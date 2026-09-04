Jika Anda ingin membeli tiket Liverpool untuk musim 2026/27, Anda dapat menggunakan tautan di bawah ini untuk mendapatkan tiket dan paket.

Daftar lengkap jadwal Liverpool di Premier League 2026/27

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Tiket Sab 5 Sep 2026, 15:00 Ipswich Town vs Liverpool Portman Road (Tandang) Tiket Sab 12 Sep 2026, 15:00 Liverpool vs Fulham Anfield (Kandang) Tiket Sab 19 Sep 2026, 15:00 Bournemouth vs Liverpool Vitality Stadium (Tandang) Tiket Sab 10 Okt 2026, 15:00 Liverpool vs Manchester City Anfield (Kandang) Tiket Sab 17 Okt 2026, 15:00 Brentford vs Liverpool Gtech Community Stadium (Tandang) Tiket Sab 24 Okt 2026, 15:00 Liverpool vs Brighton and Hove Albion Anfield (Kandang) Tiket Sab 31 Okt 2026, 15:00 Liverpool vs Arsenal Anfield (Kandang) Tiket Sab 7 Nov 2026, 15:00 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park (Tandang) Tiket Sab 21 Nov 2026, 15:00 Liverpool vs Manchester United Anfield (Kandang) Tiket Sab 28 Nov 2026, 15:00 Everton vs Liverpool Hill Dickinson Stadium (Tandang) Tiket Rab 2 Des 2026, 20:00 Liverpool vs Sunderland Anfield (Kandang) Tiket Sab 5 Des 2026, 15:00 Chelsea vs Liverpool Stamford Bridge (Tandang) Tiket Sab 12 Des 2026, 15:00 Liverpool vs Leeds United Anfield (Kandang) Tiket Sab 19 Des 2026, 15:00 Liverpool vs Tottenham Hotspur Anfield (Kandang) Tiket Sab 26 Des 2026, 15:00 Hull City vs Liverpool MKM Stadium (Tandang) Tiket Rab 30 Des 2026, 20:00 Aston Villa vs Liverpool Villa Park (Tandang) Tiket Sab 2 Jan 2027, 15:00 Liverpool vs Coventry City Anfield (Kandang) Tiket Rab 6 Jan 2027, 20:00 Sunderland vs Liverpool Stadium of Light (Tandang) Tiket Sab 16 Jan 2027, 15:00 Liverpool vs Crystal Palace Anfield (Kandang) Tiket Sab 23 Jan 2027, 15:00 Manchester United vs Liverpool Old Trafford (Tandang) Tiket Sab 30 Jan 2027, 15:00 Liverpool vs Everton Anfield (Kandang) Tiket Sab 6 Feb 2027, 15:00 Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (Tandang) Tiket Rab 10 Feb 2027, 20:00 Coventry City vs Liverpool Coventry Building Society Arena (Tandang) Tiket Sab 20 Feb 2027, 15:00 Liverpool vs Hull City Anfield (Kandang) Tiket Sab 27 Feb 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (Tandang) Tiket Rab 3 Mar 2027, 20:00 Liverpool vs Aston Villa Anfield (Kandang) Tiket Sab 13 Mar 2027, 15:00 Liverpool vs Ipswich Town Anfield (Kandang) Tiket Sab 20 Mar 2027, 15:00 Fulham vs Liverpool Craven Cottage (Tandang) Tiket Sab 10 Apr 2027, 15:00 Liverpool vs Newcastle United Anfield (Kandang) Tiket Sab 17 Apr 2027, 15:00 Nottingham Forest vs Liverpool The City Ground (Tandang) Tiket Sab 24 Apr 2027, 15:00 Leeds United vs Liverpool Elland Road (Tandang) Tiket Sab 1 Mei 2027, 20:00 Liverpool vs Chelsea Anfield (Kandang) Tiket Sab 8 Mei 2027, 15:00 Manchester City vs Liverpool Etihad Stadium (Tandang) Tiket Sab 15 Mei 2027, 15:00 Liverpool vs Brentford Anfield (Kandang) Tiket Sab 23 Mei 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Liverpool American Express Stadium (Tandang) Tiket Min 30 Mei 2027, 16:00 Liverpool vs Bournemouth Anfield (Kandang) Tiket

Waktu kick-off dapat berubah tergantung pemilihan untuk siaran televisi. Liverpool juga kembali ke Liga Champions musim ini, dengan jadwal pertandingan dikonfirmasi setelah undian fase liga.

Berapa harga tiket Liverpool?

Harga bervariasi tergantung lawan dan lokasi kursi, dengan laga-laga besar dikenakan harga premium. Tiket masuk umum non-musiman dijual dalam dua gelombang melalui All Red Ticket Sales, dengan harga resmi tiket berkisar antara £30-£61. Platform sekunder seperti StubHub mungkin mematok harga lebih tinggi daripada harga resmi.

Bagaimana cara mendapatkan tiket tandang Liverpool?

Menjadi anggota Liverpool FC adalah langkah pertama, dengan prioritas diberikan kepada mereka yang sebelumnya pernah menghadiri laga tandang, berdasarkan sistem poin loyalitas.

Daftarkan minat untuk laga tandang tertentu melalui situs web klub atau kantor tiket; jika berhasil, Anda akan diberi tahu dengan instruksi pembelian.

Kapan tiket Liverpool mulai dijual?

Tiket biasanya mulai dijual empat hingga enam pekan sebelum pertandingan Premier League, meski laga populer bisa dirilis lebih awal. Tanggal penjualan untuk kompetisi piala bervariasi dan diumumkan melalui saluran resmi klub.

Tiket musiman tersedia melalui situs web Liverpool sebelum musim dimulai, meski daftar tunggu saat ini mencapai ribuan dan tidak menerima pengajuan baru. Pemegang yang sudah ada memperpanjang lebih awal pada awal tahun hingga Mei. Tiket musiman termurah sekitar £713, sementara yang termahal sekitar £904.

Inisiatif 'Every Seat, Every Game' milik Liverpool memungkinkan fans mengembalikan tiket yang tidak terpakai ke Ticket Exchange resmi klub, yang dapat diakses anggota All Red, dengan tiket cepat habis ketika mendekati hari pertandingan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Anfield

Liverpool telah bermain di Anfield sejak 1892, menjadikannya salah satu stadion tertua dan paling bersejarah dalam sepakbola Inggris. Terkenal dengan atmosfernya, khususnya di area Kop, stadion ini dikembangkan secara bertahap alih-alih diganti, sehingga karakternya tetap terjaga sambil kapasitasnya terus bertambah secara perlahan.

Pembangunan ulang Main Stand pada 2016 mendorong kapasitas menjadi sedikit di atas 53.000, dan perluasan yang lebih baru pada Anfield Road Stand menambahkan tingkat atas baru, sehingga totalnya menjadi sekitar 61.276, kapasitas tertinggi dalam sejarah stadion dan cukup untuk menjadikan Anfield stadion terbesar kelima di Premier League. Proyek ini, yang pertama kali disetujui pada 2021, diselesaikan secara bertahap dan secara resmi ditandatangani setelah Liverpool City Council menerbitkan General Safety Certificate. Untuk saat ini, klub tidak memiliki rencana perluasan lebih lanjut, dengan investasi terbaru justru difokuskan pada proyek regenerasi di komunitas sekitar.