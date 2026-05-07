Cara mendapatkan tiket Liga Champions UEFA 2026: PSG vs Arsenal, harga tiket final, jadwal pengundian, dan informasi lainnya

Perjalanan menuju kejayaan di kompetisi klub teratas Eropa telah mencapai puncaknya yang mendebarkan. PSG akan berhadapan dengan Arsenal dalam Final Liga Champions di Puskas Arena, Budapest, pada 30 Mei.

Setelah bermain imbang 1–1 pada leg pertama, The Gunners memastikan kemenangan agregat 2–1 berkat kemenangan telak 1–0 di Emirates atas Atletico, berkat gol penentu dari Bukayo Saka.

Paris Saint-Germain berhasil menahan serangan balik Bayern Munich yang sengit. Meskipun Harry Kane melakukan aksi heroik di menit-menit terakhir untuk tuan rumah, pertandingan berakhir imbang 1–1, sehingga PSG lolos dengan keunggulan agregat 6–5 setelah kemenangan dengan skor tinggi di leg pertama.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket ke Final Liga Champions.

Kapan Final Liga Champions UEFA berlangsung?

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Sabtu, 30 Mei Final Liga Champions UEFA (18.00 CET) Puskas Arena (Budapest) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Final Liga Champions UEFA?

Dengan sudah dipastikannya pertandingan final antara Arsenal dan Paris Saint-Germain, semua proses distribusi tiket telah dimulai.

Ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan tiket Final Liga Champions:

Undian Resmi Klub: Arsenal dan PSG masing-masing memiliki sekitar 16.800 tiket; jendela prioritas Arsenal dibuka hari ini, 7 Mei, sementara PSG menggunakan sistem "Wave" untuk pelanggan setia.

Portal Penjualan Kembali UEFA: Jika Anda melewatkan undian bulan Maret, Platform Penjualan Kembali Resmi UEFA adalah satu-satunya cara aman untuk membeli tiket dengan harga nominal yang dikembalikan oleh penggemar lain.

Hospitality Resmi: Bagi mereka yang memiliki anggaran lebih besar (€3.500+), kursi yang terjamin masih tersedia melalui portal Hospitality UEFA, termasuk akses ke lounge premium.

Kapasitas Netral: Di luar 34.000 tiket untuk finalis, kursi yang tersisa di Puskás Aréna dialokasikan untuk undian publik UEFA dan keluarga sepak bola internasional.

Pasar Sekunder: Untuk tiket menit-menit terakhir guna memastikan tempat Anda di final, kunjungi pasar sekunder seperti StubHub.

Apa itu undian Liga Champions UEFA?

Karena permintaan untuk final sangat besar, UEFA tidak menjual tiket berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat.

Agar tetap adil, UEFA menggunakan sistem undian (ballot) untuk masyarakat umum.

Berikut ini semua yang perlu Anda ketahui:

Jendela Pendaftaran

Para penggemar biasanya mendaftar untuk mendapatkan tiket melalui portal tiket resmi UEFA berbulan-bulan sebelumnya (batas waktu pendaftaran untuk tahun ini adalah 19 Maret 2026).

Pengundian

Setelah periode pendaftaran ditutup, semua permohonan yang valid diurutkan secara acak.

Para pemohon yang berhasil akan diberi tahu melalui email dan diberi waktu yang sangat terbatas untuk membeli tiket mereka (maksimal dua tiket per orang).

Tiket Seluler

Semua tiket dikirimkan secara eksklusif melalui aplikasi UEFA Mobile Tickets.

Ini adalah langkah keamanan untuk mencegah penjualan kembali yang tidak sah dan memastikan hanya penggemar sejati yang dapat masuk ke stadion.

Berapa harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA?

Harga tiket Liga Champions UEFA bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk lokasi, tahap kompetisi, dan lawan yang dihadapi.

Jika Anda cukup beruntung mendapatkan tempat duduk melalui undian resmi, harga untuk final PSG vs Arsenal 2026 adalah:

Kategori Harga Fans First €70 Kategori 3 €180 Kategori 2 €650 Kategori 1 €950

Pantau terus portal tiket resmi berbagai klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga, serta situs sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.

