Manchester United akan menghadapi Tottenham Hotspur pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Old Trafford, Manchester.

Namun, Tottenham menikmati performa kuat di Old Trafford dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kemenangan di kompetisi liga dan piala pada musim 2024–25. Dalam pertemuan liga terbaru mereka di Old Trafford pada Februari 2026, Manchester United meraih kemenangan 2-0 berkat gol dari Bryan Mbeumo dan Bruno Fernandes.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Manchester United vs Tottenham Hotspur, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Premier League Manchester United vs Tottenham Hotspur?

Laga Manchester United vs Tottenham Hotspur berlangsung di Old Trafford, Manchester, pada Sabtu, 10 Oktober 2026

Premier League - Pekan 6 10 Okt 2026 - 12.30 Old Trafford

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Manchester United vs Tottenham Hotspur?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League antara Manchester United dan Tottenham Hotspur di Old Trafford, ikuti langkah-langkah dan opsi utama berikut:

Keanggotaan resmi klub: Cara utama dan paling andal untuk mendapatkan tiket kandang adalah melalui situs resmi Manchester United. Anda harus terlebih dahulu mendaftar sebagai pemegang Man Utd Adult atau Junior Membership resmi, yang memberi akses ke undian tiket, jendela rilis prioritas, dan penjualan untuk laga dengan permintaan tinggi.

Undian tiket dan rilis: Pertandingan besar seperti melawan Tottenham Hotspur biasanya didistribusikan melalui sistem undian untuk anggota resmi. Pastikan Anda memantau pusat tiket klub untuk tanggal pembukaan undian dan pengumuman perilisan tiket sejak awal musim.

Paket hospitality hari pertandingan: Jika tiket reguler habis terjual, membeli paket hospitality resmi langsung melalui Manchester United adalah cara yang terjamin untuk hadir. Tiket hospitality mencakup tempat duduk premium beserta fasilitas seperti jamuan pra-pertandingan, akses lounge, dan program pertandingan gratis.

Mitra perjalanan & tiket resmi: Penjual utama resmi dan mitra perjalanan menawarkan paket tiket dan hotel resmi. Membeli melalui platform yang telah diverifikasi ini memastikan keaslian tiket tanpa risiko tiket tidak valid.

Platform pasar sekunder: Jika tiket habis di saluran utama, platform pertukaran antarsuporter dan situs penjualan tiket sekunder seperti StubHub sering memiliki listing yang tersedia hingga hari pertandingan, meski harga dapat bervariasi tergantung permintaan.

Berapa harga tiket Premier League Manchester United vs Tottenham Hotspur?

Harga tiket Manchester United vs Tottenham Hotspur di Old Trafford bervariasi tergantung platform pembelian, kategori tempat duduk, dan jenis tiket:

Tiket resmi harga normal (anggota Manchester United) : Karena ini adalah pertandingan Kategori A di Old Trafford, tiket reguler dewasa dengan harga normal yang dibeli langsung melalui sistem undian resmi klub umumnya berkisar antara £40 hingga £70, tergantung lokasi tempat duduk Anda di stadion. Tarif konsesi untuk junior dan lansia tersedia dengan harga diskon.

Paket hospitality hari pertandingan : Opsi hospitality resmi, termasuk kursi premium empuk, jamuan makan, dan akses lounge, yang dibeli langsung dari klub atau mitra perjalanan resmi dimulai dari sekitar £250 hingga £450+ per orang.

Platform pasar sekunder & reseller : Jika membeli melalui pertukaran antarsuporter atau platform tiket sekunder seperti StubHub setelah alokasi utama habis terjual:

Kursi standar: Harga biasanya mulai dari sekitar £115 hingga £160 .

Tempat duduk premium: Area dengan permintaan tinggi atau kursi sentral di tingkat bawah dapat berkisar dari £170 hingga £350+ .

Manchester United vs Tottenham Hotspur di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester United vs Tottenham Hotspur

Manchester United mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 5-2 atas Ipswich Town di Premier League pada 30 Agustus, sementara mereka juga mencatat kemenangan 1-1 dalam laga persahabatan melawan Leeds United. Dua kekalahan itu terjadi saat melawan Hull City, yang menang 2-0 di Premier League, dan AC Milan, yang mengalahkan United 4-2 dalam laga pramusim. United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam pertandingan pramusim terakhir mereka. Dalam lima pertandingan tersebut, United mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan kali.

Lima hasil terakhir Tottenham menunjukkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah kekalahan 0-2 dari Newcastle United di Premier League pada 29 Agustus. Spurs memang mencatat kemenangan meyakinkan 5-1 atas Charlton Athletic di Carabao Cup pada 26 Agustus, dan mereka mengalahkan Hoffenheim 3-0 dalam laga persahabatan pramusim. Mereka bermain imbang 2-2 melawan Hoffenheim dalam laga persahabatan lainnya dan kalah 3-0 dari Brentford di Premier League. Tottenham telah mencetak sebelas gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Manchester United vs Tottenham Hotspur: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Premier League pada 7 Februari 2026, ketika Manchester United menang 2-0 di Old Trafford. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 di markas Tottenham pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Tottenham menang dua kali, United menang sekali, dan dua laga lainnya berakhir imbang. Lima pertandingan itu juga mencakup kemenangan 1-0 Tottenham atas United di final Liga Europa pada Mei 2025 serta kemenangan 4-3 Spurs di Carabao Cup pada Desember 2024.