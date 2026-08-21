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Cara mendapatkan tiket Leeds United vs Newcastle United: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Newcastle United

Cara membeli tiket untuk pertandingan Premier League antara Leeds United dan Newcastle United, termasuk informasi pertandingan

Saat Leeds United dan Newcastle United terakhir kali bertemu di liga di St James' Park pada Januari, para suporter disuguhi thriller tujuh gol. Akankah mereka kembali menghadirkan laga klasik saat bertemu lagi, kali ini di Elland Road, pada Senin, 14 September? Anda bisa menyaksikan aksinya di bawah sorotan lampu stadion dengan memesan tiket hari ini.

Meski unggul tidak kurang dari tiga kali dalam pertemuan bersejarah pada Januari itu, lewat gol Brenden Aaronson (dua kali) dan Dominic Calvert-Lewin, Leeds harus gigit jari setelah Newcastle mencetak dua gol pada masa injury time untuk mengamankan tiga poin.

Leeds asuhan Daniel Farke memulai kampanye ini dengan baik, meraih kemenangan penting di Premier League dan Carabao Cup. Kini mereka akan berusaha menjaga momentum, dan mereka tahu betapa pentingnya kemenangan kandang sepanjang musim.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Leeds United vs Newcastle United, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Leeds United vs Newcastle United digelar?

Leeds United vs Newcastle United akan berlangsung di Elland Road (Leeds) pada Senin, 14 September, dengan jadwal kick-off pukul 20.00 BST.

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Premier League - Pekan 4
Elland Road

Cara membeli tiket Premier League Leeds United vs Newcastle United

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Pertukaran tiket resmi (resale): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, suporter juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Leeds United vs Newcastle United?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda dari satu tim ke tim lain.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam tingkatan (misalnya Kategori A, B, atau C). Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi panjang lapangan dan tingkat bawah dikenai harga premium, sementara kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan pilihan yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Resmi Klub berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimal, sehingga hampir tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

LEE

LEE - Performa

RBL
M2-0
MUN
K1-1
FCA
M4-0
NFO
M0-1
NFO
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
NEW

NEW - Performa

VAL
M1-2
EVE
K3-1
B04
K1-2
STR
K1-1
LIV
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Leeds UnitedSeriNewcastle United
0
3
2
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
4
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Leeds United
LEE
3
FT
Premier League
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Leeds United
LEE
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
FT
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
FT
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FT
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FT
5Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Leeds United vs Newcastle United

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Leeds United
LEE
Formasi
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Newcastle United
NEW
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW

Manajer

  • D. Farke

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
M
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
M
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
M
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
M
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
M
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
M
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
M
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
M
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
S
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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