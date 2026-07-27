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Book La Liga 2026/27 tickets

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Cara mendapatkan tiket La Liga 2026/27: tiket El Clasico, jadwal pertandingan Barcelona, harga Real Madrid, dan lainnya

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LaLiga
Barcelona
Real Madrid
Atletico Madrid
K. Mbappe
L. Yamal

Simak bagaimana Anda bisa mendapatkan kursi untuk beberapa pertandingan La Liga paling menonjol musim ini

La Liga digandrungi penggemar sepakbola di seluruh dunia. Jutaan orang terpaku di depan layar mereka untuk menyaksikan pertandingan liga Spanyol pada setiap pekan musim kompetisi.

Meski Barcelona dan Real Madrid cenderung mencuri perhatian dan memikat para pemain kelas dunia, semua tim di kasta tertinggi punya kemampuan untuk tampil memukau dan menghasilkan penampilan yang berkesan.

Tiket La Liga 2026/27Pesan sekarang

Menyaksikan aksi sensasional sepakbola Spanyol di TV tentu menggairahkan, tetapi tidak ada yang lebih memompa adrenalin selain berada langsung di stadion, mendukung para bintang yang memukau saat mereka memperlihatkan sihirnya di depan mata Anda sendiri.

Setiap penggemar sepakbola bermimpi melihat Kylian Mbappe menerangi Bernabeu setelah melepaskan tembakan tak terbendung, atau berada di Camp Nou untuk menyaksikan Lamine Yamal melakukan aksi solo luar biasa di sisi lapangan.

Beberapa bulan ke depan akan dipenuhi aksi La Liga yang sayang untuk dilewatkan, dan Anda bisa mewujudkan impian sepakbola Spanyol dengan mengamankan tiket untuk pertandingan mendatang. Biarkan GOAL memberikan semua informasi tiket La Liga terbaru, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Pertandingan dan tiket La Liga pekan 1 mendatang

Tanggal & Waktu (CET)PertandinganVenueTiket
Sab 15 Agu, 19.30Alaves vs GetafeStadion Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz)Tiket
Sab 15 Agu, 21.30Sevilla vs Rayo VallecanoStadion Ramón Sánchez-Pizjuán (Seville)Tiket
Min 16 Agu, 17.00Racing de Santander vs VillarrealEstadio El Sardinero (Santander)Tiket
Min 16 Agu, 19.00Espanyol vs LevanteRCDE Stadium (Cornellà de Llobregat)Tiket
Min 16 Agu, 21.30Celta Vigo vs OsasunaEstadio de Balaídos (Vigo)Tiket
Sen 17 Agu, 21.00Deportivo de A Coruña vs ElcheStadion Riazor (A Coruña)Tiket
Rab 19 Agu, 21.00Atletico Madrid vs MálagaStadion Riyadh Air Metropolitano (Madrid)Tiket

Pertandingan dan tiket La Liga pekan 1 yang ditunda

Tiga pertandingan ini diundur hingga akhir Agustus untuk memberi para pemain Piala Dunia waktu istirahat yang lebih panjang.

Tanggal & Waktu (CET)PertandinganVenueTiket
Sel 25 Agu, 21.00Valencia vs Real BetisStadion Mestalla (Valencia)Tiket
Rab 26 Agu, 21.00Real Madrid vs Real SociedadStadion Santiago Bernabéu (Madrid)Tiket
Kam 27 Agu, 21.00Barcelona vs Athletic ClubSpotify Camp Nou (Barcelona)Tiket

Pertandingan dan tiket La Liga pekan 2 mendatang

Tanggal & Waktu (CET)PertandinganVenueTiket
Kam 20 Agu, 21.00Rayo Vallecano vs AlavésStadion Vallecas (Madrid)Tiket
Jum 21 Agu, 21.00Real Betis vs Real SociedadStadion Benito Villamarín (Seville)Tiket
Sab 22 Agu, 17.00Athletic Club vs SevillaStadion San Mamés (Bilbao)Tiket
Sab 22 Agu, 19.30Valencia vs Celta VigoStadion Mestalla (Valencia)Tiket
Sab 22 Agu, 21.30Espanyol vs Real MadridRCDE Stadium (Cornellà de Llobregat / Barcelona)Tiket
Min 23 Agu, 17.00Atletico Madrid vs VillarrealStadion Riyadh Air Metropolitano (Madrid)Tiket
Min 23 Agu, 19.30Getafe vs Racing de SantanderEstadio Coliseum (Getafe / Madrid)Tiket
Min 23 Agu, 21.30Elche vs BarcelonaEstadio Manuel Martínez Valero (Elche)Tiket
Sen 24 Agu, 19.30Osasuna vs LevanteStadion El Sadar (Pamplona)Tiket
Sen 24 Agu, 21.30Málaga vs Deportivo de A CoruñaEstadio La Rosaleda (Málaga)Tiket

Kapan El Clasico berikutnya?

