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Cara mendapatkan tiket Mainz 05 vs Bayer Leverkusen: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Bundesliga

Mainz 05 menghadapi Bayer Leverkusen di Bundesliga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Mainz 05 akan menghadapi Bayer Leverkusen pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di MEWA Arena, Mainz.

Dalam dua pertemuan terakhir mereka di Bundesliga, Bayer 04 Leverkusen menang tipis atas 1. FSV Mainz 05 dalam laga seru dengan skor 4-3 pada 18 Oktober 2025. Pertemuan terbaru mereka pada 28 Februari 2026 berakhir imbang 1-1 dalam duel ketat di BayArena.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Mainz 05 vs Bayer Leverkusen, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Mainz 05 vs Bayer Leverkusen?

Mainz 05 vs Bayer Leverkusen akan kick-off di MEWA Arena, Mainz, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

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Bundesliga - Pekan 5
MEWA Arena

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Mainz 05 vs Bayer Leverkusen?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga 1. FSV Mainz 05 vs Bayer 04 Leverkusen, ikuti langkah-langkah standar berikut melalui saluran resmi dan utama:

1. Toko tiket online resmi Mainz 05 (untuk kursi sektor kandang)

  • Mainz 05 biasanya membuka penjualan tiket lebih dahulu untuk anggota klub dan pemegang tiket musiman. Jika masih ada sisa tiket setelah tingginya permintaan, penjualan umum akan dibuka mendekati hari pertandingan.

2. Toko tiket online resmi Bayer Leverkusen (untuk kursi sektor tandang)

  • Jika Anda mendukung Bayer Leverkusen, kunjungi toko tiket web resmi Bayer 04 Leverkusen. Penjualan tiket tandang untuk Leverkusen sering kali mengharuskan Anda masuk ke akun Bayer 04 yang aktif atau melakukan verifikasi melalui sistem antrean digital. Alokasi tiket tandang lebih dulu ditawarkan kepada anggota klub dan pemegang tiket musiman Bayer 04.
  • Mitra hospitality resmi: Opsi hospitality resmi, termasuk kursi premium, akses lounge, dan katering, dapat diamankan melalui desk hospitality resmi klub atau penyedia perjalanan resmi.

Berapa harga tiket Bundesliga Mainz 05 vs Bayer Leverkusen?

Harga tiket untuk laga Bundesliga Mainz 05 vs Bayer Leverkusen bervariasi tergantung lokasi kursi, saluran pembelian, dan tingkat kategori.

  • Tribune kandang (Mainz 05): Perkirakan harga antara €14 dan €18 untuk tiket dewasa standar di area berdiri.
  • Tiket area berdiri (Stehplatz)
    • Tribune tandang (pendukung Leverkusen): Tiket berdiri tandang di Blok H dan I umumnya berkisar dari €15 hingga €19.
    • Tarif konsesi: Tiket diskon untuk pelajar, lansia, dan remaja biasanya berharga antara €11 dan €14.
  • Tiket duduk (Sitzplatz)
    • Tribune garis gawang (Hintertor): Kursi di belakang gawang berkisar dari €28 hingga €38 tergantung baris dan kualitas pandangan.
    • Tribune utama & belakang (Haupttribüne / Gegengerade): Kursi sisi lapangan umumnya berharga antara €42 dan €65 untuk laga Bundesliga Kategori B/A standar.
    • Sektor sudut (Ecke): Kursi di blok sudut biasanya berada di kisaran €32 hingga €42.
  • Kategori khusus
    • Diskon anak / remaja: Tiket untuk anak-anak di bawah 14 tahun biasanya berkisar antara €8 dan €18 di area tempat duduk standar.
    • VIP & hospitality: Kursi premium dengan akses lounge dan katering dimulai dari sekitar €180 hingga €280 per kursi.
  • Harga pasar jual kembali (Zweitmarkt & platform sekunder)
    • Bursa tiket resmi (Zweitmarkt): Kursi yang dijual melalui bursa resmi klub dibatasi pada harga nominal ditambah biaya layanan kecil, biasanya €1 hingga €3 tambahan.

Mainz 05 vs Bayer Leverkusen Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Mainz 05 vs Bayer Leverkusen

Mainz 05 menatap pertandingan ini dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan meyakinkan 5-0 atas Hamburger SV di Bundesliga. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka mengalahkan VfB Krieschow 9-0 di DFB-Pokal dan memenangi laga persahabatan melawan AFC Bournemouth serta Paris FC, dengan satu-satunya poin yang lepas terjadi dalam hasil imbang 0-0 melawan Paderborn di Bundesliga. Dalam lima pertandingan tersebut, Mainz mencetak 18 gol dan hanya kebobolan satu kali.

Bayer Leverkusen mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 4-0 atas Union Berlin di Bundesliga, setelah sebelumnya menelan kekalahan 2-3 yang merugikan dari Elversberg pada laga pembuka musim. Leverkusen juga menang 4-0 di markas Wehen Wiesbaden di DFB-Pokal dan mengalahkan Newcastle United 2-1 pada pramusim, tetapi kalah dari Nottingham Forest. Mereka mencetak 12 gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

M05

M05 - Performa

BOU
M2-1
KRI
M0-9
SCP
S0-0
HSV
M0-5
SGE
K1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
B04

B04 - Performa

NEW
M1-2
SVW
M0-4
ELV
K3-2
FCU
M4-0
FCA
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Mainz 05 vs Bayer Leverkusen: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir 1-1, dimainkan di BayArena dalam ajang Bundesliga pada 28 Februari 2026. Jika melihat lima pertemuan terakhir, Leverkusen sedikit unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Mainz, dengan satu hasil imbang. Leverkusen mencetak sembilan gol dalam pertemuan-pertemuan tersebut, sementara Mainz mencetak tujuh gol.

Head to Head

Mainz 05SeriBayer Leverkusen
0
2
3
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
FT
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
4
FT
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FT
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
FT
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
FT
7Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
FreiburgFreiburgSCF
3300101+99
M
M
M
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
M
M
M
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
S
M
M
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
321072+57
M
S
M
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
M
K
M
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
K
M
M
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
S
M
K
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
K
M
S
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
M
K
S
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
S
M
K
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
M
S
K
12
FC KoelnFC KoelnKOE
311157-24
S
K
M
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
M
K
K
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
K
M
K
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
K
K
S
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
K
K
S
17
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
3003312-90
K
K
K
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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