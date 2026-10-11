Sejak mengangkat trofi Liga Champions pada akhir musim 2022/23, Manchester City belum mampu melaju melewati babak delapan besar di Eropa. Akankah mereka kembali tampil memukau di kompetisi Eropa? Anda bisa memesan tiket untuk pertandingan Liga Champions mendatang mulai hari ini.

Tiket Manchester City di Liga ChampionsPesan sekarang

Dengan laga-laga besar di fase liga melawan Paris Saint-Germain, Napoli, dan Barcelona yang masih menanti, para pendukung City bersiap menikmati malam-malam Eropa yang mendebarkan dalam beberapa bulan mendatang.

GOAL menyajikan informasi tiket terbaru untuk membantu Anda mendapatkan tempat duduk di pertandingan Manchester City berikutnya di Liga Champions, termasuk tempat pembelian, harga, dan informasi lainnya.

Jadwal Manchester City berikutnya di Liga Champions

Tanggal (waktu setempat) Pertandingan Tempat Tiket Rabu, 14 Oktober (20.00) Manchester City vs Paris Saint-Germain Etihad Stadium (kandang) Tiket Selasa, 20 Oktober (20.00) Manchester City vs AEK Athens Etihad Stadium (kandang) Tiket Rabu, 4 November (21.00) RB Leipzig vs Manchester City Red Bull Arena (tandang) Tiket Selasa, 24 November (20.00) Manchester City vs Napoli Etihad Stadium (kandang) Tiket Selasa, 8 Desember (21.00) Barcelona vs Manchester City Camp Nou (tandang) Tiket Rabu, 20 Januari (21.00) Lens vs Manchester City Stade Bollaert-Delelis (tandang) Akan diumumkan Rabu, 27 Januari (20.00) Manchester City vs Sporting CP Etihad Stadium (kandang) Tiket

Cara membeli tiket Manchester City di Liga Champions

Tiket Manchester City jarang dijual untuk umum. Klub ini memiliki basis pendukung setia, dan tiket pertandingan di Etihad cepat habis.

Untuk pertandingan Liga Primer, 46.000 kursi di stadion berkapasitas 53.400 penonton sudah menjadi jatah pemegang tiket musiman. Kemungkinan besar, Anda perlu menjadi anggota Manchester City (Matchday Member) agar dapat membeli tiket pertandingan tersebut melalui klub.

Pengecualian mungkin berlaku untuk pertandingan fase liga Liga Champions, Piala FA, atau Piala Liga Inggris, yang biasanya memiliki permintaan lebih rendah. Namun, tidak ada jaminan, dan ketersediaan tiket akan berubah-ubah.

Meski portal resmi klub merupakan cara teraman bagi pendukung untuk membeli tiket Manchester City, mereka yang ingin menyaksikan pertandingan Liga Champions dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali tiket seperti StubHub, yang mungkin memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan tiket.

Berapa harga tiket Manchester City di Liga Champions?

Jika Anda membeli tiket Liga Champions langsung dari klub untuk pertandingan di Etihad Stadium, harga tiket dewasa berkisar antara £25 (Family Stand tingkat 0 dan South Stand tingkat 0 & 3) hingga £50 (kursi premium tanpa layanan hospitality di bagian 93:20). Harga tiket dengan tarif khusus juga bervariasi. Penonton berusia di atas 65 tahun dan 18-21 tahun membayar antara £22 dan £37, sedangkan mereka yang berusia di bawah 18 tahun dapat masuk dengan harga mulai £10 di Family Stand hingga £25 di bagian 93:20.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga. Tiket di situs penjualan kembali seperti StubHub saat ini tersedia mulai £95.

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Paket hospitality Manchester City apa saja yang tersedia untuk pertandingan Liga Champions?

Paket hospitality Manchester City juga menjadi cara yang bagus bagi mereka yang bukan anggota untuk mendapatkan kursi pertandingan. Paket ini cenderung lebih lambat terjual habis dibandingkan tiket di pasar penjualan utama maupun penjualan kembali, sehingga bisa menjadi pilihan saat opsi lain terbatas.

Berikut beberapa paket hospitality yang tersedia untuk pertandingan Manchester City di Etihad Stadium:

The Mancunian (mulai £390)

Nikmati budaya Manchester melalui musik langsung dan dekorasi lokal. Anda mendapatkan pilihan menu bergaya brasserie, sementara minuman dapat dibeli pada hari pertandingan atau melalui paket yang dipesan sebelumnya.

The Tunnel Club (mulai £570)

(The Tunnel Club Premier: mulai £870)

Akses ke balik layar memungkinkan Anda menyambut skuad MCFC saat mereka tiba. Tersedia pula menu musiman kontemporer, minuman yang sudah termasuk dalam paket, dan kursi eksekutif berbantalan. Fasilitas tambahannya mencakup wawancara langsung di ruang paket, hiburan DJ, serta kuis berhadiah di ruang paket.

Backstage (mulai £1.140)

Peningkatan dari pengalaman 'Tunnel Club'. Masuklah ke balik layar dan saksikan langsung seluruh persiapan pada hari pertandingan, termasuk perbincangan khusus dengan seorang anggota staf operasional tim utama Pep serta tur stadion di balik layar bersama seorang legenda klub.

Sejarah Etihad Stadium

City of Manchester Stadium, yang saat ini dikenal sebagai Etihad Stadium karena alasan sponsor, telah menjadi kandang Manchester City sejak 2003. Stadion ini resmi dibuka setahun sebelumnya sebagai lokasi utama Commonwealth Games 2002.

Kapasitasnya saat ini mencapai 53.600 penonton, menjadikannya stadion sepakbola terbesar ketujuh di Inggris dan terbesar ke-11 di Britania Raya. Selain terutama menjadi tempat pertandingan Manchester City, Etihad juga pernah menggelar final Piala UEFA 2008, pertandingan internasional tim sepakbola Inggris, pertandingan liga rugbi, pertandingan tinju, pertandingan internasional tim rugbi union Inggris, dan konser musik.