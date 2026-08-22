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Premier League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoIpswich Town
Book Manchester United vs Ipswich Town Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket Manchester United vs Ipswich Town: Paket hospitality, harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, dan lainnya

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Tickets
Premier League
Manchester United
Ipswich Town

Musim ini akan menjadi musim yang sangat besar bagi Manchester United dan Anda bisa berada di Old Trafford untuk laga kandang pembuka mereka di Premier League

Setelah beberapa musim yang sulit, fans Manchester United berharap tim mereka akhirnya berbalik ke arah yang benar. Aura positif akan terasa di Old Trafford untuk laga kandang pembuka Premier League Manchester United melawan Ipswich Town pada Minggu, 30 Agustus, dan Anda bisa hadir untuk menikmati momen tersebut dengan memesan tiket hari ini.

Masa kepelatihan interim Michael Carrick sebagai bos terbukti begitu mengejutkan, sehingga legenda Manchester United itu diberi posisi tersebut secara permanen dua hari sebelum laga penutup musim mereka melawan Brighton, yang dimenangkan Manchester United dengan meyakinkan 3-0. Dengan tiket Liga Champions sudah terjamin setelah finis di peringkat ketiga, Carrick akan berusaha mengejar kejayaan di semua ajang dalam beberapa bulan ke depan.

Salah satu kunci bagi kesuksesan Manchester United di masa depan adalah menjadikan Old Trafford kembali sebagai benteng seperti dulu. Manchester United di bawah Jose Mourinho secara terkenal pernah mencatatkan 40 pertandingan tak terkalahkan yang bersejarah di 'Theatre of Dreams' sepanjang 2016 & 2017. Akankah United menghancurkan Ipswich yang baru promosi di venue ikonik tersebut?

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Manchester United vs Ipswich Town, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Manchester United vs Ipswich Town digelar?

Manchester United menjamu Ipswich Town di Old Trafford (Manchester) pada Minggu, 30 Agustus, dengan kick-off dijadwalkan pukul 16.30 BST.

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Premier League - Pekan 2
Old Trafford

Cara membeli tiket Premier League Manchester United vs Ipswich Town

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket laga tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat besar, legislasi anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem first-come, first-served telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, dan Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut undian.
  • Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Manchester United vs Ipswich Town?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tier, misalnya Kategori A, B, atau C. Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tingkat bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan mengonfirmasikannya setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket itu termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum. Tiket itu nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

MUN

MUN - Performa

ATM
M2-1
PSG
S1-1
LEE
M1-1
MIL
K2-4
HUL
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
IPS

IPS - Performa

LEH
M1-0
RAY
M3-0
FCU
M2-4
SUN
M2-1
LEI
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Manchester UnitedSeriIpswich Town
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FT
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Carabao Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FT
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FT
12Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester United vs Ipswich Town

Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formasi
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS

Manajer

  • M. Carrick

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
M
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
M
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
M
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
M
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
M
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
M
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
M
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
M
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
S
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi


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