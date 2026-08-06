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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images
Liverpool tickets from £80

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Cara mendapatkan tiket Liverpool FC 2026/27: Jadwal pertandingan, harga, dan informasi tiket musiman

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V. van Dijk

Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Liverpool FC

Liverpool memasuki 2026/27 di bawah manajer baru Andoni Iraola, yang didatangkan setelah pertahanan gelar yang buruk membuat Arne Slot dipecat usai finis di posisi kelima. GOAL punya semua yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket ke Anfield.

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Daftar lengkap jadwal Liverpool di Premier League 2026/27

Tanggal & WaktuPertandinganTempatKompetisiTiket
Min 23 Agu 2026, 16.30Newcastle United vs LiverpoolSt. James' Park (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 29 Agu 2026, 15.00Liverpool vs Nottingham ForestAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 5 Sep 2026, 15.00Ipswich Town vs LiverpoolPortman Road (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 12 Sep 2026, 15.00Liverpool vs FulhamAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 19 Sep 2026, 15.00Bournemouth vs LiverpoolVitality Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 10 Okt 2026, 15.00Liverpool vs Manchester CityAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 17 Okt 2026, 15.00Brentford vs LiverpoolGtech Community Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 24 Okt 2026, 15.00Liverpool vs Brighton and Hove AlbionAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 31 Okt 2026, 15.00Liverpool vs ArsenalAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 7 Nov 2026, 15.00Crystal Palace vs LiverpoolSelhurst Park (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 21 Nov 2026, 15.00Liverpool vs Manchester UnitedAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 28 Nov 2026, 15.00Everton vs LiverpoolHill Dickinson Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 2 Des 2026, 20.00Liverpool vs SunderlandAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 5 Des 2026, 15.00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 12 Des 2026, 15.00Liverpool vs Leeds UnitedAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 19 Des 2026, 15.00Liverpool vs Tottenham HotspurAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 26 Des 2026, 15.00Hull City vs LiverpoolMKM Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 30 Des 2026, 20.00Aston Villa vs LiverpoolVilla Park (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 2 Jan 2027, 15.00Liverpool vs Coventry CityAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Rab 6 Jan 2027, 20.00Sunderland vs LiverpoolStadium of Light (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 16 Jan 2027, 15.00Liverpool vs Crystal PalaceAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 23 Jan 2027, 15.00Manchester United vs LiverpoolOld Trafford (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 30 Jan 2027, 15.00Liverpool vs EvertonAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 6 Feb 2027, 15.00Arsenal vs LiverpoolEmirates Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 10 Feb 2027, 20.00Coventry City vs LiverpoolCoventry Building Society Arena (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 20 Feb 2027, 15.00Liverpool vs Hull CityAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 27 Feb 2027, 15.00Tottenham Hotspur vs LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Rab 3 Mar 2027, 20.00Liverpool vs Aston VillaAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 13 Mar 2027, 15.00Liverpool vs Ipswich TownAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 20 Mar 2027, 15.00Fulham vs LiverpoolCraven Cottage (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 10 Apr 2027, 15.00Liverpool vs Newcastle UnitedAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 17 Apr 2027, 15.00Nottingham Forest vs LiverpoolThe City Ground (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 24 Apr 2027, 15.00Leeds United vs LiverpoolElland Road (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 1 Mei 2027, 20.00Liverpool vs ChelseaAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 8 Mei 2027, 15.00Manchester City vs LiverpoolEtihad Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Sab 15 Mei 2027, 15.00Liverpool vs BrentfordAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket
Sab 23 Mei 2027, 15.00Brighton and Hove Albion vs LiverpoolAmerican Express Stadium (Tandang)Premier LeagueTiket
Min 30 Mei 2027, 16.00Liverpool vs BournemouthAnfield (Kandang)Premier LeagueTiket

Waktu kick-off dapat berubah untuk pemilihan siaran TV. Liverpool juga kembali ke Liga Champions musim ini, dengan jadwal yang akan dikonfirmasi setelah undian fase liga.

Berapa harga tiket Liverpool?

Harga bervariasi tergantung lawan dan lokasi kursi, dengan laga-laga besar memiliki harga premium. Tiket masuk umum non-musiman dijual dalam dua gelombang melalui All Red Ticket Sales, dengan harga tiket resmi berkisar antara £30-£61. Platform sekunder seperti StubHub bisa lebih mahal daripada harga resmi.

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Bagaimana cara mendapatkan tiket tandang Liverpool?

Menjadi anggota Liverpool FC adalah langkah pertama, dengan prioritas diberikan kepada mereka yang sebelumnya sudah menghadiri laga tandang, berdasarkan sistem poin loyalitas. Daftarkan minat untuk laga tandang tertentu melalui situs web klub atau kantor tiket, jika berhasil, Anda akan diberi tahu dengan instruksi pembelian.

Kapan tiket Liverpool mulai dijual?

Tiket biasanya mulai dijual empat hingga enam pekan sebelum pertandingan Premier League, meski laga populer bisa dirilis lebih awal. Tanggal penjualan untuk kompetisi piala bervariasi dan diumumkan melalui kanal resmi klub.

Tiket musiman tersedia melalui situs web Liverpool sebelum musim dimulai, meski daftar tunggunya saat ini sudah mencapai ribuan dan tidak menerima pengajuan baru. Pemegang yang sudah ada memperpanjang lebih awal pada awal tahun hingga Mei. Tiket musiman termurah sekitar £713, yang termahal sekitar £904.

Inisiatif 'Every Seat, Every Game' milik Liverpool memungkinkan suporter mengembalikan tiket yang tidak terpakai ke Ticket Exchange resmi klub, yang dapat diakses anggota All Red, dengan tiket biasanya cepat habis saat mendekati hari pertandingan.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Anfield

Liverpool telah bermain di Anfield sejak 1892, menjadikannya salah satu stadion tertua dan paling bersejarah dalam sepakbola Inggris. Terkenal dengan atmosfernya, terutama di area Kop, stadion ini dikembangkan secara bertahap alih-alih diganti, sehingga karakternya tetap terjaga sambil kapasitasnya bertambah sedikit demi sedikit.

Pembangunan ulang Main Stand pada 2016 mendorong kapasitas menjadi sedikit di atas 53.000, dan ekspansi yang lebih baru pada Anfield Road Stand menambahkan tingkat atas baru, sehingga totalnya menjadi sekitar 61.276, kapasitas tertinggi dalam sejarah stadion dan cukup untuk menjadikan Anfield stadion terbesar kelima di Premier League. Proyek yang pertama kali disetujui pada 2021 itu diselesaikan secara bertahap dan secara resmi ditandatangani setelah Liverpool City Council mengeluarkan General Safety Certificate. Saat ini, klub tidak memiliki rencana ekspansi lebih lanjut, dengan investasi terbaru justru difokuskan pada proyek regenerasi di komunitas sekitar.

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