La Liga digemari oleh penggemar sepak bola di seluruh dunia. Jutaan orang terpaku di depan layar untuk menyaksikan pertandingan liga Spanyol setiap pekan sepanjang musim, dan tahun ini menghadirkan daya tarik tambahan setelah Barcelona mempertahankan gelar dan Real Madrid beralih kepada Jose Mourinho dalam upaya mengakhiri kampanye tanpa trofi.

Meski Barcelona dan Real Madrid cenderung mencuri sorotan dan memikat pemain-pemain kelas dunia, semua tim kasta teratas punya kemampuan untuk menampilkan permainan atraktif dan menghasilkan penampilan yang berkesan.

Menyaksikan aksi sensasional sepak bola Spanyol di TV tentu menggembirakan, tetapi tidak ada yang lebih memacu adrenalin selain berada langsung di stadion, memberi dukungan kepada bintang-bintang cemerlang saat mereka menunjukkan magi mereka di depan mata Anda sendiri.

Beberapa bulan ke depan akan menghadirkan aksi La Liga yang sayang untuk dilewatkan, dan Anda bisa mewujudkan impian sepak bola Spanyol dengan mengamankan tiket untuk pertandingan mendatang. Biarkan GOAL memberi Anda seluruh informasi terbaru soal tiket La Liga, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Jadwal pertandingan & tiket La Liga pekan 1 mendatang

Tanggal & Waktu (CET) Pertandingan Tempat Tiket Sab 15 Agu, 19.30 Alavés vs Getafe Stadion Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz) Tiket Sab 15/16 Agu Real Madrid vs Real Sociedad Santiago Bernabéu (Madrid) Tiket Sab 15 Agu, 21.30 Sevilla vs Rayo Vallecano Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán (Seville) Tiket Min 16 Agu, 17.00 Racing de Santander vs Villarreal Estadio El Sardinero (Santander) Tiket Min 16 Agu, 19.00 Espanyol vs Levante RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat) Tiket Min 16 Agu, 21.30 Celta Vigo vs Osasuna Estadio de Balaídos (Vigo) Tiket Sen 17 Agu, 21.00 Deportivo de A Coruña vs Elche Stadion Riazor (A Coruña) Tiket Rab 19 Agu, 21.00 Atlético Madrid vs Málaga Stadion Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Tiket Kam 27 Agu, 21.00 Barcelona vs Athletic Club Spotify Camp Nou (Barcelona) Tiket

Beberapa pertandingan pekan 1 digelar bertahap selama hampir dua pekan, jadi periksa kembali tanggal dan waktu pasti untuk laga pilihan Anda sebelum memesan.

Jadwal pertandingan & tiket La Liga pekan 2 mendatang

Tanggal & Waktu (CET) Pertandingan Tempat Tiket Kam 20 Agu, 21.00 Rayo Vallecano vs Alavés Stadion Vallecas (Madrid) Tiket Jum 21 Agu, 21.00 Real Betis vs Real Sociedad Stadion Benito Villamarín (Seville) Tiket Sab 22 Agu, 17.00 Athletic Club vs Sevilla Stadion San Mamés (Bilbao) Tiket Sab 22 Agu, 19.30 Valencia vs Celta Vigo Stadion Mestalla (Valencia) Tiket Sab 22 Agu, 21.30 Espanyol vs Real Madrid RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat / Barcelona) Tiket Min 23 Agu, 17.00 Atletico Madrid vs Villarreal Stadion Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Tiket Min 23 Agu, 19.30 Getafe vs Racing de Santander Estadio Coliseum (Getafe / Madrid) Tiket Min 23 Agu, 21.30 Elche vs Barcelona Estadio Manuel Martínez Valero (Elche) Tiket Sen 24 Agu, 19.30 Osasuna vs Levante Stadion El Sadar (Pamplona) Tiket Sen 24 Agu, 21.30 Málaga vs Deportivo de A Coruña Estadio La Rosaleda (Málaga) Tiket

Kapan El Clásico berikutnya?

El Clásico pertama pada musim 2026/27 telah dipastikan berlangsung pada pekan ke-10, dengan laga balik menyusul di Bernabéu pada Mei.

Tanggal & Waktu (CET) Pertandingan Tempat Tiket Min 25 Okt Barcelona vs Real Madrid Spotify Camp Nou (Barcelona) Tiket Min 9 Mei 2027 Real Madrid vs Barcelona Santiago Bernabéu (Madrid) Tiket

Derbi Madrid juga sudah memiliki dua tanggal pasti musim ini: Atletico Madrid menjamu Real Madrid di Riyadh Air Metropolitano pada 20 September (pekan ke-7), sebelum laga balik di Bernabeu pada 4 April 2027 (pekan ke-30).

Cara membeli tiket La Liga

Beragam opsi penjualan tiket tersedia untuk pertandingan La Liga, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality tambahan.

Untuk membeli tiket La Liga, metode paling andal adalah mengunjungi situs resmi klub, lalu menavigasi ke bagian 'Tiket'.

