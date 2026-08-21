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Cara mendapatkan tiket Manchester United vs Manchester City: Paket hospitality, harga Premier League 2026/27, informasi laga, dan lainnya

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Manchester City

Anda bisa duduk di salah satu laga paling menonjol pada musim Premier League ini

Ada duel besar Premier League yang semakin dekat. Pertandingan terbesar Manchester United musim ini akan berlangsung pada Minggu, 13 September, saat mereka menjamu rival sekota, Manchester City, di Old Trafford.

Anda tentu tidak ingin melewatkan laga epik ini. Amankan kursi Anda hari ini dan Anda bisa duduk di Theatre of Dreams untuk menyaksikan momen besar tersebut langsung di depan mata.

Meski sebagian besar derby Manchester belakangan di Etihad Stadium menjadi tontonan yang membuat frustrasi bagi pendukung Manchester United, Setan Merah sama sekali tidak selalu berada di bawah bayang-bayang tetangga berisik mereka saat bermain di Old Trafford. Faktanya, Manchester United memenangi dua dan meraih satu hasil imbang dari empat derby sekota terakhir mereka di kandang.

Apa yang akan terjadi kali ini? Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester United vs Manchester City, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal pertandingan Premier League Manchester United vs Manchester City?

Manchester United vs Manchester City akan dimulai di Old Trafford (Manchester), pada Minggu, 13 September dengan jadwal kick-off pukul 16.30.

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Premier League - Pekan 4
Old Trafford

Cara membeli tiket Premier League Manchester United vs Manchester City

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka kepada masyarakat umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, fan juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Manchester United vs Manchester City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kelompok usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam tingkatan, misalnya Kategori A, B, atau C. Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, sehingga hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

MUN

MUN - Performa

ATM
M2-1
PSG
S1-1
LEE
M1-1
MIL
K2-4
HUL
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
MCI

MCI - Performa

INT
K1-1
KLA
M1-3
ATM
M3-1
ARS
K3-0
BOU
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rekor pertemuan terkini

Head to Head

Manchester UnitedSeriManchester City
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FT
Community Shield
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
5Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester United vs Manchester City

Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formasi
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Manajer

  • M. Carrick

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
M
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
M
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
M
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
M
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
M
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
M
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
M
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
M
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
S
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi


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