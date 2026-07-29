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Book Liverpool vs Nottingham Forest Tickets

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Cara mendapatkan tiket Liverpool vs Nottingham Forest: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Liverpool
Nottingham Forest

Anda bisa duduk di Anfield untuk laga kandang pembuka musim Liverpool

Andoni Iraola dipastikan akan mendapat sambutan hangat saat ia melangkah ke lapangan Anfield untuk laga kandang kompetitif pertamanya sebagai pelatih Liverpool pada Sabtu, 29 Agustus. Anda bisa hadir untuk menyaksikan momen tersebut dan melihat bagaimana Liverpool tampil melawan Nottingham Forest, dengan memesan tiket hari ini.

Meski finis di posisi kelima dan mengamankan tiket ke Liga Champions musim lalu, itu merupakan performa di bawah standar bagi Liverpool dan membuat Arne Slot kehilangan posisinya. Kini giliran Iraola, yang melakukan pekerjaan luar biasa bersama Bournemouth selama tiga musimnya di klub pesisir selatan itu, dengan menakjubkan membawa mereka ke peringkat keenam dan ke Eropa pada kampanye terakhir.

Namun, Nottingham Forest punya kenangan indah dari lawatan-lawatan terbaru ke Anfield. Forest menang dalam dua penampilan terakhir mereka di sana, pertama kalinya mereka meraih kemenangan beruntun di venue ikonik itu sejak 1963.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Liverpool vs Nottingham Forest, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Liverpool vs Nottingham Forest digelar?

Liverpool vs Nottingham Forest dijadwalkan kick-off pada pukul 12.30 BST, Sabtu, 29 Agustus, di Anfield, Liverpool.

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Premier League - Pekan 2
Anfield

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Liverpool vs Nottingham Forest?

Ada beberapa opsi pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-calo, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, dan Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode yang telah ditentukan beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut undian.
  • Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Liverpool vs Nottingham Forest?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tier, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk dalam Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi lapangan dan tribune bawah dibanderol premium, sementara kursi tribune atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi pada £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman level tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, dan hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

LIV

LIV - Performa

CHE
S1-1
AVL
K4-2
BRE
S1-1
SUN
M4-2
WRE
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
NFO

NFO - Performa

BOU
S1-1
NOC
M0-2
BLB
M3-0
VSC
S1-1
SCP
K4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

LiverpoolSeriNottingham Forest
2
1
2
Premier League
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Nottingham Forest
NFO
0
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Liverpool
LIV
1
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
FT
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FT
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FT
3Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Liverpool vs Nottingham Forest

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Liverpool
LIV
Formasi
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO

Manajer

  • A. Iraola

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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