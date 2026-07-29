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Book Manchester United vs Ipswich Town Tickets

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Cara mendapatkan tiket Manchester United vs Ipswich Town: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
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Ini akan menjadi musim yang sangat besar bagi Manchester United dan Anda bisa berada di Old Trafford untuk laga kandang pembuka mereka di Premier League

Setelah melewati beberapa musim yang sulit, para penggemar Manchester United berharap tim mereka akhirnya berbalik ke arah yang lebih baik. Atmosfer positif akan terasa di Old Trafford untuk laga kandang pembuka Premier League Manchester United melawan Ipswich Town pada Minggu, 30 Agustus, dan Anda bisa hadir untuk menikmati momen tersebut dengan memesan tiket hari ini.

Masa kepelatihan sementara Michael Carrick terbukti begitu mengejutkan, hingga legenda Manchester United itu diberi posisi tersebut secara permanen dua hari sebelum laga penutup musim mereka melawan Brighton, yang dimenangi Manchester United dengan meyakinkan 3-0. Dengan tiket ke Liga Champions sudah dipastikan usai finis di posisi ke-3, Carrick akan berusaha memburu kejayaan di semua ajang dalam beberapa bulan ke depan.

Salah satu kunci bagi kesuksesan Manchester United di masa depan adalah menjadikan Old Trafford kembali sebagai benteng seperti dulu. Manchester United di bawah Jose Mourinho terkenal sempat mencatatkan rekor bersejarah tak terkalahkan dalam 40 pertandingan di 'Theatre of Dreams' sepanjang 2016 & 2017. Akankah United menghancurkan Ipswich yang baru promosi di venue ikonik itu?

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester United vs Ipswich Town, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal pertandingan Premier League Manchester United vs Ipswich Town?

Manchester United menjamu Ipswich Town di Old Trafford (Manchester) pada Minggu, 30 Agustus, dengan sepak mula dijadwalkan pada pukul 16.30 BST.

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Premier League - Pekan 2
Old Trafford

Cara membeli tiket Premier League Manchester United vs Ipswich Town

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan individu hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti calo, dan pintu putar digital 100%, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan habis terjual, anggota yang gagal mendapatkan tiket dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Manchester United vs Ipswich Town?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior, yang biasanya U18 atau U21, Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi tempat duduk: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Membutuhkan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan mengonfirmasinya setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah masuk penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

MUN

MUN - Performa

NFO
M3-2
BHA
M0-3
WRE
K0-1
RBK
M0-5
ATM
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
IPS

IPS - Performa

SOU
S2-2
QPR
M3-0
OSA
K1-2
OXF
K2-0
WYC
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Manchester UnitedSeriIpswich Town
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FT
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Carabao Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FT
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FT
12Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester United vs Ipswich Town

Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formasi
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS

Manajer

  • M. Carrick

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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