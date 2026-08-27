Cara mendapatkan tiket Liga Champions UEFA 2026/27: informasi undian, tim yang lolos, harga tiket, dan lainnya

Perebutan trofi paling bergengsi di sepakbola Eropa kembali hadir pada musim Liga Champions UEFA 2026/27. Dengan menampilkan klub-klub elite Eropa yang bertarung dalam fase liga tunggal 36 tim yang diperluas, setiap hari pertandingan menjanjikan drama kelas dunia dalam perjalanan menuju final Liga Champions di Estadio Metropolitano, Madrid, pada 5 Juni 2027.

Setelah drawing fase liga resmi pada Kamis, 27 Agustus 2026, yang digelar di Grimaldi Forum, Monako, seluruh 36 tim peserta kini mengetahui delapan lawan mereka untuk tahap utama kompetisi.

Juara bertahan dua musim beruntun Paris Saint-Germain memasuki kampanye ini sebagai tim yang diburu, bergabung di Pot 1 bersama raksasa-raksasa seperti Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, dan Barcelona.

Jadwal pertandingan & kalender Liga Champions UEFA 2026/27

Setelah drawing, setiap klub mendapat delapan lawan pertandingan, empat kandang dan empat tandang, yang tersebar di empat pot. UEFA menyusun kalender fase liga dari September 2026 hingga akhir Januari 2027.

Jadwal matchday fase liga

Matchday 1: 8–10 September 2026

Matchday 2: 13–14 Oktober 2026

Matchday 3: 20–21 Oktober 2026

Matchday 4: 3–4 November 2026

Matchday 5: 24–25 November 2026

Matchday 6: 8–9 Desember 2026

Matchday 7: 19–20 Januari 2027

Matchday 8: 27 Januari 2027 (Seluruh 18 pertandingan hari terakhir dimainkan secara bersamaan)

Bagaimana pembagian jadwal pertandingan Liga Champions bekerja?

Setiap klub memainkan dua lawan dari Pot 1, dua dari Pot 2, dua dari Pot 3, dan dua dari Pot 4, dengan menghadapi satu tim di kandang dan satu tim di tandang dari setiap pot.

Meski seluruh delapan pasangan lawan ditentukan saat drawing, urutan kronologis pertandingan yang tepat, tanggal pertandingan yang pasti, dan waktu kick-off (18:45 CET dan 21:00 CET) difinalisasi dan dipublikasikan UEFA tidak lama setelah drawing untuk mencegah bentrok penjadwalan stadion/kota dan mengakomodasi pilihan siaran.

Kapan fase gugur Liga Champions 2026/27 digelar?

Play-off fase gugur (peringkat 9–24): 16–17 Februari & 23–24 Februari 2027

Babak 16 besar: 9–10 Maret & 16–17 Maret 2027

Perempat-final: 6–7 April & 13–14 April 2027

Semifinal: 27–28 April & 4–5 Mei 2027

Final: Sabtu, 5 Juni 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Tim mana saja yang lolos ke Liga Champions 2026/27?

Pot Klub yang lolos Pot 1 Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid Pot 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Pot 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Pot 4 Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Kapan final Liga Champions UEFA 2027?

Tanggal Pertandingan Venue Tiket Sab 5 Juni 2027 Final Liga Champions UEFA (18:00 CET) Estadio Metropolitano, Madrid Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions UEFA?

Permintaan untuk pertandingan Liga Champions UEFA sangat tinggi sepanjang musim, terutama pada fase gugur dan final di Madrid.

Portal tiket klub: Untuk pertandingan reguler fase liga dan leg kandang fase gugur, beli langsung melalui penjualan resmi untuk anggota klub dan periode ballot.

Untuk pertandingan reguler fase liga dan leg kandang fase gugur, beli langsung melalui penjualan resmi untuk anggota klub dan periode ballot. Ballot publik resmi UEFA: Tiket netral untuk final di Estadio Metropolitano akan dibuka untuk pengajuan melalui portal resmi UEFA pada Maret 2027.

Tiket netral untuk final di Estadio Metropolitano akan dibuka untuk pengajuan melalui portal resmi UEFA pada Maret 2027. Platform resale UEFA: Satu-satunya platform resmi dengan harga nominal untuk membeli tiket yang dikembalikan oleh suporter lain setelah alokasi utama habis terjual.

Satu-satunya platform resmi dengan harga nominal untuk membeli tiket yang dikembalikan oleh suporter lain setelah alokasi utama habis terjual. Marketplace sekunder: Untuk matchday dengan permintaan tinggi atau pembelian menit terakhir, platform sekunder seperti LiveFootballTickets menawarkan opsi pasar sekunder.

Berapa harga tiket Liga Champions?

Tiket utama yang dibeli langsung melalui penjualan resmi anggota klub atau ballot publik UEFA menawarkan harga nominal tetap

Tahap turnamen / kategori Alokasi tempat duduk Kisaran harga resmi Fase liga General Admission €35 – €150 (£30 – £130) Fase gugur (16 besar – semifinal) General Admission €50 – €350 (£45 – £300) Final: Fans First Dikhususkan untuk suporter finalist €70 – €82 (~£60 / $80–$100) Final: Kategori 3 Tingkat atas di belakang gawang / sudut €180 – €210 (~£150 / $210) Final: Kategori 2 Tingkat atas/tengah tribun utama & sudut €560 – €650 (~£480 / $700–$760) Final: Kategori 1 Sisi lapangan utama & tribun utama tingkat bawah €820 – €950 (~£700 / $1,100)

Harga tiket pasar sekunder & resale

Harga di marketplace tiket pihak ketiga berfluktuasi berdasarkan popularitas lawan, urgensi pertandingan, dan kapasitas stadion:

Fase liga: Pertandingan standar biasanya dimulai antara $55 dan $300+, meski laga besar, misalnya Real Madrid vs. Barcelona atau Liverpool vs. PSG, bisa melampaui $600–$1,000+.

Perempat-final & semifinal: Duel fase gugur dengan permintaan tinggi biasanya dimulai sekitar £150 hingga £375+ ($200 hingga $500+) dan rata-rata £500 hingga £800+.

Final: Harga resale untuk final Liga Champions dimulai sekitar $1,350 hingga $2,500+ untuk kursi Kategori 3/4 dan bisa naik ke $5,000 hingga $13,000+ untuk tempat duduk sentral utama.

Siapa saja yang sebelumnya pernah menjuarai Liga Champions?