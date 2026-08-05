Cara mendapatkan tiket Liga Champions UEFA 2026/27: Tim yang lolos, kualifikasi musim panas, harga tiket, dan lainnya

Perebutan trofi tertinggi sepakbola Eropa kembali hadir untuk musim Liga Champions UEFA 2026/27.

Menampilkan klub-klub elite Eropa yang bersaing dalam fase liga yang diperluas menjadi 36 tim, setiap hari pertandingan menjanjikan drama kelas dunia dalam perjalanan menuju final Liga Champions, yang akan digelar di Estadio Metropolitano, Madrid, pada 5 Juni 2027.

Juara bertahan dua musim beruntun Paris Saint-Germain memasuki kampanye ini sebagai target utama, sementara para penantang kuat dari Premier League, La Liga, Serie A, dan Bundesliga membidik kejayaan di level kontinental.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Liga Champions 2026/27.

Tim yang lolos: Fase liga 2026/27

Dengan format sistem Swiss satu klasemen, 36 tim akan bersaing di fase liga. Berikut klub-klub terkemuka yang lolos langsung dari liga-liga top Eropa:

Premier League: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool La Liga : Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Real Betis

: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Real Betis Serie A : Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como

: Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como Bundesliga : Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart

: Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart Ligue 1 : Paris Saint-Germain (Juara bertahan), Lens, Lille

: Paris Saint-Germain (Juara bertahan), Lens, Lille Entri langsung lainnya: PSV Eindhoven, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Club Brugge, Slavia Prague, Galatasaray, Shakhtar Donetsk

Entri tambahan akan ditentukan melalui babak kualifikasi musim panas dan play-off.

Kapan final Liga Champions UEFA 2027?

Tanggal Pertandingan Tempat Tiket Sabtu, 5 Juni 2027 Final Liga Champions UEFA (18.00 CET) Estadio Metropolitano, Madrid Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions UEFA?

Permintaan untuk pertandingan Liga Champions UEFA sangat tinggi sepanjang kampanye, terutama selama fase gugur dan final di Madrid.

Portal tiket klub: Untuk laga reguler fase liga dan leg kandang fase gugur, belilah langsung melalui penjualan resmi untuk anggota klub dan periode undian.

Untuk laga reguler fase liga dan leg kandang fase gugur, belilah langsung melalui penjualan resmi untuk anggota klub dan periode undian. Undian publik resmi UEFA: Tiket netral untuk final di Estadio Metropolitano akan dibuka untuk pendaftaran melalui portal resmi UEFA pada Maret 2027.

Tiket netral untuk final di Estadio Metropolitano akan dibuka untuk pendaftaran melalui portal resmi UEFA pada Maret 2027. Platform resale UEFA: Satu-satunya platform resmi dengan harga nominal untuk membeli tiket yang dikembalikan oleh suporter lain setelah alokasi utama habis terjual.

Satu-satunya platform resmi dengan harga nominal untuk membeli tiket yang dikembalikan oleh suporter lain setelah alokasi utama habis terjual. Hospitality resmi: Paket premium yang mencakup kursi terjamin, makanan, dan akses lounge tersedia melalui portal Official Hospitality UEFA.

Paket premium yang mencakup kursi terjamin, makanan, dan akses lounge tersedia melalui portal Official Hospitality UEFA. Marketplace sekunder: Untuk hari pertandingan dengan permintaan tinggi atau pembelian mendadak, platform sekunder seperti StubHub menawarkan opsi pasar sekunder yang terverifikasi.

Siapa pemenang Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir?