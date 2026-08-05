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Cara mendapatkan tiket Liga Champions UEFA 2026/27: Tim yang lolos, kualifikasi musim panas, harga tiket, dan lainnya

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Begini cara menyaksikan aksi epik sepakbola Eropa musim ini di Liga Champions

Perebutan trofi tertinggi sepakbola Eropa kembali hadir untuk musim Liga Champions UEFA 2026/27

Menampilkan klub-klub elite Eropa yang bersaing dalam fase liga yang diperluas menjadi 36 tim, setiap hari pertandingan menjanjikan drama kelas dunia dalam perjalanan menuju final Liga Champions, yang akan digelar di Estadio Metropolitano, Madrid, pada 5 Juni 2027.

Juara bertahan dua musim beruntun Paris Saint-Germain memasuki kampanye ini sebagai target utama, sementara para penantang kuat dari Premier League, La Liga, Serie A, dan Bundesliga membidik kejayaan di level kontinental.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Liga Champions 2026/27.

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Tim yang lolos: Fase liga 2026/27

Dengan format sistem Swiss satu klasemen, 36 tim akan bersaing di fase liga. Berikut klub-klub terkemuka yang lolos langsung dari liga-liga top Eropa:

  • Premier League: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
  • La Liga: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Real Betis
  • Serie A: Inter Milan, Napoli, AS Roma, Como
  • Bundesliga: Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart
  • Ligue 1: Paris Saint-Germain (Juara bertahan), Lens, Lille
  • Entri langsung lainnya: PSV Eindhoven, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Club Brugge, Slavia Prague, Galatasaray, Shakhtar Donetsk

Entri tambahan akan ditentukan melalui babak kualifikasi musim panas dan play-off.

Kapan final Liga Champions UEFA 2027?

TanggalPertandinganTempatTiket
Sabtu, 5 Juni 2027Final Liga Champions UEFA (18.00 CET)Estadio Metropolitano, MadridTiket

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions UEFA?

Permintaan untuk pertandingan Liga Champions UEFA sangat tinggi sepanjang kampanye, terutama selama fase gugur dan final di Madrid.

  • Portal tiket klub: Untuk laga reguler fase liga dan leg kandang fase gugur, belilah langsung melalui penjualan resmi untuk anggota klub dan periode undian.
  • Undian publik resmi UEFA: Tiket netral untuk final di Estadio Metropolitano akan dibuka untuk pendaftaran melalui portal resmi UEFA pada Maret 2027.
  • Platform resale UEFA: Satu-satunya platform resmi dengan harga nominal untuk membeli tiket yang dikembalikan oleh suporter lain setelah alokasi utama habis terjual.
  • Hospitality resmi: Paket premium yang mencakup kursi terjamin, makanan, dan akses lounge tersedia melalui portal Official Hospitality UEFA.
  • Marketplace sekunder: Untuk hari pertandingan dengan permintaan tinggi atau pembelian mendadak, platform sekunder seperti StubHub menawarkan opsi pasar sekunder yang terverifikasi.

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Siapa pemenang Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir?

TahunPemenangRunner-upSkorTempat
2026Paris Saint-GermainArsenal1–1 (4–3 pen)Puskás Aréna (Budapest)
2025Paris Saint-GermainInter Milan5-0Allianz Arena (Munich)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadium (London)
2023Manchester CityInter Milan1-0Ataturk Olympic Stadium (Istanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern MunichParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lisbon)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadium (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadium (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (pen)San Siro (Milan)

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