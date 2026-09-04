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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images

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Cara mendapatkan tiket Liverpool FC 2026/27: Jadwal pertandingan, harga, & informasi tiket musiman

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M. Salah
V. van Dijk

Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Liverpool FC

Jika Anda ingin membeli tiket Liverpool untuk musim 2026/27, Anda dapat menggunakan tautan di bawah ini untuk mendapatkan tiket dan paket.

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Daftar lengkap jadwal Liverpool di Premier League 2026/27

Tanggal & WaktuPertandinganVenueTiket
Sab 5 Sep 2026, 15:00Ipswich Town vs LiverpoolPortman Road (Tandang)Tiket
Sab 12 Sep 2026, 15:00Liverpool vs FulhamAnfield (Kandang)Tiket
Sab 19 Sep 2026, 15:00Bournemouth vs LiverpoolVitality Stadium (Tandang)Tiket
Sab 10 Okt 2026, 15:00Liverpool vs Manchester CityAnfield (Kandang)Tiket
Sab 17 Okt 2026, 15:00Brentford vs LiverpoolGtech Community Stadium (Tandang)Tiket
Sab 24 Okt 2026, 15:00Liverpool vs Brighton and Hove AlbionAnfield (Kandang)Tiket
Sab 31 Okt 2026, 15:00Liverpool vs ArsenalAnfield (Kandang)Tiket
Sab 7 Nov 2026, 15:00Crystal Palace vs LiverpoolSelhurst Park (Tandang)Tiket
Sab 21 Nov 2026, 15:00Liverpool vs Manchester UnitedAnfield (Kandang)Tiket
Sab 28 Nov 2026, 15:00Everton vs LiverpoolHill Dickinson Stadium (Tandang)Tiket
Rab 2 Des 2026, 20:00Liverpool vs SunderlandAnfield (Kandang)Tiket
Sab 5 Des 2026, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (Tandang)Tiket
Sab 12 Des 2026, 15:00Liverpool vs Leeds UnitedAnfield (Kandang)Tiket
Sab 19 Des 2026, 15:00Liverpool vs Tottenham HotspurAnfield (Kandang)Tiket
Sab 26 Des 2026, 15:00Hull City vs LiverpoolMKM Stadium (Tandang)Tiket
Rab 30 Des 2026, 20:00Aston Villa vs LiverpoolVilla Park (Tandang)Tiket
Sab 2 Jan 2027, 15:00Liverpool vs Coventry CityAnfield (Kandang)Tiket
Rab 6 Jan 2027, 20:00Sunderland vs LiverpoolStadium of Light (Tandang)Tiket
Sab 16 Jan 2027, 15:00Liverpool vs Crystal PalaceAnfield (Kandang)Tiket
Sab 23 Jan 2027, 15:00Manchester United vs LiverpoolOld Trafford (Tandang)Tiket
Sab 30 Jan 2027, 15:00Liverpool vs EvertonAnfield (Kandang)Tiket
Sab 6 Feb 2027, 15:00Arsenal vs LiverpoolEmirates Stadium (Tandang)Tiket
Rab 10 Feb 2027, 20:00Coventry City vs LiverpoolCoventry Building Society Arena (Tandang)Tiket
Sab 20 Feb 2027, 15:00Liverpool vs Hull CityAnfield (Kandang)Tiket
Sab 27 Feb 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (Tandang)Tiket
Rab 3 Mar 2027, 20:00Liverpool vs Aston VillaAnfield (Kandang)Tiket
Sab 13 Mar 2027, 15:00Liverpool vs Ipswich TownAnfield (Kandang)Tiket
Sab 20 Mar 2027, 15:00Fulham vs LiverpoolCraven Cottage (Tandang)Tiket
Sab 10 Apr 2027, 15:00Liverpool vs Newcastle UnitedAnfield (Kandang)Tiket
Sab 17 Apr 2027, 15:00Nottingham Forest vs LiverpoolThe City Ground (Tandang)Tiket
Sab 24 Apr 2027, 15:00Leeds United vs LiverpoolElland Road (Tandang)Tiket
Sab 1 Mei 2027, 20:00Liverpool vs ChelseaAnfield (Kandang)Tiket
Sab 8 Mei 2027, 15:00Manchester City vs LiverpoolEtihad Stadium (Tandang)Tiket
Sab 15 Mei 2027, 15:00Liverpool vs BrentfordAnfield (Kandang)Tiket
Sab 23 Mei 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs LiverpoolAmerican Express Stadium (Tandang)Tiket
Min 30 Mei 2027, 16:00Liverpool vs BournemouthAnfield (Kandang)Tiket

