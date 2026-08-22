Setelah beberapa musim yang sulit, fans Manchester United berharap tim mereka akhirnya berbalik ke arah yang benar. Aura positif akan terasa di Old Trafford untuk laga kandang pembuka Premier League Manchester United melawan Ipswich Town pada Minggu, 30 Agustus, dan Anda bisa hadir untuk menikmati momen tersebut dengan memesan tiket hari ini.

Masa kepelatihan interim Michael Carrick sebagai bos terbukti begitu mengejutkan, sehingga legenda Manchester United itu diberi posisi tersebut secara permanen dua hari sebelum laga penutup musim mereka melawan Brighton, yang dimenangkan Manchester United dengan meyakinkan 3-0. Dengan tiket Liga Champions sudah terjamin setelah finis di peringkat ketiga, Carrick akan berusaha mengejar kejayaan di semua ajang dalam beberapa bulan ke depan.

Salah satu kunci bagi kesuksesan Manchester United di masa depan adalah menjadikan Old Trafford kembali sebagai benteng seperti dulu. Manchester United di bawah Jose Mourinho secara terkenal pernah mencatatkan 40 pertandingan tak terkalahkan yang bersejarah di 'Theatre of Dreams' sepanjang 2016 & 2017. Akankah United menghancurkan Ipswich yang baru promosi di venue ikonik tersebut?

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Manchester United vs Ipswich Town, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Manchester United vs Ipswich Town digelar?

Manchester United menjamu Ipswich Town di Old Trafford (Manchester) pada Minggu, 30 Agustus, dengan kick-off dijadwalkan pukul 16.30 BST.

Premier League - Pekan 2 30 Agu 2026 - 11.30 Old Trafford

Cara membeli tiket Premier League Manchester United vs Ipswich Town

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket laga tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat besar, legislasi anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem first-come, first-served telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, dan Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut undian.

Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Manchester United vs Ipswich Town?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tier, misalnya Kategori A, B, atau C. Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tingkat bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan mengonfirmasikannya setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket itu termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum. Tiket itu nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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