Cara mendapatkan tiket Manchester United vs Manchester City: Derby Manchester, jadwal September, informasi & lainnya

Jika Anda ingin membeli tiket Manchester United vs Manchester City untuk musim 2026/27, Anda bisa menggunakan tautan di bawah ini untuk mengamankan tiket dan paket.

Kapan jadwal laga Premier League Manchester United vs Manchester City?

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Minggu, 13 Sep - 16.30 Manchester United vs Manchester City Old Trafford Tiket



Old Trafford telah menjadi kandang Manchester United sejak 1910. Dengan kapasitas sedikit di bawah 75.000, 'The Theatre of Dreams' (begitu stadion ini akrab disebut oleh fan Reds) adalah stadion klub sepakbola terbesar di Inggris dan stadion sepakbola terbesar kedua secara keseluruhan setelah Stadion Wembley. Jika perluasan lebih lanjut dilakukan, kemungkinan besar itu akan melibatkan penambahan tingkat kedua di South Stand, yang akan meningkatkan kapasitas menjadi sekitar 88.000, meski dalam beberapa tahun terakhir juga muncul usulan alternatif untuk stadion baru sepenuhnya.

Selain menjadi tuan rumah laga Man Utd, Old Trafford telah digunakan untuk sejumlah ajang sepakbola bergengsi, termasuk pertandingan Piala FA, yang mencakup banyak semifinal, final 1915, dan beberapa laga ulang final, pertandingan timnas Inggris, serta pertandingan di Piala Dunia FIFA 1966, UEFA Euro 1996, dan UEFA Women’s Euro 2022. Stadion ini juga menjadi tuan rumah final Liga Champions yang mempertemukan sesama klub Italia pada 2003, ketika AC Milan mengalahkan Juventus lewat adu penalti.

Apa yang bisa diharapkan dari Manchester United vs Manchester City?

Meski derby Manchester di Stadion Etihad belakangan menjadi tontonan yang membuat frustrasi bagi pendukung Man Utd, Reds sama sekali tidak selalu berada di bawah bayang-bayang pasukan Pep dalam sejumlah pertemuan terbaru. City keluar sebagai pemenang saat keduanya bertemu di final Piala FA 2023, tetapi Man Utd membalas dendam tepat 12 bulan kemudian di Wembley, saat mengamankan gelar ke-13 mereka di kompetisi itu, yang menandai trofi piala kedua mereka pada era Erik ten Hag.

Untuk duel melawan rival abadi mereka di Old Trafford, Manchester United akan punya kenangan indah dari pertemuan Premier League mereka pada Januari 2023. Dalam laga penuh drama, yang memang identik dengan derby Manchester, Jack Grealish membawa City unggul pada menit ke-60, sebelum Reds bangkit dengan dua gol dalam rentang empat menit lewat Bruno Fernandes dan Marcus Rashford.

Setelah gagal mencetak gol dalam dua laga kandang Premier League sebelumnya melawan Man City, Reds sangat ingin kembali tajam di depan gawang untuk derby mendatang. Dengan nama-nama seperti Matheus Cunha dan Benjamin Sesko yang telah ditambahkan ke skuad sejak laga-laga tersebut, fan Utd akan berharap tim mereka bisa mencetak gol. Bergantung pada komitmen internasional, Reds juga mungkin akan kembali diperkuat top skor mereka saat ini, Bryan Mbeumo, untuk semakin menambah opsi serangan.

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Manchester United vs Manchester City?

Bisa dibilang, permintaan untuk tiket pertandingan Man Utd sangat luar biasa, dan ini memengaruhi proses pembelian di setiap level. Manchester United, menurut sebagian besar hitungan, adalah klub dengan dukungan terbanyak ketiga di dunia setelah Real Madrid dan Barcelona. Mereka memiliki lebih dari 200 juta pengikut di seluruh media sosial dan klub memperkirakan mereka memiliki lebih dari 1 miliar fan/pendukung di seluruh dunia. Selain itu, ada jumlah pemegang tiket musiman yang sangat besar, lebih dari 50.000, di setiap laga kandang, yang membuat jumlah tiket pertandingan yang tersisa semakin terbatas.

Sebagai aturan, tiket Manchester United hampir tidak pernah dijual kepada non-anggota. Penjualan umum sangat jarang dan sering kali terbatas pada pertandingan dengan permintaan rendah. Anggota klub bisa membeli tiket kandang melalui lima rilis besar dan 35 rilis kecil setiap musim.

