Jika Anda ingin membeli tiket La Liga untuk musim 2026/27, Anda dapat menggunakan tautan di bawah ini untuk mendapatkan tiket dan paket.

Tiket La Liga: PESAN TIKET





Tiket Real Madrid: PESAN TIKET





Tiket Barcelona: PESAN TIKET





Tiket Atletico Madrid: PESAN TIKET





Tiket di Bawah €100: PESAN TIKET





Paket Hospitality & Tiket: PESAN TIKET





Area Keluarga & Tiket: PESAN TIKET





Tiket Camp Nou: PESAN TIKET





Tiket Santiago Bernabeu: PESAN TIKET

Di mana saya bisa membeli tiket La Liga?

Ada berbagai opsi penjualan tiket untuk pertandingan La Liga, mulai dari tiket laga individu hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan.

Untuk membeli tiket La Liga, metode yang paling tepercaya adalah mengunjungi situs resmi klub, lalu menuju ke bagian 'Tiket'.

Tiket sering kali dirilis beberapa minggu sebelum setiap pertandingan, dan Anda mungkin perlu membuat akun serta memberikan informasi pribadi. Anda juga dapat membeli tiket di loket tiket fisik, yang biasanya berada di stadion klub atau di sekitarnya. Beberapa klub juga memiliki titik penjualan yang tersebar di berbagai lokasi di kota tempat mereka bermarkas.

Jika tiket terjual habis di saluran resmi atau Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi atau mendapatkan tiket last-minute, Anda bisa mempertimbangkan penjual sekunder seperti StubHub.

Kapan El Clásico berikutnya?

El Clásico pertama pada musim 2026/27 sudah dipastikan berlangsung pada pekan ke-10 pada Oktober, dengan laga kebalikannya menyusul di Bernabéu pada Mei.

Derbi Madrid juga sudah memiliki dua tanggal pasti musim ini: Atletico Madrid menjamu Real Madrid di Riyadh Air Metropolitano pada 20 September (pekan ke-7), sebelum laga balasan di Bernabeu pada 4 April 2027 (pekan ke-30).

Pertandingan Tanggal & Waktu (waktu setempat) Tiket Derbi Madrid: Atletico Madrid vs Real Madrid 20 September 2026 (18.00) Tiket El Clásico: Barcelona vs Real Madrid 25 Oktober 2026 (TBC) Tiket Derbi Madrid: Real Madrid vs Atletico Madrid 4 April 2027 (TBC) Tiket El Clásico: Real Madrid vs Barcelona 9 Mei 2027 (TBC) Tiket

Berapa harga tiket La Liga?

Biaya tiket La Liga sangat bervariasi.

Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi rentang ini berbeda-beda di setiap klub.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pemandangan premium sering kali dibanderol paling mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan berdasarkan kategori, dengan laga besar melawan lawan papan atas, seperti Derbi Madrid (Real Madrid vs Atletico Madrid) dan El Clasico (Barcelona vs Real Madrid), masuk ke tingkat tertinggi, sehingga harga pun naik mengikuti hal tersebut.

Apa yang bisa diharapkan dari musim La Liga?

Barcelona memasuki 2026/27 sebagai juara dua musim beruntun setelah tim asuhan Hansi Flick mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam El Clasico penentu gelar musim lalu, memastikan mahkota liga ke-29 mereka dengan tiga pertandingan tersisa. Itu menjadi gelar kedua berturut-turut mereka sejak Flick mengambil alih pada 2024, ditambah Copa del Rey dan Piala Super Spanyol yang juga dimenangi dalam periode tersebut.

Real Madrid, sebaliknya, menjalani musim yang ingin dilupakan. Xabi Alonso digantikan oleh Alvaro Arbeloa di tengah perjalanan musim di tengah laporan keresahan skuad, dan Real Madrid finis di posisi kedua tanpa satu trofi pun untuk menunjukkan hasil upaya mereka, sebuah hasil yang langka dan menyakitkan bagi klub sebesar mereka. Sebagai respons, presiden Florentino Perez beralih kepada Jose Mourinho, yang kembali ke Bernabeu untuk periode kedua 13 tahun setelah yang pertama, saat klub berupaya kembali ke jalur kemenangan.

Satu sosok yang nilainya tidak pernah setinggi ini adalah Kylian Mbappe. Penyerang Real Madrid itu menjadi top skor La Liga pada masing-masing dari dua musim pertamanya di Spanyol, dan ia memasuki 2026/27 setelah baru saja menjadi pemain kedua dalam sejarah Piala Dunia yang memenangi Sepatu Emas dua kali, menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen 2026 di Amerika Utara dengan 10 gol saat Prancis finis di posisi keempat. Dengan skuad yang stabil dan seorang manajer dalam diri Mourinho, yang tidak pernah menjalani satu musim tanpa trofi di klub-klub besar yang pernah ditanganinya, Real Madrid akan sangat berharap performa Piala Dunia Mbappe bisa diterjemahkan menjadi tantangan gelar yang nyata di kompetisi domestik.