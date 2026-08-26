Le Mans akan menghadapi Lens pada Minggu, 13 September 2026 di Stade Marie-Marvingt, Le Mans.

Kedua tim terakhir kali bertemu dalam laga kompetitif di Ligue 2 pada Juli 2019, ketika Lens meraih kemenangan tandang 2-1 di Stade Marie-Marvingt. Rekor pertemuan historis mereka dalam lima pertemuan terakhir juga sangat berimbang, dengan Le Mans meraih dua kemenangan, Lens dua kemenangan, dan satu laga berakhir imbang.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Le Mans vs Lens, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Le Mans vs Lens di Ligue 1?

Le Mans vs Lens digelar di Stade Marie-Marvingt, Le Mans, dengan kick-off yang dijadwalkan sebagai bagian dari kalender pertandingan Ligue 1.

Ligue 1 - Pekan 4 13 Sep 2026 - 11.15 Stade Marie-Marvingt

Bagaimana cara membeli tiket Le Mans vs Lens di Ligue 1?

Tiket untuk pertandingan Ligue 1 mendatang antara Le Mans dan RC Lens di Stade Marie-Marvingt bisa diperoleh melalui beberapa cara utama:

Kanal resmi klub: Cek portal tiket resmi Le Mans FC atau RC Lens untuk membeli tiket masuk reguler langsung dari klub setelah penjualan umum dibuka.

Platform tiket sekunder: Jika tiket reguler habis terjual atau jika Anda mencari kategori tempat duduk tertentu, situs penjualan ulang dan perbandingan tiket seperti StubHub menyediakan opsi pasar sekunder untuk pertandingan ini.

Loket dan penjualan di stadion: Bergantung pada ketersediaan mendekati hari pertandingan, tiket juga bisa dibeli langsung melalui loket tiket stadion atau loket fisik di venue.

Berapa harga tiket Le Mans vs Lens di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 mendatang antara Le Mans dan Lens pada 13 September 2026 bervariasi tergantung platform, kategori tempat duduk, dan seberapa awal Anda membelinya:

Tiket primer

Kanal resmi klub: Tiket reguler dengan harga normal yang dibeli langsung melalui Le Mans FC atau RC Lens biasanya berkisar antara €15 hingga €60 tergantung kategori tempat duduk dan tribun.

Loket stadion: Tiket hari pertandingan yang dibeli di loket venue Stade Marie-Marvingt umumnya mulai dari sekitar €15 hingga €45 , tergantung ketersediaan.

Tiket sekunder

Platform penjualan ulang:S Daftar pasar sekunder dan situs perbandingan tiket seperti StubHub biasanya dimulai dari €45 hingga €55 untuk kursi entry-level, sementara kategori tempat duduk premium bisa melampaui €80 hingga €140+ tergantung permintaan.

Le Mans vs Lens di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Le Mans vs Lens

Le Mans mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Brest di Ligue 1 pada 22 Agustus, yang menjadi pertandingan kompetitif pertama mereka di musim baru. Sebelumnya pada pramusim, mereka menang 3-2 di kandang Angers dan 1-0 atas Nantes, sementara kekalahan 1-0 dari Le Havre menjadi satu-satunya kekalahan mereka. Le Mans mencetak delapan gol dan kebobolan lima gol dalam lima laga tersebut.

Lens memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-2 atas Auxerre di Ligue 1 pada 22 Agustus, setelah kemenangan mereka di Trophée des Champions atas Paris Saint-Germain pada 16 Agustus. Lens juga mengalahkan Villarreal 3-1 pada pramusim, meski kekalahan dari Sunderland (0-2) dan hasil imbang tanpa gol melawan Famalicão juga mewarnai persiapan mereka sebelumnya. Dalam lima pertandingan itu, Lens mencetak sembilan gol dan kebobolan lima gol.

Le Mans vs Lens: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara Le Mans dan Lens terjadi di Ligue 2 pada 27 Juli 2019, ketika Lens menang 2-1 di Stade Marie-Marvingt. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir yang tercatat, yang semuanya dimainkan di Ligue 2, Le Mans membukukan dua kemenangan dan Lens juga dua kemenangan, dengan satu pertandingan berakhir imbang. Kedua tim belum bertemu lagi dalam laga kompetitif sejak pertemuan pada 2019 itu.