Distribusi tiket ini tidak dapat diprediksi, sehingga fan sering mendaftar untuk mendapatkan pemberitahuan. Untuk beberapa pertandingan besar, seperti derby Manchester, Manchester United mengadakan ballot untuk anggota sekitar delapan pekan sebelum pertandingan dimulai. Deposit diperlukan, dan tingkat keberhasilannya bisa serendah 10%, karena tingginya permintaan. Setelah itu, distribusi tiket tambahan akan menyusul untuk pertandingan individual pada pekan-pekan dan hari-hari menjelang laga.

Meski portal resmi klub adalah cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket Manchester United, mereka yang ingin menghadiri derby Manchester mungkin ingin mempertimbangkan situs penjualan ulang sekunder seperti Viagogo, yang bisa memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket last minute.

Berapa harga tiket Premier League Manchester United vs Manchester City?

Untuk pertama kalinya musim ini, tiket pertandingan di Old Trafford akan diberi harga sesuai kategori pertandingan, sehingga Manchester United sejalan dengan sebagian besar klub Premier League lainnya.

Ada tiga kategori harga untuk pertandingan Premier League, kategori A, B, dan C, serta kategori keempat, kategori D, untuk beberapa pertandingan piala, yang mencerminkan tingkat permintaan yang berbeda-beda untuk tiap laga. Semua konsesi untuk fan junior dan senior akan tetap berlaku.

Harga tiket per kategori adalah sebagai berikut:

Kategori D: £32-£52 (khusus pertandingan piala)

Kategori C: £37-£60 (2 pertandingan PL)

Kategori B: £57-£86 (11 pertandingan PL)

Kategori A: £59-£97 (6 pertandingan PL)

(NB: Pertandingan melawan Manchester City, tidak mengejutkan, telah ditetapkan sebagai Kategori A)

Harga juga berbeda untuk tiket konsesi, dengan penonton berusia di atas 65 tahun dan 18-21 tahun membayar antara £34 dan £65, sementara penonton di bawah 18 tahun bisa masuk dengan harga serendah £14 di Family Stand atau setinggi £47 di area 93:20.

Paket hospitalitas apa yang tersedia untuk Manchester United vs Manchester City?

Paket hospitalitas Manchester United juga menjadi cara yang bagus bagi non-anggota untuk mengamankan kursi pertandingan. Paket ini cenderung tidak secepat tiket di pasar primer dan sekunder terjual habis, sehingga bisa menjadi pilihan yang baik ketika opsi lain terbatas.

Apa yang Anda dapatkan dari Paket Hospitalitas Man Utd bergantung pada suite-nya. Namun, beberapa keuntungan berlaku untuk semua tiket VIP di Old Trafford. Itu meliputi:

Kursi deluxe berlapis bantalan

Akses ke lounge eksklusif

Hidangan ringan gratis

Sesi tanya jawab dengan mantan bintang Man United

Hiburan hari pertandingan

Diskon ritel di Megastore

Jam operasional yang diperpanjang mulai tiga jam sebelum kick-off

Di bawah ini adalah pilihan paket hospitalitas yang tersedia untuk pertandingan Manchester United di Old Trafford:

Museum Experience Post-Match (mulai £340)

Kursi di Sir Alex Ferguson Stand, dengan akses pascalaga ke Museum Manchester United selama 90 menit, dipadukan dengan santapan kasual dan bar gratis.

The International (mulai £425)

Salah satu paket paling santai dan informal, berlokasi di lingkungan tradisional di jantung Stretford End. Pengalaman bersantap kasual dengan pilihan minuman gratis.

Red Cafe (mulai £549)

Pemandangan luar biasa dari kursi Anda di Old Trafford di Sir Alex Ferguson Stand, dengan resepsi minuman, menu tiga hidangan, camilan pascalaga, dan bir, anggur, serta minuman ringan gratis.

Trinity Club (pralaga mulai £425, pascalaga mulai £299)

Kursi di East Stand tingkat 2, dengan buffet panas & dingin dan bar inklusif.

Warwick Suite Executive Box (mulai £1250)

Ruang privat yang terhubung dengan Warwick Suite kami yang mewah, menawarkan menu buffet premium, bar yang sepenuhnya inklusif, serta pai klasik dan full-time.