanti ini akan berlangsung di Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Cara membeli tiket Piala Dunia Portugal vs Spanyol

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti Stub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan Portugal vs Spanyol di Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Babak / Kategori

Kisaran Harga Resmi

Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi)

$225 – $540

$550 – $3.200 ($1.250)

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Lokasi Standar)

$225 – $540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 Juli – 7 Juli

Babak 16 Besar

$240 – $640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 Juli – 11 Juli

Perempat final

$450 – $1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Pertandingan perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Portugal vs Spanyol di Piala Dunia: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Terkini Portugal vs Spanyol

POR

POR - Performa

NGA
M2-1
COD
S1-1
UZB
M5-0
COL
S0-0
CRO
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ESP

ESP - Performa

PER
M1-3
CPV
S0-0
KSA
M4-0
URU
M0-1
AUT
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Portugal vs Spanyol: Rekor Pertemuan Terbaru

POR

Last 5 matches

ESP

1

Menang

3

Seri

1

Menang

1

Gol tercipta

2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
0/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Portugal vs Spanyol: Berita Tim

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