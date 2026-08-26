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Ligue 1
team-logoLille
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
team-logoTroyes
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Cara mendapatkan tiket Lille vs Troyes: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan last minute, dan lainnya

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Lille menghadapi Troyes di Ligue 1. Berikut cara Anda bisa mendapatkan tiketnya

Lille akan menghadapi Troyes pada Minggu, 13 September 2026 di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq.

Lille memasuki rangkaian pertandingan ini dengan tujuan memaksimalkan keuntungan bermain di kandang di bawah arahan staf pelatih mereka. Sementara itu, Troyes bertandang ke Villeneuve-d'Ascq dengan memburu hasil tandang yang krusial melawan lawan yang tangguh.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Lille vs Troyes, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Lille vs Troyes di Ligue 1?

Lille vs Troyes digelar di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq, dengan kick-off dijadwalkan untuk jornada Ligue 1 ini.

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Ligue 1 - Pekan 4
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Bagaimana cara membeli tiket Lille vs Troyes di Ligue 1?

Membeli tiket untuk pertandingan Ligue 1 antara LOSC Lille dan ES Troyes AC, yang dijadwalkan pada 13 September 2026 di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, dapat dilakukan melalui beberapa jalur standar:

  • Situs resmi klub: Metode yang paling langsung dan aman adalah mengunjungi situs resmi LOSC Lille. Buka bagian tiket atau hari pertandingan untuk membeli tiket langsung dari klub setelah penjualan umum dibuka atau pada periode eksklusif untuk anggota.
  • Loket / kantor tiket stadion: Suporter lokal atau pelancong dapat mengunjungi kantor tiket di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq, sebelum hari pertandingan untuk membeli tiket secara langsung, tergantung ketersediaan.
  • Platform penjualan kembali dan perbandingan tiket: Jika saluran resmi klub sudah habis terjual atau Anda mencari kategori tempat duduk tertentu, seperti sisi pendek, sudut, atau pemandangan dari sisi panjang, marketplace tiket sekunder dan agregator, seperti StubHub, melacak inventaris yang tersedia dari penjual tiket.
  • Keuntungan keanggotaan klub: Jika Anda memiliki keanggotaan Lille atau status pemegang tiket musiman, perhatikan notifikasi jendela prioritas prioritas yang dikirim melalui email, yang sering kali memberikan akses lebih awal sebelum penjualan umum dimulai.

Berapa harga tiket Lille vs Troyes di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 mendatang antara LOSC Lille dan ES Troyes AC pada 13 September 2026 bervariasi tergantung platform, kategori tempat duduk, dan seberapa awal Anda membelinya:

  • Penjualan umum resmi klub: Tiket harga normal yang dibeli langsung melalui situs resmi LOSC Lille biasanya dimulai dari tarif dasar yang lebih rendah untuk tempat duduk kategori standar di belakang gawang atau di sudut atas.
  • Pasar sekunder & platform penjualan kembali: Di marketplace perbandingan tiket dan penjualan kembali, seperti StubHub, tiket level awal untuk laga ini mulai dari sekitar €11, dengan rata-rata keseluruhan platform berkisar antara €55 dan €134 tergantung pada pilihan kursi.   
  • Kategori tempat duduk: Pemandangan premium dari sisi panjang atau kursi tribun tengah di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy dibanderol dengan harga lebih tinggi, sering kali mulai dari kisaran €65 hingga €85+ ($85 hingga $110+) di jaringan distribusi tiket.   

Lille vs Troyes di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Lille vs Troyes

Lille memasuki laga ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Penampilan terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 di Ligue 1 atas Angers pada 23 Agustus, yang menjadi satu-satunya hasil kompetitif mereka dalam rangkaian tersebut. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Everton dan 2-2 dengan Hamburger SV di pramusim, menang 6-3 atas OH Leuven, dan kalah 2-1 dari Union St. Gilloise. Lille mencetak 14 gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan tujuh kali.

Troyes datang dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka adalah hasil imbang 0-0 di Ligue 1 melawan Paris FC pada 22 Agustus. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Panetolikos dan Auxerre dalam laga uji coba pramusim, menang 5-2 atas GOAL FC, dan menang 3-0 melawan Grenoble. Troyes mencetak sembilan gol dan kebobolan dua kali dalam lima pertandingan tersebut.

LIL

LIL - Performa

GIL
K2-1
OHL
M3-6
HSV
S2-2
EVE
S1-1
SCO
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
TRO

TRO - Performa

GRE
M0-3
GOA
M2-5
AJA
S1-1
PAT
S1-1
PAR
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Lille vs Troyes: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 3 Juni 2023, ketika Troyes dan Lille bermain imbang 1-1 dalam laga Ligue 1. Sebelumnya, Lille mengalahkan Troyes 5-1 di kandang pada Januari 2023 di Ligue 1, dan juga menang 2-0 dalam duel Coupe de France antara kedua tim pada awal bulan yang sama. Dalam lima pertemuan terakhir, Lille menang tiga kali berbanding satu kemenangan milik Troyes, dengan satu pertandingan berakhir imbang.

Head to Head

LilleSeriTroyes
3
1
1
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Lille badge
Lille
LIL
1
FT
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
5
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FT
Coupe de France
Lille badge
Lille
LIL
2
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FT
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Lille badge
Lille
LIL
0
FT
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FT
10Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Lille vs Troyes

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
M
2
LensLensRCL
110052+33
M
3
LilleLilleLIL
110020+23
M
4
LyonLyonOL
110020+23
M
5
MonacoMonacoASM
110010+13
M
6
BrestBrestB29
10102201
S
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
S
8
Le MansLe MansLEM
10102201
S
9
RennesRennesREN
10102201
S
10
LorientLorientFCL
10100001
S
11
NiceNiceNCE
10100001
S
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
S
13
TroyesTroyesTRO
10100001
S
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
K
15
AngersAngersSCO
100102-20
K
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
K
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
K
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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