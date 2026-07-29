Cara mendapatkan tiket Liverpool vs Nottingham Forest: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Andoni Iraola dipastikan akan mendapat sambutan hangat saat ia melangkah ke lapangan Anfield untuk laga kandang kompetitif pertamanya sebagai pelatih Liverpool pada Sabtu, 29 Agustus. Anda bisa hadir untuk menyaksikan momen tersebut dan melihat bagaimana Liverpool tampil melawan Nottingham Forest, dengan memesan tiket hari ini.

Meski finis di posisi kelima dan mengamankan tiket ke Liga Champions musim lalu, itu merupakan performa di bawah standar bagi Liverpool dan membuat Arne Slot kehilangan posisinya. Kini giliran Iraola, yang melakukan pekerjaan luar biasa bersama Bournemouth selama tiga musimnya di klub pesisir selatan itu, dengan menakjubkan membawa mereka ke peringkat keenam dan ke Eropa pada kampanye terakhir.

Namun, Nottingham Forest punya kenangan indah dari lawatan-lawatan terbaru ke Anfield. Forest menang dalam dua penampilan terakhir mereka di sana, pertama kalinya mereka meraih kemenangan beruntun di venue ikonik itu sejak 1963.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Liverpool vs Nottingham Forest, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Liverpool vs Nottingham Forest digelar?

Liverpool vs Nottingham Forest dijadwalkan kick-off pada pukul 12.30 BST, Sabtu, 29 Agustus, di Anfield, Liverpool.

Premier League - Pekan 2 29 Agu 2026 - 07.30 Anfield

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Liverpool vs Nottingham Forest?

Ada beberapa opsi pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-calo, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, dan Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode yang telah ditentukan beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Liverpool vs Nottingham Forest?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tier, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk dalam Kategori A, dengan harga normal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi lapangan dan tribune bawah dibanderol premium, sementara kursi tribune atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi pada £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, dan hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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