Cara mendapatkan tiket Manchester City vs Coventry City: Paket hospitality, harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, dan lainnya

Ini adalah kisah dua City di Etihad pada Sabtu, 5 September saat Manchester City, yang membidik kembali gelar Premier League mereka, menghadapi Coventry City yang baru promosi asuhan Frank Lampard, yang memainkan sepakbola kasta tertinggi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun.

Raut muram saat jeda berubah total ketika peluit akhir berbunyi dalam laga pembuka liga 2026/27 Manchester City di Etihad. Meski tertinggal 1-0 dari Bournemouth, gol-gol telat dari duet bek Marc Guéhi dan Joško Gvardiol menyelamatkan muka bos baru Enzo Maresca.

Perjalanan Coventry City di Premier League juga tidak menjadi lebih mudah. Setelah dibuat tak berkutik oleh juara bertahan, Arsenal, pada laga pembuka musim mereka, kini mereka harus bersiap menghadapi gempuran Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden, dan lainnya.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester City vs Coventry City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Manchester City vs Coventry City digelar?

Manchester City vs Coventry City digelar di Stadion Etihad, Manchester, pada Sabtu, 5 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 3 5 Sep 2026 - 10.00 Etihad Stadium

Cara membeli tiket Premier League Manchester City vs Coventry City

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan per laga hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan turnstile digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal mendapatkan tiket dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Manchester City vs Coventry City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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