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Cara mendapatkan tiket Levante vs Athletic Bilbao: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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LaLiga

Levante menghadapi Athletic Bilbao di LaLiga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Levante akan menghadapi Athletic Bilbao pada Rabu, 16 September 2026 di Estadio Ciudad de Valencia, Valencia.

Laga kasta tertinggi ini mempertemukan dua tim Spanyol yang secara historis sudah mapan dan sama-sama ingin mengamankan poin liga penting pada awal musim 2026-27. Pertemuan sebelumnya pada Februari 2026 berakhir dengan kemenangan menghibur 4-2 untuk Athletic Club di San Mamés.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Levante vs Athletic Bilbao, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Levante vs Athletic Bilbao di LaLiga?

Levante vs Athletic Bilbao berlangsung di Estadio Ciudad de Valencia, Valencia, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi dalam daftar siaran resmi untuk laga LaLiga ini.

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LaLiga - Pekan 6
Estadio Ciudad de Valencia

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Levante vs Athletic Bilbao?

Anda dapat membeli tiket pertandingan Levante UD vs Athletic Bilbao pada 16 September 2026 di Estadio Ciutat de València melalui beberapa saluran resmi dan sekunder:

Saluran resmi langsung

  • Portal tiket resmi Levante UD: Sumber utama dan paling aman adalah langsung melalui situs resmi Levante UD (tim tuan rumah) atau di loket stadion di Estadio Ciutat de València.
  • Portal tiket resmi Athletic Club: Suporter tim tamu dapat memeriksa situs resmi Athletic Bilbao untuk alokasi yang secara khusus disediakan bagi pendukung tandang.

Pasar sekunder & penjualan ulang

  • Jika tiket resmi untuk publik umum sudah habis terjual, tiket dapat dicantumkan di platform agregasi tiket dan penjualan ulang seperti StubHub.

Berapa harga tiket LaLiga Levante vs Athletic Bilbao?

Biaya tiket LaLiga Levante vs Athletic Bilbao pada 16 September 2026 bervariasi, tergantung pada apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau platform penjualan ulang sekunder:

Tiket resmi langsung (loket/web Levante UD)

  • Kursi standar: Harga normal tiket untuk laga LaLiga umum di Estadio Ciutat de València biasanya mulai dari €30 hingga €50 untuk tribun belakang gawang/sudut (Gol Norte dan Gol Sur).
  • Tribun samping & kursi premium: Tribun samping tengah (Tribuna dan Preferencia) umumnya berkisar dari €60 hingga €110, tergantung tingkat dan kedekatannya dengan lapangan.

Penjualan ulang & pasar sekunder

Di situs pertukaran tiket seperti StubHub, harga saat ini mulai dari:

  • Penjualan ulang level masuk: Harga awal di platform agregator utama dan penjualan ulang saat ini dimulai dari sekitar €140 hingga €150 (sekitar $163) untuk kursi kategori dasar.
  • Kisaran rata-rata penjualan ulang: Kursi kategori menengah hingga kelas atas di pasar penjualan ulang biasanya berkisar antara €190 dan €220+, mencerminkan permintaan pasar dan biaya layanan.

Levante vs Athletic Bilbao di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Levante vs Athletic Bilbao

Levante meraih satu poin dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan satu hasil imbang, satu kemenangan, dan tiga kekalahan dalam rangkaian tersebut. Satu-satunya hasil mereka di LaLiga adalah imbang 0-0 melawan Osasuna pada 24 Agustus, yang terjadi setelah kekalahan 3-0 dari Espanyol pada akhir pekan pembuka musim. Sebelum kampanye kompetitif dimulai, Levante kalah 1-0 dari Villarreal dalam laga persahabatan dan mengalahkan Albacete 2-1. Satu-satunya kemenangan mereka di pramusim juga mencakup kemenangan 1-0 atas Al Qadsiah. Dalam lima pertandingan itu, Levante mencetak tiga gol dan kebobolan tiga gol.

Athletic Bilbao datang dengan satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka. Satu-satunya kemenangan itu diraih dalam laga persahabatan pramusim melawan Burgos CF, yang mereka menangi 3-0. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-3 dari Sevilla di LaLiga pada 22 Agustus, dan mereka juga kalah 3-1 dari Real Zaragoza serta 1-0 dari Atalanta dalam pertandingan persahabatan. Bilbao juga kalah 3-1 dari Marseille pada awal pramusim. Dalam lima pertandingan tersebut, Bilbao mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

LEV

LEV - Performa

ALQ
M1-0
ALB
M2-1
VIL
K1-0
ESP
K3-0
OSA
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
ATH

ATH - Performa

BUR
M0-3
OM
K3-1
ATA
K1-0
RZA
K3-1
SEV
K1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Levante vs Athletic Bilbao: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 8 Februari 2026, ketika Athletic Bilbao menang 4-2 di kandang dalam laga LaLiga. Sebelumnya, Levante menjamu Athletic Bilbao pada November 2025, dengan tim tamu menang 2-0 di Estadio Ciudad de Valencia. Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim dalam dataset ini, Athletic Bilbao menang tiga kali, dengan satu hasil imbang dan satu hasil lain juga tercatat, mencakup LaLiga dan satu laga Copa del Rey.

Head to Head

LevanteSeriAthletic Bilbao
0
1
4
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
Levante badge
Levante
LEV
2
FT
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FT
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
3
Levante badge
Levante
LEV
1
FT
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FT
Copa del Rey
Levante badge
Levante
LEV
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FT
3Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Levante vs Athletic Bilbao

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
M
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
8
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
S
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
K
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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