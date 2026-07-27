La Liga digandrungi penggemar sepakbola di seluruh dunia. Jutaan orang terpaku di depan layar mereka untuk menyaksikan pertandingan liga Spanyol pada setiap pekan musim kompetisi.

Meski Barcelona dan Real Madrid cenderung mencuri perhatian dan memikat para pemain kelas dunia, semua tim di kasta tertinggi punya kemampuan untuk tampil memukau dan menghasilkan penampilan yang berkesan.

Menyaksikan aksi sensasional sepakbola Spanyol di TV tentu menggairahkan, tetapi tidak ada yang lebih memompa adrenalin selain berada langsung di stadion, mendukung para bintang yang memukau saat mereka memperlihatkan sihirnya di depan mata Anda sendiri.

Setiap penggemar sepakbola bermimpi melihat Kylian Mbappe menerangi Bernabeu setelah melepaskan tembakan tak terbendung, atau berada di Camp Nou untuk menyaksikan Lamine Yamal melakukan aksi solo luar biasa di sisi lapangan.

Beberapa bulan ke depan akan dipenuhi aksi La Liga yang sayang untuk dilewatkan, dan Anda bisa mewujudkan impian sepakbola Spanyol dengan mengamankan tiket untuk pertandingan mendatang. Biarkan GOAL memberikan semua informasi tiket La Liga terbaru, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Pertandingan dan tiket La Liga pekan 1 mendatang

Tanggal & Waktu (CET) Pertandingan Venue Tiket Sab 15 Agu, 19.30 Alaves vs Getafe Stadion Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz) Tiket Sab 15 Agu, 21.30 Sevilla vs Rayo Vallecano Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán (Seville) Tiket Min 16 Agu, 17.00 Racing de Santander vs Villarreal Estadio El Sardinero (Santander) Tiket Min 16 Agu, 19.00 Espanyol vs Levante RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat) Tiket Min 16 Agu, 21.30 Celta Vigo vs Osasuna Estadio de Balaídos (Vigo) Tiket Sen 17 Agu, 21.00 Deportivo de A Coruña vs Elche Stadion Riazor (A Coruña) Tiket Rab 19 Agu, 21.00 Atletico Madrid vs Málaga Stadion Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Tiket

Pertandingan dan tiket La Liga pekan 1 yang ditunda

Tiga pertandingan ini diundur hingga akhir Agustus untuk memberi para pemain Piala Dunia waktu istirahat yang lebih panjang.

Tanggal & Waktu (CET) Pertandingan Venue Tiket Sel 25 Agu, 21.00 Valencia vs Real Betis Stadion Mestalla (Valencia) Tiket Rab 26 Agu, 21.00 Real Madrid vs Real Sociedad Stadion Santiago Bernabéu (Madrid) Tiket Kam 27 Agu, 21.00 Barcelona vs Athletic Club Spotify Camp Nou (Barcelona) Tiket

Pertandingan dan tiket La Liga pekan 2 mendatang

Tanggal & Waktu (CET) Pertandingan Venue Tiket Kam 20 Agu, 21.00 Rayo Vallecano vs Alavés Stadion Vallecas (Madrid) Tiket Jum 21 Agu, 21.00 Real Betis vs Real Sociedad Stadion Benito Villamarín (Seville) Tiket Sab 22 Agu, 17.00 Athletic Club vs Sevilla Stadion San Mamés (Bilbao) Tiket Sab 22 Agu, 19.30 Valencia vs Celta Vigo Stadion Mestalla (Valencia) Tiket Sab 22 Agu, 21.30 Espanyol vs Real Madrid RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat / Barcelona) Tiket Min 23 Agu, 17.00 Atletico Madrid vs Villarreal Stadion Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Tiket Min 23 Agu, 19.30 Getafe vs Racing de Santander Estadio Coliseum (Getafe / Madrid) Tiket Min 23 Agu, 21.30 Elche vs Barcelona Estadio Manuel Martínez Valero (Elche) Tiket Sen 24 Agu, 19.30 Osasuna vs Levante Stadion El Sadar (Pamplona) Tiket Sen 24 Agu, 21.30 Málaga vs Deportivo de A Coruña Estadio La Rosaleda (Málaga) Tiket

Kapan El Clasico berikutnya?

Tanggal & Waktu (CET) Pertandingan Venue Tiket 25/26 Oktober (TBC) Barcelona vs Real Madrid Spotify Camp Nou (Barcelona) Tiket

Cara membeli tiket La Liga

Tersedia berbagai opsi pembelian tiket untuk pertandingan La Liga, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan.

Untuk membeli tiket La Liga, metode paling andal adalah mengunjungi situs resmi klub, lalu Anda perlu masuk ke bagian 'Tiket'.

