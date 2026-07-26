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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Book Premier League 2026/27 Tickets
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Cara mendapatkan tiket Liga Premier 2026/27: Jadwal pertandingan pekan pertama, Arsenal vs Coventry City, Man City vs Bournemouth, dan lainnya

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Liga Premier untuk musim 2026/27

Liga Premier Inggris terus menjadi salah satu kompetisi terbaik dalam dunia sepak bola berkat drama dan aksi yang tak henti-hentinya, dengan beberapa klub terbesar dan pemain ternama di dunia sepak bola menghadirkan kegembiraan yang memukau setiap minggunya. Setelah musim EPL 2025/26 yang sensasional, para penggemar sepak bola di seluruh dunia kini tak sabar menanti dimulainya musim 2026/27.

Arsenal akan mempertahankan gelar juara, setelah berhasil meraih gelar liga pertama mereka dalam 22 tahun, namun mereka dipastikan akan menghadapi ujian berat dari klub-klub seperti Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan Newcastle United.

Izinkan GOAL memberikan informasi lengkap mengenai semua hal terbaru seputar tiket Liga Premier, termasuk di mana membelinya, berapa harganya, dan masih banyak lagi.

TiketLiga Premier 2026/27 Pesan sekarang

Jadwal dan tiket pertandingan Liga Premier pekan ke-1 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT)JadwalTiket
Jumat, 21 Agustus, 20:00Arsenal vs Coventry CityTiket
Sabtu, 22 Agustus, 12.30Hull City vs Manchester UnitedTiket
Sabtu, 22 Agustus, pukul 15.00Everton vs Crystal PalaceTiket
Sabtu, 22 Agustus, pukul 15.00Ipswich Town vs SunderlandTiket
Sabtu, 22 Agustus, pukul 15.00Nottingham Forest vs Leeds UnitedTiket
Sabtu, 22 Agustus, 17:30Brentford vs Tottenham HotspurTiket
Minggu, 23 Agustus, pukul 14.00Brighton & Hove Albion vs Aston VillaTiket
Minggu, 23 Agustus, 14.00Manchester City vs BournemouthTiket
Minggu, 23 Agustus, 16.30Newcastle United vs LiverpoolTiket
Senin, 24 Agustus, 20:00Fulham vs ChelseaTiket

Jadwal & tiket pertandingan Liga Premier pekan ke-2 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT)Jadwal PertandinganTiket
Jumat, 28 Agustus, 20:00Crystal Palace vs Manchester CityTiket
Sabtu, 29 Agustus, 12.30Liverpool vs Nottingham ForestTiket
Sabtu, 29 Agustus, pukul 15.00Bournemouth vs EvertonTiket
Sabtu, 29 Agustus, pukul 15.00Coventry City vs Hull CityTiket
Sabtu, 29 Agustus, 17:30Tottenham Hotspur vs Newcastle UnitedTiket
Minggu, 30 Agustus, 14.00Chelsea vs Brighton & Hove AlbionTiket
Minggu, 30 Agustus, 14.00Leeds United vs BrentfordTiket
Minggu, 30 Agustus, 14.00Sunderland vs FulhamTiket
Minggu, 30 Agustus, 16.30Manchester United vs Ipswich TownTiket
Senin, 31 Agustus, 20:00Aston Villa vs ArsenalTiket

Berapa harga tiket Liga Premier?

Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, pelajar, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar klub.

Selain itu, lokasi tempat duduk Anda juga sangat berpengaruh. Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali dihargai lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori—misalnya, pertandingan besar melawan lawan ternama mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, sehingga harganya pun naik sesuai dengan itu.

Perlu juga dicatat bahwa Liga Premier terus membatasi harga tiket 'tandang' sebesar £30. Jadi, jika Anda mencari opsi yang lebih murah atau ingin memperbesar peluang untuk menonton pertandingan, Anda mungkin ingin memeriksa jadwal pertandingan tandang tim Anda.

Di bawah ini, GOAL telah merinci klub-klub Liga Premier 2026-2027, stadion kandang mereka, harga rata-rata tiket pertandingan, serta kisaran harga tiket musiman yang diperkirakan.