Tanggal & Waktu (CET)PertandinganVenueTiket
25/26 Oktober (TBC)Barcelona vs Real MadridSpotify Camp Nou (Barcelona)Tiket

Cara membeli tiket La Liga

Tersedia berbagai opsi pembelian tiket untuk pertandingan La Liga, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan.

Untuk membeli tiket La Liga, metode paling andal adalah mengunjungi situs resmi klub, lalu Anda perlu masuk ke bagian 'Tiket'.

Tiket sering kali dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan dan Anda mungkin perlu membuat akun serta memberikan informasi pribadi. Anda juga bisa membeli tiket di loket fisik, yang biasanya berlokasi di stadion klub atau di sekitarnya. Beberapa klub juga memiliki titik penjualan di berbagai lokasi di kota tempat mereka bermarkas.

Jika tiket di kanal resmi sudah habis terjual atau Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi atau mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir, Anda bisa mempertimbangkan peritel sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket La Liga?

Biaya tiket La Liga sangat bervariasi.

Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi rentang ini berbeda dari satu klub ke klub lainnya.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi kursi di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan sudut pandang premium biasanya dibanderol paling mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan berdasarkan kategori, dengan laga-laga besar melawan lawan ternama, seperti derby Madrid (Real Madrid vs Atletico Madrid) dan El Clasico (Barcelona vs Real Madrid), masuk ke tingkat tertinggi, sehingga harga pun meningkat.

Di bawah ini, GOAL merangkum klub-klub La Liga 2026-27, stadion kandang mereka, dan rata-rata harga tiket pertandingan:

Harga tiket La Liga 2026-27 per klub

 
KlubStadionKisaran harga tiket (dewasa)
AlavesStadion Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz)€13 - €59
Athletic ClubSan Mamés (Bilbao)€30 - €110
Atletico MadridRiyadh Air Metropolitano (Madrid)€30 - €150
BarcelonaSpotify Camp Nou (Barcelona)€46 - €150
Celta VigoEstadio ABANCA Balaídos (Vigo)€20 - €80
Deportivo de A CoruñaEstadio ABANCA-RIAZOR (A Coruña)€25 - €70
ElcheEstadio Martínez Valero (Elche)€25 - €75
EspanyolRCDE Stadium (Cornellà de Llobregat)€30 - €100
GetafeEstadio Coliseum (Getafe)€40 - €95
LevanteEstadio Ciutat de València (Valencia)€25 - €80
MalagaLa Rosaleda Stadium (Málaga)€25 - €85
OsasunaEstadio El Sadar (Pamplona)€40 - €140
Racing SantanderCampos de Sport de El Sardinero (Santander)€25 - €75
Rayo VallecanoCampo de Fútbol de Vallecas (Madrid)€20 - €90
Real BetisEstadio Olímpico de la Cartuja (Seville)€45 - €80
Real MadridSantiago Bernabéu (Madrid)€75 - €195
Real SociedadReale Arena (San Sebastián)€35 - €100
SevillaEstadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Seville)€45 - €165
ValenciaCamp de Mestalla (Valencia)€30 - €100
VillarrealEstadio de la Cerámica (Villarreal)€20 - €50


Meski ini adalah harga resmi nominal awal, permintaan yang sangat tinggi untuk beberapa laga La Liga berarti penggemar mungkin perlu beralih ke opsi penjualan kembali sekunder, seperti StubHub. Harga di sini bisa berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga tiket yang tertera, tergantung pada pertandingan dan kedekatan dengan tanggalnya.

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Cara membeli tiket hospitality La Liga

Jika Anda ingin membeli tiket hospitality La Liga, ada baiknya mengecek situs resmi klub.

Opsi hospitality berbeda-beda tergantung tim mana yang ingin Anda tonton dan paket apa yang ingin Anda beli. Makanan dan minuman sering kali sudah termasuk dalam semua paket, dengan pengalaman fine dining tersedia pada opsi dengan kisaran lebih tinggi.

Alternatif yang lebih eksklusif juga mencakup kursi dengan pemandangan premium ke arah pertandingan.

Apa yang bisa diharapkan dari musim La Liga?

Tidak mengejutkan bila Barcelona dan Real Madrid mengisi dua posisi teratas klasemen Spanyol musim lalu. Dua raksasa Spanyol itu selalu finis di depan para pesaingnya dalam masing-masing dari lima musim terakhir.

Barcelona adalah juara bertahan setelah merebut gelar La Liga ke-29 mereka. Dengan demikian, mereka menjuarai La Liga secara beruntun untuk pertama kalinya sejak 2019.

Tentu saja, Real Madrid yang berada di puncak daftar kehormatan sepakbola Spanyol sepanjang masa, dengan total 36 gelar liga atas nama mereka. Namun, setelah finis tertinggal 8 poin dari raksasa Catalan musim lalu, Real Madrid tahu mereka masih punya banyak pekerjaan rumah.

Real Madrid akan berharap Kylian Mbappe, yang merupakan top skor La Liga dalam dua musim sebelumnya, kembali menggebrak setelah eksploitasinya yang menghasilkan Sepatu Emas di Piala Dunia FIFA di Amerika Utara.

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