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Cara mendapatkan tiket Manchester City vs Sunderland: Paket hospitality, harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, dan lainnya

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Sunderland

Cara membeli tiket untuk pertandingan Premier League antara Manchester City dan Sunderland, termasuk informasi laga

Belum menyaksikan langsung aksi Manchester City musim ini? Jangan khawatir, Anda punya kesempatan lain pada September ini, sebelum jeda internasional dimulai. City akan menghadapi Sunderland di Premier League di Stadion Etihad pada Sabtu, 19 September.

Memesan tiket untuk laga melawan Sunderland memberi Anda kesempatan untuk melihat dari dekat beberapa rekrutan baru gemilang Manchester City pada musim panas ini, termasuk Ayyoub Bouaddi. City baru-baru ini merogoh lebih dari £80 juta untuk wonderkid Maroko yang sangat dipuji tersebut, yang tampil impresif di panggung global selama Piala Dunia FIFA 2026.

Sunderland menelan salah satu kekalahan tandang terberat mereka pada kampanye 2025/26 saat berkunjung ke Etihad musim lalu. Mereka sudah tertinggal 3-0 setelah 65 menit, dengan City melaju nyaman menuju kemenangan berkat gol Ruben Dias, Josko Gvardiol, dan Phil Foden.

Akankah Manchester City kembali menampilkan performa dominan? Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Manchester City vs Sunderland, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal laga Premier League Manchester City vs Sunderland?

Manchester City vs Sunderland akan digelar di Stadion Etihad (Manchester) pada Sabtu, 19 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

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Premier League - Pekan 5
Etihad Stadium

Cara membeli tiket Premier League Manchester City vs Sunderland

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, legislasi anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Pertukaran tiket resmi (resale): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka kepada publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit akhir, fan juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Manchester City vs Sunderland?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lainnya.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam tingkatan tertentu (misalnya Kategori A, B, atau C). Pertemuan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi tempat duduk: Tempat duduk tengah di sisi panjang lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan mengonfirmasinya setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

MCI

MCI - Performa

INT
K1-1
KLA
M1-3
ATM
M3-1
ARS
K3-0
BOU
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
SUN

SUN - Performa

LEE
K1-0
WRE
M1-0
RCL
M0-2
REN
M2-1
IPS
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Manchester CitySeriSunderland
4
1
0
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FT
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FT
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
8Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester City vs Sunderland

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Manchester City
MCI
Formasi
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Sunderland crest
Sunderland
SUN

Manajer

  • E. Maresca

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
M
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
M
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
M
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
M
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
M
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
M
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
M
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
M
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
S
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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