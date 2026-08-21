Cara mendapatkan tiket Leeds United vs Crystal Palace: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Leeds United ingin mengumpulkan sebanyak mungkin poin sebelum Premier League dihentikan sementara untuk jeda internasional, dan dengan dua laga beruntun di Elland Road pada pertengahan September, mereka memiliki peluang yang sempurna.

Setelah laga kandang liga mereka vs Newcastle pada 14 September, pasukan Daniel Farke kembali menggelar karpet merah hanya lima hari kemudian, saat mereka menghadapi Crystal Palace pada Sabtu, 19 September. Anda bisa duduk di Elland Road untuk salah satu laga tersebut, atau keduanya, dengan memesan tiket hari ini.

Leeds memberi para penggemar fanatik mereka hadiah Natal lebih awal tahun lalu, saat membungkam Palace 4-1, hanya lima hari sebelum Santa turun lewat cerobong asap (20 Desember). Dominic Calvert-Lewin (dua gol), Ethan Ampadu, dan Anton Stach semuanya mencetak gol pada malam yang tak terlupakan di Elland Road itu.

Apakah Leeds United akan menghajar Palace lagi? Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Leeds United vs Crystal Palace, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Leeds United vs Crystal Palace digelar?

Leeds United vs Crystal Palace akan berlangsung di Elland Road (Leeds) pada Sabtu, 19 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 5 19 Sep 2026 - 10.00 Elland Road

Cara membeli tiket Premier League Leeds United vs Crystal Palace

Beragam opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket laga tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, regulasi anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut dalam undian.

Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum yang bukan anggota praktis tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit akhir, para penggemar juga dapat membeli tiket dari platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Leeds United vs Crystal Palace?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi kursi, dan kategori pertandingan:

Tingkat usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lainnya.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan (misalnya, Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki keanggotaan resmi klub berbayar yang aktif untuk mengikuti ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi pada £30, tiket itu termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi untuk suporter tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal, sehingga nyaris tidak pernah masuk penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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