Klub-klub Liga Premier 2026/27 berdasarkan harga tiket

KlubStadionKisaran Harga Tiket (Tiket Masuk Umum Dewasa)Kisaran Harga Tiket MusimanTiket
ArsenalStadion Emirates£31 - £168£1.290 - £2.195Tiket Arsenal
Aston VillaVilla Park£49 - £99£703 - £1.297Tiket Aston Villa
BournemouthStadion Vitality£43 - £61£436 - £960Tiket Bournemouth
BrentfordStadion Komunitas Gtech£30 - £60£485 - £635Tiket Brentford
Brighton & Hove AlbionStadion Komunitas American Express£34 - £78£630 - £995Tiket Brighton
ChelseaStamford Bridge£27 - £83£700 - £1.095Tiket Chelsea
Coventry CityCoventry Building Society Arena£32 - £45£625 - £800Tiket Coventry
Crystal PalaceSelhurst Park£46 - £80£600 - £770Tiket Crystal Palace
EvertonStadion Hill Dickinson£55 - £75£640 - £965Tiket Everton
FulhamCraven Cottage£35 - £125£470 - £3.100Tiket Fulham
Hull CityStadion MKM£24 - £35£396 - £600Tiket Hull City
Ipswich TownPortman Road£28 - £48£469 - £747Tiket Ipswich
Leeds UnitedElland Road£32 - £47£632 - £1.159Tiket Leeds
LiverpoolAnfield£30 - £62£734 - £931Tiket Liverpool
Manchester CityStadion Etihad£30 - £60£490 - £1.030Tiket Man City
Manchester UnitedOld Trafford£32 - £97£646 - £1.177Tiket Man Utd
Newcastle UnitedSt James’ Park£24 - £75£380 - £987Tiket Newcastle
Nottingham ForestCity Ground£45 - £70£575 - £915Tiket Nottm Forest
SunderlandStadium of Light£35 - £56£590 - £720Tiket Sunderland
Tottenham HotspurStadion Tottenham Hotspur£40 - £125£856 - £2.223Tiket Tottenham

Cara membeli tiket Liga Premier

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket layanan tambahan, yang dapat diperoleh melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepak bola papan atas Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

  1. Pertama, kepada pemegang tiket musiman.
  2. Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas.
  3. Terakhir, kepada masyarakat umum selama periode penjualan umum.

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan kursi melalui jalur resmi klub atau ingin mencari tiket menit-menit terakhir, ada baiknya Anda memeriksa pasar sekunder yang terverifikasi, seperti StubHub.

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Apakah masih ada tiket musiman Liga Premier yang tersisa?

Hampir semua klub Liga Premier telah menjual habis tiket musiman kelas umum untuk musim 2026/27.

Tim-tim populer seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham memiliki daftar tunggu yang sudah berlangsung lama, beberapa di antaranya bisa mencapai lebih dari 10–20 tahun. Tottenham, misalnya, memiliki daftar tunggu lebih dari 80.000 penggemar, sementara Liverpool dan Manchester United dilaporkan membutuhkan loyalitas selama puluhan tahun untuk mendapatkan tempat. Bahkan klub-klub dengan stadion yang lebih kecil seperti Brighton dan Bournemouth memiliki ketersediaan yang terbatas atau tidak ada sama sekali karena permintaan yang tinggi dan kapasitas yang terbatas.

Fulham menonjol karena saat ini masih memiliki sejumlah tiket musiman yang tersedia, tanpa daftar tunggu resmi, dan alokasi dilakukan berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat

Apakah saya memerlukan keanggotaan untuk membeli tiket Liga Premier?

Dalam kebanyakan kasus, keanggotaan disarankan atau diwajibkan untuk membeli tiket Liga Premier, terutama untuk pertandingan yang sangat diminati atau klub dengan basis penggemar yang kuat. Sebagian besar klub Liga Premier menerapkan sistem tiket berjenjang yang memprioritaskan:

  1. Pemegang tiket musiman
  2. Anggota klub (keanggotaan tahunan berbayar)
  3. Penjualan umum (jika masih ada tiket yang tersisa)

Keanggotaan biasanya memberikan akses lebih awal ke tiket, hak untuk mengumpulkan poin loyalitas, dan terkadang konten eksklusif atau diskon. Untuk klub-klub papan atas seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, atau Tottenham, memiliki keanggotaan seringkali merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan tiket pertandingan reguler, karena peluang penjualan umum sangat jarang atau bahkan tidak ada sama sekali.

Meskipun demikian, beberapa klub, terutama yang memiliki kapasitas lebih besar atau tingkat penjualan tiket yang tidak selalu habis terjual, mungkin mengizinkan non-anggota untuk membeli tiket menjelang hari pertandingan jika masih ada stok yang tersisa. Membeli keanggotaan secara signifikan meningkatkan peluang Anda dan sering kali merupakan cara paling andal untuk mendapatkan tempat duduk.

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