Tiket sering kali dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan dan Anda mungkin perlu membuat akun serta memberikan informasi pribadi. Anda juga bisa membeli tiket di loket fisik, yang biasanya berlokasi di stadion klub atau di sekitarnya. Beberapa klub juga memiliki titik penjualan di berbagai lokasi di kota tempat mereka bermarkas.

Jika tiket di kanal resmi sudah habis terjual atau Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi atau mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir, Anda bisa mempertimbangkan peritel sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket La Liga?

Biaya tiket La Liga sangat bervariasi.

Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi rentang ini berbeda dari satu klub ke klub lainnya.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi kursi di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan sudut pandang premium biasanya dibanderol paling mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan berdasarkan kategori, dengan laga-laga besar melawan lawan ternama, seperti derby Madrid (Real Madrid vs Atletico Madrid) dan El Clasico (Barcelona vs Real Madrid), masuk ke tingkat tertinggi, sehingga harga pun meningkat.

Di bawah ini, GOAL merangkum klub-klub La Liga 2026-27, stadion kandang mereka, dan rata-rata harga tiket pertandingan:

Harga tiket La Liga 2026-27 per klub

Klub Stadion Kisaran harga tiket (dewasa) Alaves Stadion Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz) €13 - €59 Athletic Club San Mamés (Bilbao) €30 - €110 Atletico Madrid Riyadh Air Metropolitano (Madrid) €30 - €150 Barcelona Spotify Camp Nou (Barcelona) €46 - €150 Celta Vigo Estadio ABANCA Balaídos (Vigo) €20 - €80 Deportivo de A Coruña Estadio ABANCA-RIAZOR (A Coruña) €25 - €70 Elche Estadio Martínez Valero (Elche) €25 - €75 Espanyol RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat) €30 - €100 Getafe Estadio Coliseum (Getafe) €40 - €95 Levante Estadio Ciutat de València (Valencia) €25 - €80 Malaga La Rosaleda Stadium (Málaga) €25 - €85 Osasuna Estadio El Sadar (Pamplona) €40 - €140 Racing Santander Campos de Sport de El Sardinero (Santander) €25 - €75 Rayo Vallecano Campo de Fútbol de Vallecas (Madrid) €20 - €90 Real Betis Estadio Olímpico de la Cartuja (Seville) €45 - €80 Real Madrid Santiago Bernabéu (Madrid) €75 - €195 Real Sociedad Reale Arena (San Sebastián) €35 - €100 Sevilla Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Seville) €45 - €165 Valencia Camp de Mestalla (Valencia) €30 - €100 Villarreal Estadio de la Cerámica (Villarreal) €20 - €50



Meski ini adalah harga resmi nominal awal, permintaan yang sangat tinggi untuk beberapa laga La Liga berarti penggemar mungkin perlu beralih ke opsi penjualan kembali sekunder, seperti StubHub. Harga di sini bisa berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga tiket yang tertera, tergantung pada pertandingan dan kedekatan dengan tanggalnya.

Cara membeli tiket hospitality La Liga

Jika Anda ingin membeli tiket hospitality La Liga, ada baiknya mengecek situs resmi klub.

Opsi hospitality berbeda-beda tergantung tim mana yang ingin Anda tonton dan paket apa yang ingin Anda beli. Makanan dan minuman sering kali sudah termasuk dalam semua paket, dengan pengalaman fine dining tersedia pada opsi dengan kisaran lebih tinggi.

Alternatif yang lebih eksklusif juga mencakup kursi dengan pemandangan premium ke arah pertandingan.

Apa yang bisa diharapkan dari musim La Liga?

Tidak mengejutkan bila Barcelona dan Real Madrid mengisi dua posisi teratas klasemen Spanyol musim lalu. Dua raksasa Spanyol itu selalu finis di depan para pesaingnya dalam masing-masing dari lima musim terakhir.

Barcelona adalah juara bertahan setelah merebut gelar La Liga ke-29 mereka. Dengan demikian, mereka menjuarai La Liga secara beruntun untuk pertama kalinya sejak 2019.

Tentu saja, Real Madrid yang berada di puncak daftar kehormatan sepakbola Spanyol sepanjang masa, dengan total 36 gelar liga atas nama mereka. Namun, setelah finis tertinggal 8 poin dari raksasa Catalan musim lalu, Real Madrid tahu mereka masih punya banyak pekerjaan rumah.

Real Madrid akan berharap Kylian Mbappe, yang merupakan top skor La Liga dalam dua musim sebelumnya, kembali menggebrak setelah eksploitasinya yang menghasilkan Sepatu Emas di Piala Dunia FIFA di Amerika Utara.