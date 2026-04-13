Cara mendapatkan tiket Liga Champions UEFA 2026: Informasi babak gugur, jadwal pertandingan mendatang, harga, dan lainnya

Liga Champions memasuki fase paling krusial pada bulan Maret ini, saat babak 16 besar mempertemukan para tim elit Eropa setelah babak playoff sistem gugur yang menegangkan.

Tim-tim raksasa seperti Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich telah berhasil memastikan tempat mereka dalam perburuan trofi saat kita memasuki babak perempat final.

Jika Anda ingin menyaksikan aksi seru ini, GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan mengenai jadwal pertandingan mendatang dan cara mendapatkan tiket di bawah ini.

Jadwal pertandingan Liga Champions UEFA mendatang

Catatan: Dalam jadwal di bawah ini, waktu kick-off ditampilkan dalam GMT terlebih dahulu, diikuti dengan waktu lokal tim tuan rumah

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket Selasa, 14 April Atlético Madrid vs Barcelona (20.00) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Tiket Liverpool vs Paris Saint-Germain (20.00) Anfield (Liverpool) Tiket Rabu, 15 April FC Bayern Munich vs Real Madrid (20.00) Allianz Arena (Munich) Tiket Arsenal vs Sporting CP (20.00) Emirates Stadium (London) Tiket Selasa, 28 April Semifinal 1: Leg Pertama (20.00) Belum ditentukan Tiket Rabu, 29 April Semifinal 2: Leg Pertama (20.00) Belum ditentukan Tiket Selasa, 5 Mei Semifinal 2: Leg Kedua (20.00) Belum ditentukan Tiket Rabu, 6 Mei Semifinal 1: Leg Kedua (20.00) Belum ditentukan Tiket Sabtu, 30 Mei Final Liga Champions UEFA Puskás Aréna (Budapest) Tiket

Bagaimana jadwal Liga Champions UEFA 2026?

Babak kualifikasi Liga Champions musim ini telah dimulai sejak pertengahan Juni. Jadi, kompetisi ini berlangsung hampir dua belas bulan, dengan final yang akan digelar di Puskas Arena, Budapest, pada akhir Mei. Berikut adalah jadwal babak yang tersisa:

20-21 Jan: Fase Grup (Matchday 7)

28 Januari: Fase Grup (Pertandingan ke-8)

17-18 Februari: Babak play-off fase gugur (leg pertama)

24-25 Februari: Babak play-off sistem gugur (Leg 2)

10-11 Maret: Babak 16 Besar (Leg Pertama)

17-18 Maret: Babak 16 Besar (Leg Kedua)

7-8 April: Perempat final (Leg 1)

14-15 April: Perempat final (Leg kedua)

28-29 April: Semifinal (Leg 1)

5-6 Mei: Semifinal (Leg Kedua)

30 Mei: Final

Cara membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA

Selain final Liga Champions UEFA, Anda tidak dapat membeli tiket pertandingan Liga Champions secara langsung melalui UEFA. Sebaliknya, tiket dijual oleh masing-masing klub yang berlaga di edisi musim ini. Anda harus mengunjungi situs masing-masing klub untuk pertandingan yang ingin Anda hadiri dan membeli tiket dari sana.

Meskipun portal resmi klub adalah cara teraman bagi para pendukung untuk membeli tiket Liga Champions, mereka yang ingin menghadiri pertandingan mungkin ingin mempertimbangkan situs sekunder seperti StubHub, yang dapat memberi mereka peluang terbaik untuk mendapatkan kursi di menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA?

Harga tiket Liga Champions UEFA bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk klub-klub yang bertanding, lokasi pertandingan, dan tahap kompetisi. Misalnya, pertandingan semifinal yang melibatkan Real Madrid atau Arsenal akan jauh lebih mahal daripada pertandingan fase grup di Limassol yang mempertemukan Pafos.

Klub biasanya menetapkan harga tiket Liga Champions UEFA pada awal musim untuk fase grup. Jika sebuah tim lolos ke babak gugur, harga tiket mungkin naik untuk pertandingan tertentu, tergantung pada lawan, lokasi, dan permintaan.

Pantau terus portal tiket resmi berbagai klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga. Tiket di situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub saat ini tersedia mulai dari €60 ke atas.