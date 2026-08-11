Cara mendapatkan tiket Liga Europa UEFA 2026/27: Jadwal yang sudah dikonfirmasi, informasi tim, dan lainnya

Dengan hasil leg pertama sudah diketahui, pertandingan leg kedua pada 18 dan 19 Maret akan menentukan delapan tim mana yang tetap berada di jalur menuju final di Istanbul.

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menjadi bagian dari drama Liga Europa UEFA. Biarkan GOAL memandu Anda tentang tempat membeli tiket dan apa yang bisa diharapkan.

Tim mana saja yang bermain di Liga Europa?

Liga Europa UEFA 2026/27 diikuti 36 tim yang bersaing dalam format fase liga tunggal yang terintegrasi.

Dua belas klub lolos langsung melalui kemenangan di piala domestik dan finis liga yang tinggi di divisi-divisi teratas Eropa:

Inggris (Premier League): AFC Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland

Spanyol (La Liga): Celta Vigo, Real Sociedad

Jerman (Bundesliga): Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim

Italia (Serie A): AC Milan, Juventus

Prancis (Ligue 1): Olympique Marseille, Stade Rennais

Belanda (Eredivisie): AZ Alkmaar

24 tempat tersisa dalam fase liga yang berisi 36 tim ditentukan sebagai berikut:

Juara UEFA Conference League: Slot masuk otomatis ke fase liga.

Babak Kualifikasi & Play-off (12 Tim): Klub yang melaju melalui kualifikasi musim panas, termasuk tim seperti Rangers, Beşiktaş, Red Bull Salzburg, dan Ferencváros.

Transfer dari Play-off Liga Champions (11 Tim): Klub yang berpindah ke Liga Europa setelah babak kualifikasi terakhir Liga Champions UEFA.

Bagaimana jadwal Liga Europa UEFA 2026/27?

Babak kualifikasi untuk Liga Europa musim ini dimulai pada Juli 2026, berlangsung hampir sebelas bulan hingga partai final di Frankfurt pada 26 Mei 2027:

Fase Liga: 16 September 2026 – 28 Januari 2027

Play-off Fase Gugur: 18 & 25 Februari 2027

Babak 16 besar: 11 & 18 Maret 2027

Perempat-final: 8 & 15 April 2027

Semi-final: 29 April & 6 Mei 2027

Final: 26 Mei 2027 (Stadion Frankfurt, Frankfurt, Jerman)

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Liga Europa UEFA?

Selain final Liga Europa UEFA, di mana tiket netral didistribusikan melalui undian resmi UEFA, tiket untuk pertandingan individual dijual langsung oleh klub yang bertanding.

Suporter sebaiknya mengunjungi portal penjualan tiket resmi milik klub tuan rumah untuk laga yang ingin mereka hadiri. Untuk pertandingan besar, keanggotaan resmi klub sering kali diperlukan untuk mendapatkan akses ke penjualan tiket utama.

Ketika alokasi resmi habis terjual, pasar sekunder seperti StubHub menyediakan opsi penjualan kembali antarsuporter.

Berapa harga tiket pertandingan Liga Europa UEFA?

Harga tiket Liga Europa UEFA bervariasi berdasarkan beberapa faktor, termasuk babak kompetisi, profil klub yang terlibat, dan lokasi kursi.

Tiket utama dengan harga nominal untuk laga fase liga biasanya dimulai dari €30 hingga €60, sementara laga fase gugur yang besar dan pertandingan unggulan dibanderol lebih mahal..