Liverpool memasuki 2026/27 di bawah manajer baru Andoni Iraola, yang didatangkan setelah pertahanan gelar yang buruk membuat Arne Slot dipecat usai finis di posisi kelima. GOAL punya semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket ke Anfield.

Daftar lengkap jadwal Liverpool di Premier League 2026/27

Tanggal & Waktu Pertandingan Tempat Kompetisi Tiket Min 23 Agu 2026, 16.30 Newcastle United vs Liverpool St. James' Park (Tandang) Premier League Tiket Sab 29 Agu 2026, 15.00 Liverpool vs Nottingham Forest Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 5 Sep 2026, 15.00 Ipswich Town vs Liverpool Portman Road (Tandang) Premier League Tiket Sab 12 Sep 2026, 15.00 Liverpool vs Fulham Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 19 Sep 2026, 15.00 Bournemouth vs Liverpool Vitality Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 10 Okt 2026, 15.00 Liverpool vs Manchester City Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 17 Okt 2026, 15.00 Brentford vs Liverpool Gtech Community Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 24 Okt 2026, 15.00 Liverpool vs Brighton and Hove Albion Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 31 Okt 2026, 15.00 Liverpool vs Arsenal Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 7 Nov 2026, 15.00 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park (Tandang) Premier League Tiket Sab 21 Nov 2026, 15.00 Liverpool vs Manchester United Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 28 Nov 2026, 15.00 Everton vs Liverpool Hill Dickinson Stadium (Tandang) Premier League Tiket Rab 2 Des 2026, 20.00 Liverpool vs Sunderland Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 5 Des 2026, 15.00 Chelsea vs Liverpool Stamford Bridge (Tandang) Premier League Tiket Sab 12 Des 2026, 15.00 Liverpool vs Leeds United Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 19 Des 2026, 15.00 Liverpool vs Tottenham Hotspur Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 26 Des 2026, 15.00 Hull City vs Liverpool MKM Stadium (Tandang) Premier League Tiket Rab 30 Des 2026, 20.00 Aston Villa vs Liverpool Villa Park (Tandang) Premier League Tiket Sab 2 Jan 2027, 15.00 Liverpool vs Coventry City Anfield (Kandang) Premier League Tiket Rab 6 Jan 2027, 20.00 Sunderland vs Liverpool Stadium of Light (Tandang) Premier League Tiket Sab 16 Jan 2027, 15.00 Liverpool vs Crystal Palace Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 23 Jan 2027, 15.00 Manchester United vs Liverpool Old Trafford (Tandang) Premier League Tiket Sab 30 Jan 2027, 15.00 Liverpool vs Everton Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 6 Feb 2027, 15.00 Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (Tandang) Premier League Tiket Rab 10 Feb 2027, 20.00 Coventry City vs Liverpool Coventry Building Society Arena (Tandang) Premier League Tiket Sab 20 Feb 2027, 15.00 Liverpool vs Hull City Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 27 Feb 2027, 15.00 Tottenham Hotspur vs Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (Tandang) Premier League Tiket Rab 3 Mar 2027, 20.00 Liverpool vs Aston Villa Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 13 Mar 2027, 15.00 Liverpool vs Ipswich Town Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 20 Mar 2027, 15.00 Fulham vs Liverpool Craven Cottage (Tandang) Premier League Tiket Sab 10 Apr 2027, 15.00 Liverpool vs Newcastle United Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 17 Apr 2027, 15.00 Nottingham Forest vs Liverpool The City Ground (Tandang) Premier League Tiket Sab 24 Apr 2027, 15.00 Leeds United vs Liverpool Elland Road (Tandang) Premier League Tiket Sab 1 Mei 2027, 20.00 Liverpool vs Chelsea Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 8 Mei 2027, 15.00 Manchester City vs Liverpool Etihad Stadium (Tandang) Premier League Tiket Sab 15 Mei 2027, 15.00 Liverpool vs Brentford Anfield (Kandang) Premier League Tiket Sab 23 Mei 2027, 15.00 Brighton and Hove Albion vs Liverpool American Express Stadium (Tandang) Premier League Tiket Min 30 Mei 2027, 16.00 Liverpool vs Bournemouth Anfield (Kandang) Premier League Tiket

Waktu kick-off dapat berubah untuk pemilihan siaran TV. Liverpool juga kembali ke Liga Champions musim ini, dengan jadwal yang akan dikonfirmasi setelah undian fase liga.

Berapa harga tiket Liverpool?

Harga bervariasi tergantung lawan dan lokasi kursi, dengan laga-laga besar memiliki harga premium. Tiket masuk umum non-musiman dijual dalam dua gelombang melalui All Red Ticket Sales, dengan harga tiket resmi berkisar antara £30-£61. Platform sekunder seperti StubHub bisa lebih mahal daripada harga resmi.

Bagaimana cara mendapatkan tiket tandang Liverpool?

Menjadi anggota Liverpool FC adalah langkah pertama, dengan prioritas diberikan kepada mereka yang sebelumnya sudah menghadiri laga tandang, berdasarkan sistem poin loyalitas. Daftarkan minat untuk laga tandang tertentu melalui situs web klub atau kantor tiket, jika berhasil, Anda akan diberi tahu dengan instruksi pembelian.

Kapan tiket Liverpool mulai dijual?

Tiket biasanya mulai dijual empat hingga enam pekan sebelum pertandingan Premier League, meski laga populer bisa dirilis lebih awal. Tanggal penjualan untuk kompetisi piala bervariasi dan diumumkan melalui kanal resmi klub.

Tiket musiman tersedia melalui situs web Liverpool sebelum musim dimulai, meski daftar tunggunya saat ini sudah mencapai ribuan dan tidak menerima pengajuan baru. Pemegang yang sudah ada memperpanjang lebih awal pada awal tahun hingga Mei. Tiket musiman termurah sekitar £713, yang termahal sekitar £904.

Inisiatif 'Every Seat, Every Game' milik Liverpool memungkinkan suporter mengembalikan tiket yang tidak terpakai ke Ticket Exchange resmi klub, yang dapat diakses anggota All Red, dengan tiket biasanya cepat habis saat mendekati hari pertandingan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Anfield

Liverpool telah bermain di Anfield sejak 1892, menjadikannya salah satu stadion tertua dan paling bersejarah dalam sepakbola Inggris. Terkenal dengan atmosfernya, terutama di area Kop, stadion ini dikembangkan secara bertahap alih-alih diganti, sehingga karakternya tetap terjaga sambil kapasitasnya bertambah sedikit demi sedikit.

Pembangunan ulang Main Stand pada 2016 mendorong kapasitas menjadi sedikit di atas 53.000, dan ekspansi yang lebih baru pada Anfield Road Stand menambahkan tingkat atas baru, sehingga totalnya menjadi sekitar 61.276, kapasitas tertinggi dalam sejarah stadion dan cukup untuk menjadikan Anfield stadion terbesar kelima di Premier League. Proyek yang pertama kali disetujui pada 2021 itu diselesaikan secara bertahap dan secara resmi ditandatangani setelah Liverpool City Council mengeluarkan General Safety Certificate. Saat ini, klub tidak memiliki rencana ekspansi lebih lanjut, dengan investasi terbaru justru difokuskan pada proyek regenerasi di komunitas sekitar.