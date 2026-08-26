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Cara mendapatkan tiket Malaga vs Villarreal: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan mendadak, dan lainnya

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Malaga menghadapi Villarreal di LaLiga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Malaga akan menghadapi Villarreal pada Rabu, 16 September 2026 di Estadio La Rosaleda, Malaga.

Villarreal bertandang ke Andalusia dengan target merebut poin tandang penting saat mereka memburu posisi kualifikasi Eropa di klasemen liga. Laga ini menghidupkan kembali rivalitas bersejarah di kasta tertinggi antara kedua tim, yang terakhir kali bertemu di LaLiga pada April 2018 ketika Málaga meraih kemenangan kandang 1-0.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Malaga vs Villarreal, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Malaga vs Villarreal di LaLiga?

Malaga vs Villarreal kick-off di Estadio La Rosaleda, Malaga.

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LaLiga - Pekan 6
Estadio La Rosaleda

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Malaga vs Villarreal?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Málaga CF vs. Villarreal CF pada 16 September 2026 di Estadio La Rosaleda, Anda memiliki beberapa opsi:

1. Portal tiket resmi Málaga CF

Portal tiket resmi Málaga CF (entradas.malagacf.com) atau melalui situs utama klub (malagacf.com). Penjualan resmi untuk publik biasanya dibuka 1 hingga 2 pekan sebelum tanggal pertandingan. Membeli langsung dari klub tuan rumah memastikan validitas yang terjamin dengan harga nominal resmi.

2. Loket tiket stadion fisik (datang langsung)

Anda bisa membeli kursi yang masih tersisa langsung di loket stadion selama pekan pertandingan atau pada hari laga, tergantung ketersediaan.

3. Platform penjualan kembali sekunder

Jika kursi reguler resmi sudah terjual habis, platform sekunder seperti StubHub menawarkan opsi penjualan kembali.

Tiket sering kali sudah terdaftar lebih awal di situs penjualan kembali oleh pemegang tiket musiman atau penjual kembali.

Harga ditentukan oleh permintaan penjual dan biasanya lebih tinggi daripada harga nominal resmi.

Berapa harga tiket LaLiga Malaga vs Villarreal?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Málaga CF vs. Villarreal CF pada 16 September 2026 di Estadio La Rosaleda bervariasi tergantung apakah Anda membeli langsung melalui kanal resmi atau platform sekunder:

  • Tiket klub resmi (harga nominal): Tiket reguler umum langsung dari Málaga CF biasanya berkisar antara €30 hingga €75, tergantung tribun dan kategori tempat duduk (misalnya, di belakang gawang vs. sisi lateral tribun utama).
  • Paket hospitality resmi / VIP: Kursi premium dan opsi lounge VIP melalui penjualan resmi dimulai dari sekitar €120 hingga €200.
  • Platform penjualan kembali sekunder: Di situs pertukaran tiket seperti StubHub, harga saat ini mulai sekitar €75 hingga €90 untuk kursi level masuk, dengan tiket yang terdaftar rata-rata berkisar hingga €150 hingga €170 atau lebih tergantung permintaan.

Malaga vs Villarreal di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Malaga vs Villarreal

Malaga baru meraih satu poin dari dua pertandingan LaLiga sejauh ini, dengan rangkaian lima laga mereka di semua ajang kompetitif dan uji coba menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruna pada 24 Agustus. Sebelumnya, mereka kalah 2-0 dari Atletico Madrid pada laga pembuka LaLiga. Hasil pramusim mencakup imbang 2-2 melawan Fulham dan kemenangan 4-2 atas Al-Arabi, meski kekalahan 2-1 dari AD Ceuta FC juga masuk dalam rangkaian tersebut.

Villarreal datang dengan dua hasil imbang dari dua pertandingan LaLiga. Lima laga terakhir mereka menghasilkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 2-2 di markas Atletico Madrid pada 23 Agustus. Mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Racing Santander pada pekan pembuka. Kemenangan uji coba atas Galatasaray dan Levante mengapit kekalahan pramusim 3-1 dari Lens. Dalam seluruh lima pertandingan itu, Villarreal mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol.

MAL

MAL - Performa

ALA
M4-2
CAC
K2-1
FUL
S2-2
ATM
K2-0
COR
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
VIL

VIL - Performa

RCL
K3-1
LEV
M1-0
GAL
M1-2
SAN
S2-2
ATM
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Malaga vs Villarreal: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 1 April 2018, ketika Malaga menang 1-0 di La Rosaleda. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir yang tercatat, Malaga meraih dua kemenangan dan Villarreal juga dua kemenangan, dengan satu hasil imbang. Kedua tim juga bertemu dalam laga uji coba pada Agustus 2017, yang dimenangi Malaga 1-0, dan Villarreal meraih kemenangan kandang 2-0 pada November 2017.

Head to Head

MalagaSeriVillarreal
2
1
2
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FT
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FT
Club Friendlies
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FT
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FT
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FT
3Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Klasemen Malaga vs Villarreal

Dalam klasemen LaLiga saat ini, Villarreal berada di posisi kesembilan dan Malaga menempati peringkat ke-16.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
M
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
8
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
S
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
K
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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