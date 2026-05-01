Cara mendapatkan tiket Liverpool vs Chelsea: Harga tiket Liga Premier, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Liverpool akan menjamu Chelsea di Anfield, Liverpool, pada Sabtu, 9 Mei, dalam laga krusial di akhir musim yang akan menentukan peluang lolos ke kompetisi Eropa dan ambisi finis di empat besar.

Saat ini, Liverpool berada di peringkat ke-4 Liga Premier, sedangkan Chelsea di peringkat ke-8, dengan The Reds terlibat dalam persaingan sengit melawan Manchester United dan Aston Villa untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Liverpool vs Chelsea, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Liverpool vs Chelsea di Liga Premier akan berlangsung?

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Liverpool vs Chelsea di Liga Premier?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket perhotelan tambahan, yang dapat diperoleh melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepak bola Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, kepada pemegang tiket musiman. Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, kepada publik selama periode penjualan umum.

Jika Anda mencari tiket di menit-menit terakhir, para penggemar juga biasanya membeli tiket melalui platform sekunder seperti StubHub.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Liverpool vs Chelsea?

Liverpool sedang berada di tengah-tengah persaingan empat besar, saat ini memegang keunggulan tipis atas Aston Villa. The Reds telah menunjukkan ketangguhan yang signifikan di kandang, baru-baru ini mengalahkan Crystal Palace 3-1 pada 25 April, sebuah penampilan yang memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan setelah tersingkirnya mereka dari perempat final Liga Champions oleh PSG awal bulan ini.

Chelsea, di sisi lain, berusaha menyelamatkan musim liga yang sulit dan membangun momentum menjelang final Piala FA. The Blues kesulitan menjaga konsistensi di liga, baru-baru ini menelan kekalahan 3-0 dari Brighton pada 21 April, namun mereka telah membuktikan diri sebagai tim besar musim ini. Mereka sudah unggul atas The Reds musim ini, setelah meraih kemenangan 2-1 dalam laga tandang di Stamford Bridge pada 4 Oktober.

Para penggemar akan memperhatikan Mohamed Salah dengan saksama saat ia berusaha mengantarkan Liverpool ke empat besar, sementara Chelsea akan mengandalkan kecerdikan Cole Palmer untuk membobol pertahanan Liverpool yang terkadang terlihat rentan di bawah tekanan.

