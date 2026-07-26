Cara mendapatkan tiket Liga Premier 2026/27: Jadwal pertandingan pekan pertama, Arsenal vs Coventry City, Man City vs Bournemouth, dan lainnya

Liga Premier Inggris terus menjadi salah satu kompetisi terbaik dalam dunia sepak bola berkat drama dan aksi yang tak henti-hentinya, dengan beberapa klub terbesar dan pemain ternama di dunia sepak bola menghadirkan kegembiraan yang memukau setiap minggunya. Setelah musim EPL 2025/26 yang sensasional, para penggemar sepak bola di seluruh dunia kini tak sabar menanti dimulainya musim 2026/27.

Arsenal akan mempertahankan gelar juara, setelah berhasil meraih gelar liga pertama mereka dalam 22 tahun, namun mereka dipastikan akan menghadapi ujian berat dari klub-klub seperti Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan Newcastle United.

Izinkan GOAL memberikan informasi lengkap mengenai semua hal terbaru seputar tiket Liga Premier, termasuk di mana membelinya, berapa harganya, dan masih banyak lagi.

Jadwal dan tiket pertandingan Liga Premier pekan ke-1 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT) Jadwal Tiket Jumat, 21 Agustus, 20:00 Arsenal vs Coventry City Tiket Sabtu, 22 Agustus, 12.30 Hull City vs Manchester United Tiket Sabtu, 22 Agustus, pukul 15.00 Everton vs Crystal Palace Tiket Sabtu, 22 Agustus, pukul 15.00 Ipswich Town vs Sunderland Tiket Sabtu, 22 Agustus, pukul 15.00 Nottingham Forest vs Leeds United Tiket Sabtu, 22 Agustus, 17:30 Brentford vs Tottenham Hotspur Tiket Minggu, 23 Agustus, pukul 14.00 Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Tiket Minggu, 23 Agustus, 14.00 Manchester City vs Bournemouth Tiket Minggu, 23 Agustus, 16.30 Newcastle United vs Liverpool Tiket Senin, 24 Agustus, 20:00 Fulham vs Chelsea Tiket

Jadwal & tiket pertandingan Liga Premier pekan ke-2 yang akan datang

Tanggal & Waktu (GMT) Jadwal Pertandingan Tiket Jumat, 28 Agustus, 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Tiket Sabtu, 29 Agustus, 12.30 Liverpool vs Nottingham Forest Tiket Sabtu, 29 Agustus, pukul 15.00 Bournemouth vs Everton Tiket Sabtu, 29 Agustus, pukul 15.00 Coventry City vs Hull City Tiket Sabtu, 29 Agustus, 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Tiket Minggu, 30 Agustus, 14.00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Tiket Minggu, 30 Agustus, 14.00 Leeds United vs Brentford Tiket Minggu, 30 Agustus, 14.00 Sunderland vs Fulham Tiket Minggu, 30 Agustus, 16.30 Manchester United vs Ipswich Town Tiket Senin, 31 Agustus, 20:00 Aston Villa vs Arsenal Tiket

Berapa harga tiket Liga Premier?

Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, pelajar, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar klub.

Selain itu, lokasi tempat duduk Anda juga sangat berpengaruh. Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali dihargai lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam kategori—misalnya, pertandingan besar melawan lawan ternama mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, sehingga harganya pun naik sesuai dengan itu.

Perlu juga dicatat bahwa Liga Premier terus membatasi harga tiket 'tandang' sebesar £30. Jadi, jika Anda mencari opsi yang lebih murah atau ingin memperbesar peluang untuk menonton pertandingan, Anda mungkin ingin memeriksa jadwal pertandingan tandang tim Anda.

Di bawah ini, GOAL telah merinci klub-klub Liga Premier 2026-2027, stadion kandang mereka, harga rata-rata tiket pertandingan, serta kisaran harga tiket musiman yang diperkirakan.

Klub-klub Liga Premier 2026/27 berdasarkan harga tiket

Cara membeli tiket Liga Premier

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket layanan tambahan, yang dapat diperoleh melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepak bola papan atas Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, kepada pemegang tiket musiman. Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, kepada masyarakat umum selama periode penjualan umum.

Jika Anda tidak berhasil mendapatkan kursi melalui jalur resmi klub atau ingin mencari tiket menit-menit terakhir, ada baiknya Anda memeriksa pasar sekunder yang terverifikasi, seperti StubHub.

Apakah masih ada tiket musiman Liga Premier yang tersisa?

Hampir semua klub Liga Premier telah menjual habis tiket musiman kelas umum untuk musim 2026/27.

Tim-tim populer seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, dan Tottenham memiliki daftar tunggu yang sudah berlangsung lama, beberapa di antaranya bisa mencapai lebih dari 10–20 tahun. Tottenham, misalnya, memiliki daftar tunggu lebih dari 80.000 penggemar, sementara Liverpool dan Manchester United dilaporkan membutuhkan loyalitas selama puluhan tahun untuk mendapatkan tempat. Bahkan klub-klub dengan stadion yang lebih kecil seperti Brighton dan Bournemouth memiliki ketersediaan yang terbatas atau tidak ada sama sekali karena permintaan yang tinggi dan kapasitas yang terbatas.

Fulham menonjol karena saat ini masih memiliki sejumlah tiket musiman yang tersedia, tanpa daftar tunggu resmi, dan alokasi dilakukan berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat

Apakah saya memerlukan keanggotaan untuk membeli tiket Liga Premier?

Dalam kebanyakan kasus, keanggotaan disarankan atau diwajibkan untuk membeli tiket Liga Premier, terutama untuk pertandingan yang sangat diminati atau klub dengan basis penggemar yang kuat. Sebagian besar klub Liga Premier menerapkan sistem tiket berjenjang yang memprioritaskan:

Pemegang tiket musiman Anggota klub (keanggotaan tahunan berbayar) Penjualan umum (jika masih ada tiket yang tersisa)

Keanggotaan biasanya memberikan akses lebih awal ke tiket, hak untuk mengumpulkan poin loyalitas, dan terkadang konten eksklusif atau diskon. Untuk klub-klub papan atas seperti Arsenal, Liverpool, Manchester United, atau Tottenham, memiliki keanggotaan seringkali merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan tiket pertandingan reguler, karena peluang penjualan umum sangat jarang atau bahkan tidak ada sama sekali.

Meskipun demikian, beberapa klub, terutama yang memiliki kapasitas lebih besar atau tingkat penjualan tiket yang tidak selalu habis terjual, mungkin mengizinkan non-anggota untuk membeli tiket menjelang hari pertandingan jika masih ada stok yang tersisa. Membeli keanggotaan secara signifikan meningkatkan peluang Anda dan sering kali merupakan cara paling andal untuk mendapatkan tempat duduk.