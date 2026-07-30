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Cara mendapatkan tiket Manchester City vs Bournemouth: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
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AFC Bournemouth

Semua yang perlu Anda ketahui tentang memesan tiket untuk laga pembuka musim Manchester City di Etihad

Era pasca-Pep benar-benar dimulai pada Minggu, 23 Agustus, saat Enzo Maresca memimpin Manchester City di Etihad Stadium untuk laga Premier League pertama mereka musim ini melawan Bournemouth, dan Anda bisa berada di sana dengan memesan tiket hari ini.

Bukan hanya Manchester City yang mengalami pergantian manajer, karena Marco Rose telah mengambil alih Bournemouth, dengan Andoni Iraola pindah ke utara untuk menjadi bos baru Liverpool.

Menghadapi Bournemouth akan membangkitkan kenangan pahit bagi fans Manchester City, karena hasil imbang 1-1 mereka melawan Bournemouth di Vitality Stadium pada Mei lalu mengakhiri impian mereka untuk merebut kembali gelar Premier League. Namun, City tampil dominan di kandang, memenangi tiga pertandingan terakhir melawan Bournemouth di Etihad dengan agregat 12-3.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Manchester City vs Bournemouth, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal laga Premier League Manchester City vs Bournemouth?

Manchester City menjamu Bournemouth di Etihad Stadium, Manchester, dengan jadwal sepak mula pukul 14.00 BST, pada Minggu, 23 Agustus.

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Premier League - Pekan 1
Etihad Stadium

Cara membeli tiket Premier League Manchester City vs Bournemouth

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-calo, dan turnstile digital 100%, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar, seperti Red Memberships, One Hotspur, dan Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan habis terjual, anggota yang tidak kebagian dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga resmi melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Manchester City vs Bournemouth?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kelompok usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkat, seperti Kategori A, B, atau C. Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga resmi tertinggi.
  • Lokasi tempat duduk: Kursi di bagian tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Membutuhkan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga resmi, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi pada £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

MCI

MCI - Performa

BRE
M3-0
CRY
M3-0
CHE
M0-1
BOU
S1-1
AVL
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
BOU

BOU - Performa

FUL
M0-1
MCI
S1-1
NFO
S1-1
FCP
M4-1
FCA
M2-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Catatan head-to-head terbaru

Head to Head

Manchester CitySeriAFC Bournemouth
3
1
1
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FT
FA Cup
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FT
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
10Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester City vs AFC Bournemouth

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Manchester City
MCI
Formasi
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU

Manajer

  • E. Maresca

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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