Waktu kick-off dapat berubah tergantung pemilihan untuk siaran televisi. Liverpool juga kembali ke Liga Champions musim ini, dengan jadwal pertandingan dikonfirmasi setelah undian fase liga.

Berapa harga tiket Liverpool?

Harga bervariasi tergantung lawan dan lokasi kursi, dengan laga-laga besar dikenakan harga premium. Tiket masuk umum non-musiman dijual dalam dua gelombang melalui All Red Ticket Sales, dengan harga resmi tiket berkisar antara £30-£61. Platform sekunder seperti StubHub mungkin mematok harga lebih tinggi daripada harga resmi.

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Premier League
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Bagaimana cara mendapatkan tiket tandang Liverpool?

Menjadi anggota Liverpool FC adalah langkah pertama, dengan prioritas diberikan kepada mereka yang sebelumnya pernah menghadiri laga tandang, berdasarkan sistem poin loyalitas. 

Daftarkan minat untuk laga tandang tertentu melalui situs web klub atau kantor tiket; jika berhasil, Anda akan diberi tahu dengan instruksi pembelian.

Kapan tiket Liverpool mulai dijual?

Tiket biasanya mulai dijual empat hingga enam pekan sebelum pertandingan Premier League, meski laga populer bisa dirilis lebih awal. Tanggal penjualan untuk kompetisi piala bervariasi dan diumumkan melalui saluran resmi klub.

Tiket musiman tersedia melalui situs web Liverpool sebelum musim dimulai, meski daftar tunggu saat ini mencapai ribuan dan tidak menerima pengajuan baru. Pemegang yang sudah ada memperpanjang lebih awal pada awal tahun hingga Mei. Tiket musiman termurah sekitar £713, sementara yang termahal sekitar £904.

Inisiatif 'Every Seat, Every Game' milik Liverpool memungkinkan fans mengembalikan tiket yang tidak terpakai ke Ticket Exchange resmi klub, yang dapat diakses anggota All Red, dengan tiket cepat habis ketika mendekati hari pertandingan.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Anfield

Liverpool telah bermain di Anfield sejak 1892, menjadikannya salah satu stadion tertua dan paling bersejarah dalam sepakbola Inggris. Terkenal dengan atmosfernya, khususnya di area Kop, stadion ini dikembangkan secara bertahap alih-alih diganti, sehingga karakternya tetap terjaga sambil kapasitasnya terus bertambah secara perlahan.

Pembangunan ulang Main Stand pada 2016 mendorong kapasitas menjadi sedikit di atas 53.000, dan perluasan yang lebih baru pada Anfield Road Stand menambahkan tingkat atas baru, sehingga totalnya menjadi sekitar 61.276, kapasitas tertinggi dalam sejarah stadion dan cukup untuk menjadikan Anfield stadion terbesar kelima di Premier League. Proyek ini, yang pertama kali disetujui pada 2021, diselesaikan secara bertahap dan secara resmi ditandatangani setelah Liverpool City Council menerbitkan General Safety Certificate. Untuk saat ini, klub tidak memiliki rencana perluasan lebih lanjut, dengan investasi terbaru justru difokuskan pada proyek regenerasi di komunitas sekitar.

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