Tiket sering kali dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan, dan Anda mungkin perlu membuat akun serta memberikan informasi pribadi. Anda juga bisa membeli tiket di loket fisik, yang sering berada di atau dekat stadion klub. Beberapa klub juga memiliki titik penjualan yang berlokasi di berbagai tempat di kota tempat mereka bermarkas.

Jika tiket habis terjual di saluran resmi atau Anda ingin mengamankan tempat duduk sebelum rilis resmi atau mendapatkan tiket mendadak, Anda mungkin ingin mempertimbangkan penjual sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket La Liga?

Biaya tiket La Liga sangat bervariasi.

Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, junior, dan senior, tetapi pembagian ini berbeda dari satu klub ke klub lain.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi kursi di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, dengan pandangan premium sering kali memiliki biaya tertinggi. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan berdasarkan kategori, dengan duel besar melawan lawan ternama, seperti derbi Madrid (Real Madrid vs Atletico Madrid) dan El Clasico (Barcelona vs Real Madrid), masuk ke level tertinggi, sehingga harga pun naik menyesuaikan.

Di bawah ini, GOAL merinci klub-klub La Liga 2026/27, stadion kandang mereka, dan kisaran rata-rata harga tiket pertandingan kandang:

Harga tiket La Liga 2026/27 per klub

Klub Stadion Kisaran harga tiket (dewasa) Alaves Stadion Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz) €13 - €59 Athletic Club San Mamés (Bilbao) €30 - €110 Atletico Madrid Riyadh Air Metropolitano (Madrid) €30 - €150 Barcelona Spotify Camp Nou (Barcelona) €46 - €150 Celta Vigo Estadio ABANCA Balaídos (Vigo) €20 - €80 Deportivo de A Coruña Estadio ABANCA-RIAZOR (A Coruña) €25 - €70 Elche Estadio Martínez Valero (Elche) €25 - €75 Espanyol RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat) €30 - €100 Getafe Estadio Coliseum (Getafe) €40 - €95 Levante Estadio Ciutat de València (Valencia) €25 - €80 Malaga La Rosaleda Stadium (Málaga) €25 - €85 Osasuna Estadio El Sadar (Pamplona) €40 - €140 Racing Santander Campos de Sport de El Sardinero (Santander) €25 - €75 Rayo Vallecano Campo de Fútbol de Vallecas (Madrid) €20 - €90 Real Betis Estadio Olímpico de la Cartuja (Seville) €45 - €80 Real Madrid Santiago Bernabéu (Madrid) €75 - €195 Real Sociedad Reale Arena (San Sebastián) €35 - €100 Sevilla Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Seville) €45 - €165 Valencia Camp de Mestalla (Valencia) €30 - €100 Villarreal Estadio de la Cerámica (Villarreal) €20 - €50

Meski itu adalah harga resmi, permintaan yang sangat tinggi untuk beberapa pertandingan La Liga berarti para penggemar mungkin perlu beralih ke opsi penjualan ulang sekunder, seperti StubHub. Harga di sini bisa berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga yang tertera pada tiket, tergantung pada pertandingan dan seberapa dekat dengan tanggal pelaksanaannya.

Apa yang bisa diharapkan dari musim La Liga?

Barcelona memasuki 2026/27 sebagai juara beruntun setelah tim asuhan Hansi Flick mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam El Clasico penentu gelar musim lalu, memastikan mahkota liga ke-29 mereka dengan tiga pertandingan tersisa. Itu menjadi gelar kedua berturut-turut mereka sejak Flick mengambil alih pada 2024, menambah Copa del Rey dan Piala Super Spanyol yang juga dimenangkan di tengah perjalanan.

Real Madrid, sebaliknya, menjalani musim yang ingin dilupakan. Xabi Alonso digantikan oleh Alvaro Arbeloa di tengah jalannya kampanye di tengah laporan keresahan skuad, dan Real Madrid finis kedua tanpa satu pun trofi untuk menunjukkan hasil dari upaya mereka, sebuah hasil yang langka dan menyakitkan bagi klub sebesar mereka. Sebagai respons, presiden Florentino Perez beralih kepada Jose Mourinho, yang kembali ke Bernabeu untuk periode keduanya 13 tahun setelah periode pertamanya, saat klub berupaya kembali ke jalur kemenangan.

Satu sosok yang nilainya tidak pernah lebih tinggi adalah Kylian Mbappe. Penyerang Real Madrid itu menjadi pencetak gol terbanyak La Liga dalam dua musim pertamanya di Spanyol, dan ia memasuki 2026/27 setelah baru saja menjadi pemain kedua dalam sejarah Piala Dunia yang memenangkan Sepatu Emas dua kali, menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen 2026 di Amerika Utara dengan 10 gol saat Prancis finis keempat. Dengan skuad yang sudah mapan dan seorang manajer dalam diri Mourinho, yang tidak pernah menjalani satu musim pun tanpa trofi di klub-klub besar yang pernah ia tangani, Real Madrid akan sangat berharap performa Mbappe di Piala Dunia bisa diterjemahkan menjadi tantangan gelar yang nyata di kompetisi domestik.