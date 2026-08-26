Lorient akan menghadapi Toulouse pada Sabtu, 12 September 2026 di Stade du Moustoir, Lorient.

Dalam lima pertemuan terakhir mereka di Ligue 1, duel ini berlangsung seimbang dengan masing-masing meraih dua kemenangan dan satu kali imbang. Kedua klub sama-sama ingin membangun momentum di awal musim dan menempatkan diri lebih tinggi di klasemen liga setelah finis ketat pada musim-musim sebelumnya.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Lorient vs Toulouse, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lorient vs Toulouse di Ligue 1?

Lorient vs Toulouse akan berlangsung di Stade du Moustoir, Lorient, dengan informasi siaran resmi saat ini belum tersedia untuk laga ini.

Ligue 1 - Pekan 4 12 Sep 2026 - 14.45 Stade du Moustoir

Bagaimana cara membeli tiket Lorient vs Toulouse di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 mendatang antara FC Lorient dan Toulouse FC di Stade du Moustoir, Anda bisa menggunakan metode utama berikut:

Situs web resmi klub: Opsi paling langsung dan paling andal adalah mengecek portal tiket resmi di situs web resmi FC Lorient. Karena Lorient adalah tim tuan rumah, tiket biasanya dirilis lebih dulu untuk anggota klub dan pemegang tiket musiman, lalu dilanjutkan dengan penjualan untuk umum tergantung ketersediaan.

Loket stadion: Jika tiket masih tersedia mendekati hari pertandingan, Anda dapat membelinya langsung di loket tiket Stade du Moustoir di Lorient.

Platform penjualan kembali sekunder: Jika saluran resmi sudah habis, tiket dapat ditemukan di marketplace antar-fan dan agregator tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Lorient vs Toulouse di Ligue 1?

Tiket untuk pertandingan Ligue 1 antara FC Lorient dan Toulouse FC di Stade du Moustoir umumnya bervariasi berdasarkan pilihan kategori tempat duduk Anda.

Harga awal: Di marketplace tiket sekunder dan platform penjualan kembali seperti StubHub, harga tiket biasanya mulai dari sekitar € 33 hingga €36 untuk tiket reguler standar atau area di belakang gawang, seperti Virages.

Harga rata-rata: Sebagian besar kursi standar di tribune samping dan tengah berada di rentang yang lebih tinggi, dengan harga pasar rata-rata sekitar € 50 hingga €55 .

Tempat duduk premium & VIP: Pemandangan yang lebih baik di area tengah utama atau paket hospitality bisa berharga jauh lebih mahal, tergantung ketersediaan dan permintaan.

Lorient vs Toulouse di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lorient vs Toulouse

Lorient mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Nice di Ligue 1 pada 22 Agustus, sementara hasil terburuk dalam rangkaian itu adalah kekalahan 4-1 dari Elversberg dalam laga persahabatan pada 15 Agustus. Mereka juga sempat menunjukkan kualitas menyerang lebih awal di pramusim, dengan mengalahkan UNFP FC 5-1 dan menang 2-0 di kandang Guingamp. Dalam lima pertandingan itu, Lorient mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol.

Toulouse meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima laga terakhirnya. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 di kandang Lyon di Ligue 1 pada 22 Agustus. Mereka juga kalah 1-2 dari Hamburger SV di pramusim, meski kemenangan atas Al-Ain dan Real Sociedad menunjukkan mereka mampu tampil baik. Toulouse mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lorient vs Toulouse: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Ligue 1 pada 21 Maret 2026, ketika Toulouse menang 1-0 di kandang. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di Stade du Moustoir pada November 2025. Dalam lima pertandingan Ligue 1 terakhir antara keduanya, Toulouse menang dua kali, Lorient menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang, dengan rekor pertemuan yang sangat seimbang.

Klasemen Lorient vs Toulouse

Di klasemen Ligue 1 saat ini, Lorient berada di peringkat ke-10 sementara Toulouse menempati posisi ke-16.