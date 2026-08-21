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Cara mendapatkan tiket Manchester City vs Coventry City: Paket hospitality, harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, dan lainnya

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Premier League
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Coventry City

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan juara Inggris 10 kali itu beraksi di Etihad

Ini adalah kisah dua City di Etihad pada Sabtu, 5 September saat Manchester City, yang membidik kembali gelar Premier League mereka, menghadapi Coventry City yang baru promosi asuhan Frank Lampard, yang memainkan sepakbola kasta tertinggi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun.

Raut muram saat jeda berubah total ketika peluit akhir berbunyi dalam laga pembuka liga 2026/27 Manchester City di Etihad. Meski tertinggal 1-0 dari Bournemouth, gol-gol telat dari duet bek Marc Guéhi dan Joško Gvardiol menyelamatkan muka bos baru Enzo Maresca.

Perjalanan Coventry City di Premier League juga tidak menjadi lebih mudah. Setelah dibuat tak berkutik oleh juara bertahan, Arsenal, pada laga pembuka musim mereka, kini mereka harus bersiap menghadapi gempuran Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden, dan lainnya.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester City vs Coventry City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Manchester City vs Coventry City digelar?

Manchester City vs Coventry City digelar di Stadion Etihad, Manchester, pada Sabtu, 5 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

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Premier League - Pekan 3
Etihad Stadium

Cara membeli tiket Premier League Manchester City vs Coventry City

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan per laga hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan turnstile digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal mendapatkan tiket dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Manchester City vs Coventry City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

MCI

MCI - Performa

INT
K1-1
KLA
M1-3
ATM
M3-1
ARS
K3-0
BOU
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
COV

COV - Performa

NOR
S0-0
ESP
M3-1
ASM
M2-0
ARS
K3-0
PLY
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Manchester CitySeriCoventry City
2
1
2
Championship
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
FT
Championship
Coventry City badge
Coventry City
COV
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FT
FA Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FT
Premier League
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry City badge
Coventry City
COV
2
FT
10Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester City vs Coventry City

Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formasi
Coventry City crest
Coventry City
COV
Coventry City crest
Coventry City
COV

Manajer

  • E. Maresca

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
M
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
M
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
M
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
M
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
M
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
M
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
M
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
M
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
S
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi


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