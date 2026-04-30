Cara mendapatkan tiket Liga Champions UEFA 2026: Leg kedua semifinal, Arsenal vs Atlético Madrid, Bayern Munich vs Paris Saint-Germain, dan lainnya

Setelah babak perempat final Liga Champions usai, kini hanya tersisa empat tim yang masih berjuang meraih gelar juara di turnamen klub terbesar di Eropa.

Babak semifinal yang seru ini akan mempertemukan Arsenal melawan Atletico Madrid, sementara Bayern Munich akan berhadapan dengan juara bertahan, Paris Saint-Germain.

Pemenang dari kedua pertandingan ini akan bertemu di Final Liga Champions di Puskas Arena, Budapest, pada 30 Mei.

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk mewujudkan impian sepak bola Eropa Anda. Biarkan GOAL memberi tahu Anda segala hal yang perlu Anda ketahui tentang jadwal pertandingan Liga Champions mendatang dan cara mendapatkan tiket.

Pertandingan Liga Champions UEFA yang akan datang

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Selasa, 5 Mei Leg Kedua Semifinal: Arsenal vs Atlético Madrid (20.00 BST) Stadion Emirates (London) Tiket Rabu, 6 Mei Leg 2 Semifinal: Bayern Munich vs Paris Saint-Germain (21.00 CET) Allianz Arena (Munich) Tiket Sabtu, 30 Mei Final Liga Champions UEFA (18.00 CET) Puskas Arena (Budapest) Tiket

Cara membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA

Selain final Liga Champions UEFA, Anda tidak dapat membeli tiket pertandingan Liga Champions secara langsung melalui UEFA.

Sebaliknya, tiket dijual oleh masing-masing klub di antara tim-tim yang berkompetisi di edisi musim ini. Anda harus mengunjungi situs web masing-masing klub untuk pertandingan yang ingin Anda hadiri dan membeli tiket dari sana.

Kapasitas selalu terbatas untuk pertandingan sistem gugur Liga Champions ini dan permintaan sering kali melebihi kuota yang tersedia.

Meskipun situs resmi klub merupakan cara paling aman bagi para pendukung untuk membeli tiket Liga Champions, mereka yang ingin menonton pertandingan mungkin ingin mempertimbangkan situs-situs sekunder seperti StubHub, yang dapat memberikan peluang terbaik untuk mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA?

Harga tiket Liga Champions UEFA bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk lokasi, tahap kompetisi, dan lawan yang dihadapi.

Klub biasanya menetapkan harga tiket Liga Champions UEFA pada awal musim untuk fase grup, dengan harga yang kemudian meningkat seiring kemajuan mereka dalam kompetisi.

Untuk leg pertama semifinal yang akan datang, harga resmi adalah sebagai berikut:

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: mulai dari €70

mulai dari €70 Atletico Madrid vs Arsenal: mulai dari €35

Pantau terus portal tiket resmi berbagai klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga, serta situs sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan terkini.

Siapa saja pemenang Liga Champions terbaru?